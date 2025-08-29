Ultima ora
Regizorul filmului „Harry Potter și Piatra Filozofală", Chris Columbus, critică rebootul Harry Potter de la HBO: „Care mai e rostul?"
29 aug. 2025
de Ozana Mazilu

Regizorul Chris Columbus, cel care a semnat primele două filme din celebra franciză Harry Potter, și-a exprimat surprinderea și confuzia față de noul serial pregătit de HBO. Într-un episod recent al podcastului The Rest Is Entertainment, cineastul a mărturisit că, deși se simte „măgulit” de faptul că munca sa rămâne o referință, îl nedumerește decizia producătorilor de a reproduce aproape identic costumele și designul personajelor stabilite în filmele originale.

Chris Columbus a povestit că a văzut primele fotografii de pe platoul de filmare și a remarcat cum actorul Nick Frost, noul interpret al lui Hagrid, poartă exact același costum conceput inițial pentru versiunea lui Robbie Coltrane. „M-am întrebat: Care mai e rostul? Credeam că noile costume și întreaga viziune artistică vor fi diferite, dar pare că totul este la fel”, a spus regizorul.

Declarația sa a stârnit discuții aprinse în comunitatea fanilor. Pe de o parte, există nostalgici care salută păstrarea detaliilor vizuale familiare, considerându-le parte integrantă din identitatea francizei. Pe de altă parte, unii critici văd în lipsa de inovație un semn de lipsă de curaj creativ și o oportunitate ratată pentru a aduce un suflu nou poveștii.

Columbus, cunoscut pentru stilul său vizual cald și fidel universului creat de J.K. Rowling, a contribuit decisiv la stabilirea esteticului care a definit franciza timp de două decenii. Tocmai de aceea, observațiile sale au greutate: regizorul nu contestă ideea unui reboot, ci se întreabă dacă acesta aduce cu adevărat ceva diferit.

De ce HBO păstrează aceeași estetică

Motivul pentru care noul serial reia costumele și decorurile originale ține de strategia de marketing și de modul în care franciza este percepută global. HBO a anunțat încă de la început că își dorește o „adaptare fidelă” a cărților, ceea ce presupune nu doar respectarea textului, ci și menținerea unui aspect vizual familiar.

Chiar dacă responsabilitatea costumelor a fost încredințată lui Holly Waddington, premiată cu Oscar pentru filmul Poor Things, libertatea de creație este limitată. Personajele și lumea Hogwarts fac parte dintr-un brand uriaș, de la filme la parcuri tematice și produse de merchandising. O schimbare radicală de design ar putea să creeze confuzie și să afecteze unitatea vizuală a universului Harry Potter.

Mai mult, producția HBO se filmează chiar la studiourile Warner Bros. Leavesden, aceleași unde au fost realizate filmele originale. Alegerea locației întărește impresia de continuitate, chiar și într-un proiect care se prezintă drept un „nou început”.

Între nostalgie și lipsă de inovație

Rebootul Harry Potter se află astfel la intersecția dintre două nevoi: aceea de a atrage o nouă generație de spectatori și dorința de a păstra vie legătura cu fanii vechi. HBO mizează pe familiaritate, însă riscul este ca noua producție să fie percepută ca o simplă replică a filmelor, fără aport creativ notabil.

Declarațiile lui Columbus scot în evidență tocmai această dilemă. Dacă publicul caută o experiență identică, atunci serialul își va atinge scopul. Dacă, însă, fanii sperau la o reinterpretare vizuală și narativă mai curajoasă, este posibil să rămână dezamăgiți.

Într-o industrie unde rebooturile și remake-urile sunt tot mai frecvente, problema pusă de Columbus devine una generală: cât de mult poate o nouă adaptare să se bazeze pe trecut și cât de mult trebuie să își asume inovația?

Comentariile lui Chris Columbus despre noul serial Harry Potter scot la iveală tensiunea dintre dorința de fidelitate și nevoia de reinventare. Faptul că HBO a ales să păstreze costumele, decorurile și estetica originală arată puterea brandului și temerile legate de orice abatere vizuală. Totuși, întrebarea regizorului rămâne valabilă: care mai e rostul unui reboot dacă el nu aduce ceva nou?

Pentru fani, răspunsul se va contura odată cu lansarea serialului. Până atunci, discuțiile generate de observațiile lui Columbus arată că Harry Potter continuă să fie o franciză capabilă să stârnească pasiuni și controverse la aproape un sfert de secol de la debutul său cinematografic.

