Ultima ora
Compania aeriană low-cost care va aduce internet la bord pentru milioane de pasageri. Este premieră în Europa
de Ana Ionescu
ACTUALITATE

Românii vor avea patru zile libere la rând. Când este programată următoarea minivacanță

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Românii vor avea patru zile libere la rând. Când este programată următoarea minivacanță
Angajații vor mai beneficia de o singură minivacanță

După zilele libere din prima parte a anului, mulți români se întreabă când vor avea următoarea ocazie de a se bucura de o minivacanță. Potrivit calendarului sărbătorilor legale din 2026, următorul interval cu mai multe zile libere consecutive va veni abia la finalul lunii noiembrie.

Cuprins
  1. Adormirea Maicii Domnului nu aduce zile libere suplimentare
  2. Minivacanța de patru zile de la finalul lunii noiembrie
  3. Ce zile libere urmează după 1 Decembrie

Până atunci, angajații vor mai beneficia de o singură sărbătoare legală importantă, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru majoritatea salariaților.

Adormirea Maicii Domnului nu aduce zile libere suplimentare

Următoarea sărbătoare legală din calendar este Adormirea Maicii Domnului, celebrată anual pe 15 august.

În 2026, această zi va fi marcată sâmbătă, astfel că angajații care lucrează după programul obișnuit, de luni până vineri, nu vor beneficia de timp liber suplimentar.

De asemenea, legislația actuală nu prevede acordarea unei zile libere compensatorii atunci când o sărbătoare legală coincide cu o zi de weekend.

Minivacanța de patru zile de la finalul lunii noiembrie

Următoarea perioadă cu mai multe zile libere consecutive va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie.

Sărbătoarea Sfântului Andrei, celebrată pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, marcată pe 1 Decembrie, se vor lega de weekendul din 28 și 29 noiembrie.

Vezi și:
O nouă zi liberă pentru o categorie de bugetari pe 5 iunie. Cine va avea parte de un weekend prelungit
Bulgarii ar putea pierde zile libere importante. Angajatorii cer modificarea regulilor privind zilele libere legale

Astfel, majoritatea angajaților vor avea parte de o minivacanță de patru zile consecutive, fără a fi nevoie să își consume zile din concediul de odihnă.

Pentru mulți români, aceasta va reprezenta una dintre cele mai avantajoase perioade de relaxare din a doua parte a anului.

Ce zile libere urmează după 1 Decembrie

După minivacanța de la începutul lunii decembrie, următorul moment important din calendar va fi reprezentat de sărbătorile de iarnă.

În 2026, prima zi de Crăciun, 25 decembrie, va cădea într-o zi de vineri, ceea ce va permite formarea unui nou interval de trei zile libere consecutive, alături de weekendul din 26 și 27 decembrie.

Totuși, nu toți angajații vor putea beneficia de aceste zile libere. În domenii precum sănătatea, transporturile, alimentația publică sau alte servicii esențiale, activitatea continuă și în zilele de sărbătoare legală.

În aceste situații, angajatorii sunt obligați să acorde timp liber corespunzător într-o altă perioadă sau compensațiile prevăzute de legislația muncii.

Fenomenul care îi îngrijorează pe profesori: elevii lipsesc de la cursuri pentru concediile familiei. „O singură zi de absență înseamnă mai mult decât cred mulți părinți”
Revista presei
Digi24
Motivul pentru care deputaţii din Ungaria şi-au tăiat 40% din salariu
Profit.ro
Spaniolii, îndemnați să cumpere mașini Dacia. „Au inima în Spania: motor de la Valladolid și cutie de viteze de la Sevilla”. Sandero, lider absolut al vânzărilor
Romania TV
Imagini SPECTACULOASE de la petrecerea de moț a fiului lui Ianis Hagi. Bunicul Gică i-a organizat un party de vis, la Athénée Palace. Au luat parte numeroși fotbaliști și vedete / GALERIE FOTO
Femeia.ro
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Adevarul
Propagandista lui Putin a primit o întrebare necruțătoare în timpul unei întâlniri cu susținătorii: „De ce ai destrămat o familie cu copii mici?”
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
Limonada braziliană, băutura vedetă a verii: răcoritoare, cremoasă și cu un gust aparte
Bucuresti.ro
Unde se fac angajări în București în vara lui 2026