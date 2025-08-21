Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 07:45
de Ozana Mazilu

Serialul Harry Potter produs de HBO și-a completat distribuția cu noii actori ai familiei Weasley

ENTERTAINMENT
Serialul Harry Potter produs de HBO și-a completat distribuția cu noii actori ai familiei Weasley

Universul Harry Potter prinde din nou viață pe micile ecrane. Serialul original HBO, inspirat din cărțile lui J.K. Rowling, își definitivează treptat distribuția, iar acum au fost anunțați actorii care îi vor interpreta pe membrii familiei Weasley, una dintre cele mai iubite familii magice din saga. Premiera este programată pentru 2027 pe HBO Max, iar fanii așteaptă deja cu nerăbdare să vadă cum va arăta această adaptare ambițioasă.

Foto: HBO

Noul proiect promite o reinterpretare fidelă a volumelor originale, cu o distribuție complet nouă și o abordare mai detaliată a poveștii. Scenariul și producția executivă sunt coordonate de Francesca Gardiner, cunoscută pentru contribuția sa la producții de succes, iar Mark Mylod va regiza mai multe episoade. Proiectul are în spate nume importante: J.K. Rowling, Neil Blair și Ruth Kenley-Letts, prin Brontë Film and TV, dar și David Heyman, producătorul francizei originale de film Harry Potter.

Cine sunt noii Weasley din serialul HBO

Anunțul cel mai așteptat a vizat distribuția membrilor familiei Weasley, considerați inima emoțională a poveștii. Frații gemeni Fred și George vor fi interpretați de Tristan Harland și Gabriel Harland, doi actori tineri aflați la început de drum, dar despre care producătorii spun că au energia și chimia necesare pentru a aduce la viață umorul inconfundabil al gemenilor.

Vezi și:
Seria Harry Potter revine în forță în variantă audio complet dramatizată, cu o distribuție impresionantă
Magie pe gazon: tatăl lui Ron Weasley vine la Comic Con Arena Națională. Când poți să-ți vezi personajul preferat din Harry Potter

Percy Weasley, fratele mai mare, serios și adesea conflictual, va fi jucat de Ruari Spooner, în timp ce Gracie Cochrane va da viață lui Ginny Weasley, sora cea mică și viitoarea eroină a poveștii. Alegerea lor a atras deja atenția fanilor, mai ales că rolurile sunt esențiale pentru dinamica serialului și pentru modul în care vor fi recreați anii de școală la Hogwarts.

Distribuția anterioară a inclus deja actorii selectați pentru Harry, Hermione și Ron, iar acum imaginea de ansamblu devine tot mai clară. Odată cu prezentarea Weasley-ilor, HBO marchează un pas important în conturarea noii generații de interpreți care vor purta povara uneia dintre cele mai iubite povești moderne.

Un proiect de amploare pentru HBO și Warner Bros.

Serialul Harry Potter este unul dintre cele mai ambițioase proiecte pe care HBO Max le are în pregătire. În loc să fie doar o simplă reimaginare, producția își propune să ofere o adaptare fidelă și detaliată a cărților, cu sezoane dedicate fiecărui volum. Asta înseamnă că multe elemente și fire narative lăsate pe dinafară în filme vor putea fi explorate pe larg, spre satisfacția fanilor care au resimțit lipsa unor detalii esențiale în adaptările cinematografice.

Colaborarea dintre HBO, Warner Bros. Television și Brontë Film and TV asigură nu doar resursele necesare, ci și experiența unei echipe care știe să construiască producții de amploare. Mark Mylod, care a regizat episoade din seriale precum Succession și Game of Thrones, promite să aducă aceeași intensitate vizuală și aceeași atenție la detaliu în universul magic al Hogwarts-ului.

În plus, prezența lui J.K. Rowling în echipa de producție executivă garantează că serialul va respecta direcțiile narative și atmosfera volumelor originale, un aspect pe care fanii l-au cerut în mod constant.

Așteptări mari din partea fanilor

Anunțurile legate de distribuție au provocat valuri de reacții pe rețelele sociale. Fanii s-au grăbit să compare noii actori cu cei care au dat viață personajelor în filmele originale și să își exprime speranțele legate de modul în care va fi prezentată povestea. În special familia Weasley are un loc aparte în inimile cititorilor și spectatorilor, fiind un simbol al căldurii, al unității și al rezistenței în fața întunericului.

Chiar dacă provocarea este uriașă, noua distribuție are și avantajul de a aduce prospețime și de a permite publicului să redescopere personajele prin alte interpretări. Premiera programată pentru 2027 lasă suficient timp echipei de producție să pregătească o adaptare care să facă cinste materialului original.

Într-un moment în care industria de divertisment caută tot mai mult să combine nostalgia cu noi începuturi, serialul Harry Potter de pe HBO are șansa de a deveni nu doar o reinterpretare, ci un fenomen cultural în sine. Cu familia Weasley completă și cu sprijinul unei echipe de producție de top, fanii pot spera la o experiență magică pe care să o trăiască episod cu episod.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Evoluția omului, în trecut, posibil diferită de ceea ce se știe. Ce au descoperit cercetătorii despre mersul pe două picioare al omului și când s-ar fi dezvoltat el, de fapt?
Evoluția omului, în trecut, posibil diferită de ceea ce se știe. Ce au descoperit cercetătorii despre mersul pe două picioare al omului și când s-ar fi dezvoltat el, de fapt?
Un măcelar dezvăluie secretul celor mai buni burgeri. Detaliile la care să fii atent când cumperi carnea
Un măcelar dezvăluie secretul celor mai buni burgeri. Detaliile la care să fii atent când cumperi carnea
De ce românii își asigură mașina, dar nu casa sau viața. Cum am devenit atât de nepăsători de sănătate și costurile aferente
De ce românii își asigură mașina, dar nu casa sau viața. Cum am devenit atât de nepăsători de sănătate și costurile aferente
Mesajul transmis de Meghan Markle pentru Familia Regală, în sezonul al doilea din seria „With Love, Meghan”. Detaliul din show-ul de pe Netflix a stârnit controverse
Mesajul transmis de Meghan Markle pentru Familia Regală, în sezonul al doilea din seria „With Love, Meghan”. Detaliul din show-ul de pe Netflix a stârnit controverse
21 august în istorie: invazii, descoperiri și momente care au schimbat lumea
21 august în istorie: invazii, descoperiri și momente care au schimbat lumea
Asociația de proprietari 2025 – s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile
Asociația de proprietari 2025 – s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile
Obligatoriu pentru toți părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă. Ce spune legea despre micuții lăsați la bunici
Obligatoriu pentru toți părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă. Ce spune legea despre micuții lăsați la bunici
Cât costă revizia auto în 2025, după ultimele scumpiri. Modificarea TVA se simte și la buzunarul șoferilor din România
Cât costă revizia auto în 2025, după ultimele scumpiri. Modificarea TVA se simte și la buzunarul șoferilor din România
Revista presei
Adevarul
Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care s-a sinucis împreună cu iubitul pe autostradă: „Se iubeau foarte mult şi le era frică”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 21 august 2025. Conjuncția dintre Luna și Mercur în Leu facilitează sinceritatea
Playtech Știri
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou