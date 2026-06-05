Românii vor avea patru zile libere la rând. Când este programată următoarea minivacanță

Adormirea Maicii Domnului nu aduce zile libere suplimentare

Următoarea sărbătoare legală din calendar este Adormirea Maicii Domnului, celebrată anual pe 15 august.

În 2026, această zi va fi marcată sâmbătă, astfel că angajații care lucrează după programul obișnuit, de luni până vineri, nu vor beneficia de timp liber suplimentar.

De asemenea, legislația actuală nu prevede acordarea unei zile libere compensatorii atunci când o sărbătoare legală coincide cu o zi de weekend.

Minivacanța de patru zile de la finalul lunii noiembrie

Următoarea perioadă cu mai multe zile libere consecutive va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie.

Sărbătoarea Sfântului Andrei, celebrată pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, marcată pe 1 Decembrie, se vor lega de weekendul din 28 și 29 noiembrie.

Astfel, majoritatea angajaților vor avea parte de o minivacanță de patru zile consecutive, fără a fi nevoie să își consume zile din concediul de odihnă.

Pentru mulți români, aceasta va reprezenta una dintre cele mai avantajoase perioade de relaxare din a doua parte a anului.