Cât timp ar trebui să poți sta într-un picior, în funcție de vârsta ta. Medicii spun că e un indicator al sănătății

Poate părea un simplu exercițiu de echilibru, dar medicii britanici spun că abilitatea de a sta într-un picior este un test surprinzător de precis al stării generale de sănătate. Potrivit specialiștilor de la NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie), durata în care o persoană reușește să-și mențină echilibrul pe un singur picior reflectă forța, coordonarea, sănătatea oaselor și chiar riscul de mortalitate în următorul deceniu.

Cât ar trebui să reziști într-un picior, în funcție de vârstă

Un studiu amplu publicat în British Journal of Sports Medicine arată că persoanele care nu pot sta într-un picior mai mult de 10 secunde la vârsta mijlocie sau la bătrânețe au un risc aproape dublu de deces în următorii zece ani, comparativ cu cei care reușesc să mențină poziția mai mult.

Specialiștii britanici au stabilit un interval optim pentru fiecare categorie de vârstă, în funcție de capacitatea organismului de a menține echilibrul. Exercițiul, supranumit și „testul flamingo”, se efectuează simplu: persoana stă într-un picior, cu mâinile pe șolduri și ochii deschiși. Cronometrul pornește în momentul în care piciorul liber se ridică și se oprește când acesta atinge din nou solul sau când persoana își pierde poziția.

Conform NHS, valorile ideale sunt:

18–39 de ani: 43 de secunde

40–49 de ani: 40 de secunde

50–59 de ani: 37 de secunde

60–69 de ani: 30 de secunde

70–79 de ani: 18–19 secunde

Peste 80 de ani: aproximativ 5 secunde

„Știm că persoanele care au dificultăți în a-și menține echilibrul pentru timpul recomandat sunt mai expuse riscului de a dezvolta probleme de sănătate odată cu înaintarea în vârstă. Prin participarea la „flamingo challenge”, oamenii pot evalua rapid și ușor dacă se află în zona de risc”, a explicat Selina Lim, director în cadrul NHS East Suffolk and North Essex Foundation Trust, potrivit Daily Mail.

De ce acest test contează mai mult decât crezi

Medicii spun că statul într-un picior activează simultan o multitudine de sisteme ale corpului: mușchii, articulațiile, nervii și zone ale creierului responsabile de coordonare. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, echilibrul se deteriorează – mai ales după 60 de ani – și, odată cu el, crește și riscul de căderi, fracturi sau pierderea mobilității.

Cercetări efectuate la Mayo Clinic din Statele Unite arată că timpul în care o persoană poate sta pe un picior scade cu aproximativ 2,2 secunde la fiecare deceniu de viață pentru piciorul non-dominant și cu 1,7 secunde pentru cel dominant. Astfel, un adult de 50 de ani care reușește 15 secunde, la 60 de ani va reuși, în medie, 12,8 secunde.

Deși banal, testul echilibrului poate fi folosit ca metodă rapidă și fără costuri pentru a evalua sănătatea sistemului osos și muscular. Medicul britanic Michael Mosley, cunoscut pentru programele sale de educație medicală, recomanda încă din 2019 să practicăm zilnic acest exercițiu: „Dacă poți sta într-un picior timp de 10 secunde cu ochii închiși, ești într-o formă bună, indiferent de vârstă”.

Medicii subliniază că echilibrul se poate îmbunătăți prin activități precum yoga, pilates, mers pe jos sau exerciții ușoare de forță. Cu alte cuvinte, a învăța să-ți menții echilibrul – la propriu – poate fi una dintre cele mai simple și eficiente investiții în sănătatea ta pe termen lung.