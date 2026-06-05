Românii vor avea patru zile libere la rând. Când este programată următoarea minivacanță
După zilele libere din prima parte a anului, mulți români se întreabă când vor avea următoarea ocazie de a se bucura de o minivacanță. Potrivit calendarului sărbătorilor legale din 2026, următorul interval cu mai multe zile libere consecutive va veni abia la finalul lunii noiembrie.
Până atunci, angajații vor mai beneficia de o singură sărbătoare legală importantă, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru majoritatea salariaților.
Adormirea Maicii Domnului nu aduce zile libere suplimentare
Următoarea sărbătoare legală din calendar este Adormirea Maicii Domnului, celebrată anual pe 15 august.
În 2026, această zi va fi marcată sâmbătă, astfel că angajații care lucrează după programul obișnuit, de luni până vineri, nu vor beneficia de timp liber suplimentar.
De asemenea, legislația actuală nu prevede acordarea unei zile libere compensatorii atunci când o sărbătoare legală coincide cu o zi de weekend.
Minivacanța de patru zile de la finalul lunii noiembrie
Următoarea perioadă cu mai multe zile libere consecutive va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie.
Sărbătoarea Sfântului Andrei, celebrată pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, marcată pe 1 Decembrie, se vor lega de weekendul din 28 și 29 noiembrie.
Astfel, majoritatea angajaților vor avea parte de o minivacanță de patru zile consecutive, fără a fi nevoie să își consume zile din concediul de odihnă.
Pentru mulți români, aceasta va reprezenta una dintre cele mai avantajoase perioade de relaxare din a doua parte a anului.
Ce zile libere urmează după 1 Decembrie
După minivacanța de la începutul lunii decembrie, următorul moment important din calendar va fi reprezentat de sărbătorile de iarnă.
În 2026, prima zi de Crăciun, 25 decembrie, va cădea într-o zi de vineri, ceea ce va permite formarea unui nou interval de trei zile libere consecutive, alături de weekendul din 26 și 27 decembrie.
Totuși, nu toți angajații vor putea beneficia de aceste zile libere. În domenii precum sănătatea, transporturile, alimentația publică sau alte servicii esențiale, activitatea continuă și în zilele de sărbătoare legală.
În aceste situații, angajatorii sunt obligați să acorde timp liber corespunzător într-o altă perioadă sau compensațiile prevăzute de legislația muncii.