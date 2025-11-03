Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 10:34
de Iulia Kelt

Care sunt cele mai vândute mașini ale secolului XXI: Cine domină topul, dar și ce surprize au reușit să se strecoare în clasament
Cele mai bine vândute mașini / Foto: The Zebra

De la hatchback-uri iconice la SUV-uri revoluționare, topul celor mai vândute mașini din ultimele 25 de ani arată cum s-a schimbat radical piața auto europeană.

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a publicat clasamentul celor mai vândute automobile noi din ultimele două decenii și jumătate în Marea Britanie, iar rezultatele confirmă ceea ce mulți intuiau: Ford rămâne lider absolut.

Modelele Fiesta și Focus ocupă primele două locuri, în timp ce apariția neașteptată a SUV-ului Nissan Qashqai demonstrează cum s-a transformat preferința publicului.

Piața auto s-a schimbat dramatic în 25 de ani, iar acest top surprinde tranziția de la mașinile compacte și accesibile la vehiculele mai versatile, cu tehnologii avansate și design modern.

Ford, campionul incontestabil al vânzărilor

Ford Fiesta se află pe primul loc, cu 2.129.648 de unități vândute. Modelul a fost atât de popular încât oprirea producției sale, în 2023, a stârnit reacții emoționale în rândul britanicilor.

A fost lider al vânzărilor între 2009 și 2020, iar decizia de a-l retrage rămâne una dintre cele mai controversate din industria auto recentă.

Pe locul doi se află Ford Focus, cu 2.066.304 unități. Lansat ca un succesor îndrăzneț al vechiului Escort, Focus a redefinit segmentul compact prin design și dinamică. Ford a riscat enorm cu acest model, însă succesul comercial a confirmat viziunea sa.

Vauxhall Corsa, cu 1.838.912 unități, completează podiumul. Deși nu a fost niciodată un simbol al inovației, Corsa a devenit un reper prin accesibilitate și fiabilitate, o prezență constantă în parcurile auto britanice.

Surprize, reveniri și dispariții care au lăsat amprente

Volkswagen Golf (1.450.860 unități) își menține statutul de model echilibrat și versatil, în timp ce Vauxhall Astra (1.459.214 unități) pierde teren după mutarea producției în Germania.

Cea mai mare surpriză din top este însă Nissan Qashqai, cu 707.376 de exemplare vândute. Apărut în 2006, SUV-ul britanic a revoluționat piața și a devenit chiar cel mai vândut model din Regatul Unit în 2022. Este singurul SUV din top, o dovadă clară a transformării gusturilor cumpărătorilor.

Pe ultimele poziții se află Renault Mégane (570.638 unități), Renault Clio (551.421), Volkswagen Polo (550.408) și Peugeot 206 (529.050). Ultimul, deși produs doar o generație, a reușit performanțe impresionante la începutul anilor 2000.

