Cartea inspirată de Harry Potter și Povestea Slujitoarei, creată de un fan, devine film Cum a fost posibil, suma pe care a primit-o pentru drepturile de autor

Un proiect născut inițial dintr-o fascinație pentru Harry Potter și Povestea Slujitoarei a obținut cel mai mare contract de adaptare cinematografică al anului 2025, și posibil din istorie, potrivit The Hollywood Reporter.

Cartea Alchemised, semnată de SenLinYu, va fi publicată pe 23 septembrie și a început ca o poveste „fanfic” cu Draco Malfoy șiHermione Granger, combinând universul Harry Potter cu temele distopice din The Handmaid’s Tale.

Autorul a rescris povestea pentru a elimina orice referințe la Harry Potter, transformând-o într-un roman original ce promite să atragă milioane de cititori.

Primul tiraj al cărții va fi de 750.000 de exemplare, iar traducerile sunt deja programate în 21 de limbi, semnalând o lansare internațională de proporții, scrie AVClub.

Concret, pare că SenLinYu a reușit să păstreze esența poveștii și dinamica personajelor, în timp ce creează un univers complet original, denumit Paladia.

Cartea explorează teme universale de putere, identitate și rezistență, oferind cititorilor o experiență complexă și captivantă, similară cu cea din universul Harry Potter, dar cu propria sa identitate narativă.

Cel mai mare contract de adaptare al anului, bazat pe Harry Potter

Conform publicației americane, studioul Legendary a achiziționat drepturile de ecranizare ale romanului și a plătit o sumă considerabilă pentru a depăși competiția.

Deși detaliile exacte ale contractului nu au fost dezvăluite, surse apropiate proiectului sugerează că valoarea a depășit 3 milioane de dolari, ceea ce l-ar face drept cel mai mare contract de adaptare de carte din 2025 și, posibil, din toate timpurile.

SenLinYu a declarat că se simte onorat de entuziasmul studioului și așteaptă cu nerăbdare să vadă lumea Paladia prindând viață pe marele ecran.

De la fan-ficțiune la succes internațional

Tranziția de la fan-ficțiune la roman original și apoi la film este un exemplu rar de succes în industria editorială și cinematografică.

Proiecte precum Alchemised demonstrează cum poveștile scrise de fani pot atrage atenția producătorilor mari atunci când sunt adaptate și dezvoltate corespunzător.

Mai mult decât atât, faptul că romanul va fi disponibil în peste 20 de limbi arată interesul global pentru narațiuni captivante, care combină elemente fantastice cu teme universale.

Povestea cu pricina demonstrează inclusiv impactul cultural pe care îl au astfel de narațiuni: de la pasiune personală la proiecte comerciale de amploare, talentul autorilor emergenți poate transforma idei scrise pentru divertisment într-un succes internațional.