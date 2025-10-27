Tesla, trasă la răspundere. Anchetă în SUA din cauza modului de conducere „Mad Max”

Autoritățile americane au declanșat o nouă anchetă împotriva companiei Tesla, vizând funcționarea sistemului său de conducere autonomă Full Self-Driving (FSD), după ce utilizatorii au raportat comportamente riscante generate de modul denumit „Mad Max”. Potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA), acest mod ar permite vehiculului să ruleze la viteze mai mari decât cele legale și să efectueze manevre agresive în trafic, punând în pericol siguranța rutieră.

Dezvoltat ca o extensie a funcției de asistență la conducere, „Mad Max” promite o experiență dinamică, menită să reducă timpul petrecut în ambuteiaje. Practic, sistemul prioritizează schimbările rapide de bandă, accelerațiile bruște și depășirile la limită, într-o manieră asemănătoare cu stilul de condus al unui șofer grăbit. Deși ideea pare atractivă pentru unii proprietari Tesla, ea ridică serioase întrebări privind responsabilitatea și limitele tehnologiei autonome.

Unii utilizatori au publicat pe rețelele sociale clipuri video în care mașinile lor, echipate cu acest mod, rulează cu o viteză considerabil mai mare decât cea permisă. Alții, dimpotrivă, au lăudat sistemul, afirmând că „Mad Max” oferă o senzație comparabilă cu cea a unui bolid sport, dar cu un control surprinzător de precis. Această dublă percepție a atras atenția autorităților, care acum investighează dacă modul respectă legislația rutieră și standardele de siguranță impuse în SUA.

Tesla nu a oferit un răspuns oficial în urma solicitărilor jurnaliștilor, însă compania a republicat recent o postare pe rețelele sociale în care modul „Mad Max” era descris drept „o opțiune pentru cei care întârzie și au nevoie de o experiență de condus intensă, dar fluidă”.

Ancheta oficială și riscurile sistemului FSD

Aceasta nu este prima dată când Tesla se confruntă cu o anchetă legată de sistemul FSD. În ultimele luni, NHTSA a deschis o investigație amplă asupra a 2,9 milioane de vehicule echipate cu această funcție, în urma mai multor incidente raportate. Agenția americană analizează 58 de cazuri de potențiale încălcări ale regulilor de siguranță, dintre care 14 s-au soldat cu accidente rutiere și 23 de persoane au fost rănite.

Printre problemele semnalate se numără situații în care mașinile Tesla, cu sistemul FSD activat, au traversat intersecții pe culoarea roșie a semaforului sau au interpretat greșit semnele de circulație, ceea ce a dus la coliziuni. NHTSA a subliniat că, deși tehnologia are rol de asistență, șoferii rămân responsabili pentru manevrarea în siguranță a vehiculului.

Într-o declarație recentă, agenția americană a afirmat că FSD a „indus un comportament al vehiculului care a încălcat legile privind siguranța rutieră”, menționând explicit cazuri în care funcția a generat reacții necontrolate sau periculoase. Aceste incidente au ridicat îngrijorări privind fiabilitatea algoritmilor care stau la baza sistemului și capacitatea mașinii de a reacționa corect în situații neprevăzute.

În ciuda investigațiilor, Tesla susține că FSD-ul său este în continuare un sistem de asistență și nu o formă complet autonomă de conducere. Compania afirmă că mașina „te va conduce aproape oriunde cu supravegherea ta activă, necesitând o intervenție minimă”. Cu toate acestea, realitatea din trafic arată că unii șoferi se bazează excesiv pe această tehnologie, lăsând sistemul să acționeze dincolo de parametrii recomandați.

Viitorul condusului autonom și dilema responsabilității

Controversele din jurul Tesla scot în evidență o problemă tot mai frecventă: granița tot mai neclară dintre condusul asistat și condusul autonom. Deși tehnologia promite o lume în care accidentele sunt reduse și eficiența traficului sporită, realitatea arată că lipsa unei legislații clare și a unei supravegheri stricte poate transforma inovația într-un pericol.

Modul „Mad Max” este un exemplu grăitor. În timp ce unii îl văd ca pe o dovadă a evoluției sistemelor inteligente de condus, alții îl percep ca pe o dovadă a neglijenței unei companii care împinge limitele înainte ca tehnologia să fie complet matură. NHTSA a subliniat că intenționează să colecteze informații detaliate despre parametrii de funcționare ai acestui mod și despre felul în care Tesla monitorizează comportamentul utilizatorilor săi.

De altfel, nu este prima dată când autoritățile americane intervin. În 2024, NHTSA a deschis o altă investigație asupra a 2,4 milioane de vehicule Tesla, după patru accidente provocate de FSD în condiții de vizibilitate redusă. Faptul că, la doar un an distanță, o nouă anchetă este în desfășurare arată că problemele nu au fost complet rezolvate.

Pentru consumatori, miza este una dublă: siguranța și încrederea în tehnologie. Deși mașinile Tesla au contribuit semnificativ la popularizarea condusului semi-autonom, fiecare incident de acest tip alimentează o dezbatere mai amplă despre cine este, în final, responsabil atunci când o mașină „decide” în locul omului.

În lipsa unor reglementări stricte, sistemele precum „Mad Max” pot deveni un precedent periculos. Entuziasmul pentru inovație trebuie dublat de precauție și transparență, altfel progresul riscă să devină sinonim cu hazardul.

Pentru moment, ancheta NHTSA continuă, iar rezultatele sale ar putea stabili noi standarde pentru industria auto globală. Până atunci, șoferii Tesla rămân sub atenția autorităților – iar modul „Mad Max”, oricât de spectaculos ar fi, s-ar putea transforma dintr-un argument de marketing într-un punct sensibil al celei mai inovatoare companii auto a ultimului deceniu.