Elon Musk, în fața celui mai important vot din cariera sa: Tesla riscă să-l piardă dacă pachetul de 1 trilion de dolari este respins

Tensiunile cresc în jurul companiei Tesla, pe măsură ce se apropie data crucială a votului care ar putea decide dacă Elon Musk rămâne sau nu la conducerea producătorului american de vehicule electrice. Pe 6 noiembrie 2025, acționarii vor decide dacă aprobă pachetul salarial uriaș, evaluat la aproape 1 trilion de dolari, considerat esențial pentru a-l păstra pe Musk în fruntea companiei.

Potrivit președintei Consiliului de Administrație al Tesla, Robyn Denholm, viitorul companiei este „strâns legat de viziunea și implicarea personală” a lui Elon Musk. Denholm a avertizat că, în lipsa acestui acord, Tesla riscă să piardă nu doar liderul său, ci și o parte semnificativă din valoarea sa pe piață.

Miza uriașă: între autonomie totală și o „armată de roboți” umanoizi

Tesla se află într-un moment definitoriu al evoluției sale, trecând dincolo de statutul de producător de mașini electrice. Compania își concentrează viitorul pe două direcții majore: conducerea autonomă completă (Full Self Driving) și programul de roboți umanoizi Optimus – proiecte care, potrivit conducerii, ar putea redefini transportul și automatizarea la nivel global.

Pachetul salarial propus pentru Musk este unul condiționat, împărțit în 12 tranșe de acțiuni ce pot fi acordate doar dacă Tesla atinge o serie de obiective financiare și operaționale ambițioase. În cel mai optimist scenariu, CEO-ul ar primi peste 423 de milioane de acțiuni suplimentare, consolidându-și poziția de control și influență asupra direcției strategice a companiei.

Elon Musk a afirmat în repetate rânduri că nu dorește doar un salariu, ci o garanție a puterii de decizie asupra proiectelor majore, în special asupra dezvoltării programului Optimus:

„Nu mă simt confortabil să construiesc această armată de roboți dacă nu am o influență puternică asupra deciziilor companiei.”

Această declarație a alimentat și mai mult dezbaterea privind limitele influenței sale, unii acționari temându-se că Tesla ar putea deveni prea dependentă de personalitatea sa puternică. Totuși, susținătorii argumentează că viziunea lui Musk este cea care a transformat Tesla dintr-un start-up de nișă într-un simbol global al inovației.

Acționari divizați și activiști în ofensivă

În timp ce conducerea Tesla insistă că pachetul este „meritat și necesar”, o parte dintre acționari și grupurile de activiști acuză compania că oferă o recompensă disproporționată unui singur om. Campania „Take Back Tesla”, lansată de investitori nemulțumiți, încearcă să convingă publicul să voteze împotriva propunerii.

Criticii susțin că Musk a afectat reputația Tesla prin comportamentul său public – de la postările controversate pe platforma X (fosta Twitter) până la implicarea în dispute politice și promovarea unor teorii conspiraționiste. În opinia lor, o companie cu o capitalizare de peste 600 de miliarde de dolari ar trebui să se bazeze pe o conducere stabilă și echilibrată, nu pe o figură dominantă care generează polarizare.

În același timp, firma de consultanță Institutional Shareholder Services (ISS) a recomandat acționarilor să respingă pachetul, argumentând că dimensiunea remunerației este „fără precedent” și că performanțele recente ale companiei nu justifică un bonus de asemenea magnitudine.

De cealaltă parte, Robyn Denholm și susținătorii lui Musk avertizează că respingerea propunerii ar putea avea consecințe directe asupra stabilității Tesla:

„Dacă nu reușim să-l motivăm pe Elon să obțină lucruri mărețe printr-un plan echitabil bazat pe performanță, riscăm ca Tesla să piardă timpul, talentul și viziunea sa.”

Viitorul Tesla, între inovație și incertitudine

Rezultatul votului va fi anunțat în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, la ora 23:59 (ora Coastei de Est a SUA), și va determina nu doar remunerația lui Musk, ci și direcția viitoare a companiei. În contextul actual, Tesla încearcă să-și păstreze poziția de lider pe o piață a vehiculelor electrice tot mai competitivă, unde rivali precum BYD, Rivian sau Lucid Motors investesc masiv în autonomie și eficiență energetică.

Deși veniturile companiei au crescut cu 12% în trimestrul al treilea, profitul a fost sub așteptările analiștilor, iar acțiunile Tesla au înregistrat fluctuații majore pe bursă. O eventuală plecare a lui Musk ar putea afecta semnificativ încrederea investitorilor și ar genera instabilitate într-o perioadă în care compania are nevoie de unitate și claritate în viziune.

Totodată, contextul extern este complicat: presiunea reglementărilor din Uniunea Europeană, investigațiile privind siguranța sistemului de conducere autonomă în SUA și competiția acerbă din China pun Tesla într-o poziție vulnerabilă. În aceste condiții, votul privind pachetul de 1 trilion de dolari capătă o semnificație mai mare decât simpla stabilire a salariului unui CEO – el devine un test al încrederii în direcția pe care o va urma compania în următorul deceniu.

Pentru mulți investitori, dilema este clară: merită Tesla să parieze din nou pe viziunea lui Elon Musk, chiar cu un cost uriaș? Sau este timpul ca gigantul american să dovedească faptul că poate supraviețui și fără omul care i-a dat identitatea?

Indiferent de rezultat, votul din noiembrie va marca un moment definitoriu pentru Tesla și pentru întreaga industrie auto globală – un punct de cotitură între dependența de o personalitate vizionară și maturizarea unei companii care trebuie să demonstreze că poate merge mai departe pe cont propriu.