Carlos Tavares, fostul șef Stellantis, crede că Elon Musk ar putea părăsi industria auto, iar Tesla ar putea dispărea în următorul deceniu

Declarațiile surprinzătoare ale lui Carlos Tavares, fostul director executiv al gigantului auto Stellantis, au stârnit reacții puternice în industria auto globală. Într-un interviu acordat publicației franceze Les Echos, acesta a afirmat că Tesla s-ar putea să nu mai existe peste zece ani, din cauza scăderii vânzărilor și a competiției acerbe venite din China, în special din partea companiei BYD. În plus, Tavares crede că Elon Musk ar putea abandona industria auto pentru a se concentra pe alte domenii, precum roboții umanoizi, inteligența artificială sau explorarea spațială.

Aceste comentarii vin într-un moment delicat pentru Tesla, care traversează o perioadă de stagnare a vânzărilor și se confruntă cu presiuni uriașe din partea investitorilor și acționarilor, mai ales în contextul controversatului pachet salarial de un trilion de dolari al lui Musk.

Declarațiile lui Carlos Tavares și contextul actual din industria auto

Carlos Tavares nu este un nume necunoscut în lumea auto. În perioada în care a condus Stellantis, conglomeratul format din fuziunea PSA și Fiat Chrysler, acesta s-a remarcat printr-un stil direct și prin opinii adesea provocatoare. În interviul pentru Les Echos, Tavares a spus fără ezitare:

„Nu putem exclude ca, la un moment dat, Elon Musk să decidă să părăsească industria auto pentru a se dedica roboților umanoizi, SpaceX sau inteligenței artificiale. Elon Musk va fi părăsit industria auto.”

Această predicție vine pe fondul unei scăderi vizibile a performanței Tesla. După ani în care compania a dominat piața globală a vehiculelor electrice și a redefinit percepția asupra mașinilor electrice de lux, vânzările Tesla au început să scadă pentru al doilea an consecutiv. În 2023, compania a vândut 1,808 milioane de vehicule, în 2024 cifra a scăzut la 1,789 milioane, iar estimările pentru 2025 indică o nouă scădere, până la aproximativ 1,6 milioane.

În același timp, BYD, competitorul chinez, a reușit să se impună printr-o eficiență logistică și tehnologică impresionantă, cu costuri mai mici și o ofertă tot mai variată de modele electrice. Tavares avertizează că tocmai această eficiență ar putea fi cheia care ar determina dispariția Tesla din piață în următorul deceniu.

Pachetul de un trilion de dolari și îndoielile privind viitorul Tesla

Declarațiile fostului șef Stellantis apar într-un moment în care Elon Musk încearcă să obțină aprobarea acționarilor pentru un pachet salarial record, de un trilion de dolari, cel mai mare din istoria corporațiilor americane. Consiliul de administrație al Tesla face în prezent campanie intensă pentru a convinge investitorii să susțină acest plan, cu votul decisiv programat pentru 6 noiembrie.

Pentru ca Musk să beneficieze de acest bonus uriaș, Tesla ar trebui să atingă o serie de obiective financiare uriașe, considerate de mulți analiști aproape imposibil de realizat în actualul context economic global. Tavares, de exemplu, afirmă că valoarea de piață a Tesla este „stratosferică și nerealistă”, avertizând că o eventuală scădere ar putea fi „colosală”.

„Nu sunt sigur că Tesla va mai exista peste 10 ani. Este un grup inovator, dar va fi depășit de eficiența BYD”, a declarat acesta.

Aceste cuvinte vin într-o perioadă în care Elon Musk își împarte timpul între multiple proiecte — de la SpaceX și Starlink, până la dezvoltarea roboților umanoizi Optimus și avansul inteligenței artificiale la xAI. Deși aceste direcții pot părea o evoluție naturală a ambițiilor sale tehnologice, ele riscă să dilueze atenția acordată companiei care l-a făcut celebru: Tesla.

De la succes la incertitudine: poate supraviețui Tesla următorului deceniu?

Deși predicțiile lui Tavares pot părea radicale, ele reflectă o realitate tot mai evidentă: Tesla nu mai este singurul jucător dominant pe piața vehiculelor electrice. Companii precum BYD, NIO, Geely, dar și producătorii tradiționali europeni și americani au recuperat rapid decalajul tehnologic și logistic. În paralel, consumatorii au devenit mai sensibili la prețuri, iar competiția a dus la scăderea marjelor de profit.

Pe de altă parte, Tesla rămâne una dintre cele mai inovatoare companii din lume, cu investiții masive în tehnologiile de conducere autonomă, în baterii și în inteligență artificială. Dacă Elon Musk va reuși să păstreze echilibrul între ambițiile sale futuriste și nevoia de stabilitate economică, compania ar putea să-și regăsească traiectoria ascendentă.

Totuși, dacă Tavares are dreptate și Musk va decide să se concentreze exclusiv pe proiectele sale non-auto, Tesla ar putea deveni o poveste de succes care se încheie prematur. Istoria recentă a industriei auto arată că inovația nu este suficientă pentru supraviețuire — eficiența, strategia și adaptabilitatea rămân decisive.

Deocamdată, Tesla se află într-un punct de cotitură: între ambițiile unui vizionar care visează să cucerească spațiul și realitatea unei piețe tot mai competitive. Fie că Tavares a intuit corect direcția viitoare sau doar a dorit să provoace o dezbatere, cert este că următorul deceniu va decide nu doar viitorul companiei, ci și al întregii industrii a vehiculelor electrice.