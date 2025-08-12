Ford anunță pickup electric de dimensiuni medii și investiții de miliarde în industria mașinilor electrice

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
12 aug. 2025 | 15:35
de Iulia Kelt

Ford are planuri mari în industria EV

Ford a dezvăluit recent un plan ambițios de investiții de 5 miliarde de dolari în industria americană, cu scopul de a accelera producția de mașini electrice și a crea mii de noi locuri de muncă.

Unul dintre punctele cheie ale acestui anunț este lansarea unui nou pickup electric de dimensiuni medii, programat pentru 2027, care promite să fie accesibil, eficient și adaptat nevoilor consumatorilor moderni, scrie The Truth About Cars.

Noua platformă EV, un pas mare spre eficiență și costuri reduse

Ford va lansa o platformă universală dedicată mașinilor electrice, construită pentru a fi simplă, flexibilă și eficientă.

Arhitectura va reduce cu 20% numărul componentelor necesare și va scădea cu un sfert numărul elementelor de fixare, ceea ce permite o asamblare cu 15% mai rapidă comparativ cu modelele anterioare.

Directorul general Jim Farley a subliniat că, datorită noii platforme, costurile de întreținere pe o perioadă de cinci ani ar putea fi mai mici decât cele ale unui Tesla Model Y folosit de trei ani.

Prima mașină care va folosi această platformă este un pickup electric de dimensiuni medii, cu patru uși, care oferă mai mult spațiu pentru pasageri decât un Toyota RAV4.

Noul model va avea un spațiu de depozitare în benă securizat, iar bateria folosită va fi pe bază de litiu-fosfat de fier (LFP), o tehnologie mai accesibilă ca preț și mai sigură decât bateriile tradiționale.

Investiții majore în fabrici și crearea de noi locuri de muncă

Pe lângă dezvoltarea tehnologică, Ford alocă aproape 2 miliarde de dolari pentru modernizarea fabricii sale din Louisville, Kentucky.

Investiția va extinde capacitatea uzinei cu aproximativ 52.000 de metri pătrați și va aduce peste 2.200 de noi locuri de muncă în regiune.

Suportul financiar oferit de autoritățile locale subliniază angajamentul Ford de a păstra producția în Statele Unite și de a stimula economia locală.

Pentru a reduce costurile de fabricație, Ford va utiliza componente turnate dintr-o singură bucată de aluminiu, o tehnică similară celei folosite de Tesla.

Acest lucru simplifică producția, însă poate complica eventualele reparații în cazul unor avarii. În ciuda acestor provocări, strategia companiei vizează o producție eficientă, cu prețuri competitive și un impact redus asupra mediului.

Ford pare să vrea cu orice preț să își consolideze poziția pe piața mașinilor electrice printr-o combinație între inovație tehnologică și investiții masive în infrastructură.

Lansarea pickup-ului electric de dimensiuni medii în 2027 se dorește a fi un pas important în competiția cu alți producători, oferind consumatorilor o opțiune accesibilă și adaptată la cerințele actuale.

