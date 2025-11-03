Volkswagen pregătește o nouă berlină electrică, dar nu tocmai cum te-ai aștepta. Ce știm despre colaborarea cu piața chineză

Ultima ora
03 nov. 2025 | 09:14
de Iulia Kelt

AUTO
Berlină nouă de la Volkwagen / Foto: preluare Carscoops

Volkswagen și producătorul chinez Xpeng lucrează la o nouă berlină electrică din gama ID, bazată pe modelul Xpeng P7 și adaptată special pentru cerințele pieței chineze.

Colaborarea dintre Volkswagen și Xpeng marchează o etapă importantă pentru strategia globală a producătorului german, care își intensifică eforturile în direcția electrificării, scrie Carscoops.

Anunțat în 2024, parteneriatul are la bază o nouă arhitectură electronică de generație următoare, destinată să susțină atât vehicule complet electrice, cât și modele hibride și cu motoare convenționale.

Primele rezultate ale acestei cooperări încep deja să apară. Una dintre ele este o berlină electrică care va face parte din familia ID a mărcii Volkswagen, inspirată de designul Xpeng P7 și de conceptele ID. Aura și ID. Evo prezentate la începutul anului.

Design cu influențe asiatice și o siluetă mai sportivă

Prototipul noii berline a fost surprins recent pe drumurile din China, încă sub camuflaj, însă formele sale trădează o abordare vizuală diferită de modelele clasice Volkswagen.

Digital artistul Sugar Design a realizat randări bazate pe imaginile vehiculului de test, sugerând o linie estetică mai fluidă și mai dinamică decât a modelelor europene ale constructorului german.

Partea frontală se remarcă prin farurile LED împărțite pe două niveluri, un logo VW iluminat discret și o grilă neagră de dimensiuni reduse. Deși nu este la fel de agresivă ca versiunea de serie a Xpeng P7, silueta propusă aduce un suflu nou în limbajul de design al Volkswagen.

Profilul lateral evidențiază o linie de acoperiș continuă și o parte posterioară pronunțată, în timp ce blocurile optice spate LED integrează subtil sigla VW luminată, completată de un difuzor negru minimalist.

Performanțe inspirate din modelul Xpeng P7

Specificațiile tehnice exacte ale noului model nu au fost încă dezvăluite, însă este probabil ca acestea să fie apropiate de cele ale Xpeng P7, care are o lungime de peste cinci metri și este oferit cu două variante de baterie: una de 74,9 kWh și alta de 92,9 kWh.

Versiunea cu tracțiune spate livrează 362 CP, în timp ce varianta cu tracțiune integrală ajunge la 586 CP și accelerează de la 0 la 100 km/h în aproximativ 3,7 secunde. Autonomia declarată variază între 436 și 820 km, în funcție de configurație.

Volkswagen a confirmat că platforma electronică dezvoltată alături de Xpeng va sta la baza viitoarelor modele electrice și hibride destinate pieței chineze. Sistemul va permite actualizări software over-the-air și va reduce semnificativ timpii de dezvoltare.

Până în 2030, grupul german intenționează să lanseze peste 30 de modele noi în China, dintre care 20 vor fi vehicule electrificate.

Acestea vor fi produse prin parteneriatele existente FAW-Volkswagen și Volkswagen Anhui, consolidând prezența mărcii într-o piață aflată în plină transformare electrică.

