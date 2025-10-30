Nissan Elgrand revine cu un design spectaculos şi tehnologie e-POWER hibridă. Ce știm despre noua mașină a gigantului

Ultima ora
AUTO
Noul model de la Nissan Elgrand / Foto: Nissan

Nissan a prezentat oficial noua generaţie Elgrand la Japan Mobility Show 2025, relansând unul dintre cele mai cunoscute monovolume japoneze.

Modelul, ajuns la a patra generaţie, marchează o transformare profundă atât din punct de vedere estetic, cât şi tehnologic, fiind disponibil exclusiv cu sistemul hibrid e-POWER de 1,5 litri. Lansarea pe piaţă este programată pentru vara anului viitor, scrie CarScoops.

Designul noului Elgrand se inspiră din conceptul Hyper Tourer din 2023 şi adoptă limbajul de design „Timeless Japanese Futurism”, utilizat de Nissan pentru modelele sale recente.

Faţa este dominată de o grilă pixelată spectaculoasă, formată din peste zece LED-uri integrate într-un model geometric care combină suprafeţe negre şi elemente în culoarea caroseriei.

Blocurile optice subţiri şi linia fluidă a plafonului contribuie la o imagine elegantă şi modernă, care se distinge net de generaţia precedentă, aflată în producţie din 2010.

Spatele modelului este la fel de complex din punct de vedere vizual, cu un ansamblu de stopuri LED care formează o semnătură luminoasă inedită şi un hayon în formă de pană.

Prin aceste detalii, Nissan îşi propune să transforme Elgrand într-un reper al designului futurist în segmentul monovolumelor.

Noul Nissan Elgrand

Interior digital şi confort premium

Interiorul reprezintă una dintre cele mai mari surprize. Cabina a fost reproiectată complet, punând accent pe tehnologie şi confort.

Bordul integrează două ecrane de 14,3 inci, iar noul volan bicolor include numeroase comenzi fizice pentru o utilizare intuitivă. Sistemul audio premium Bose oferă 22 de difuzoare, inclusiv boxe integrate în tetierele scaunelor din faţă.

Pasagerii din al doilea rând beneficiază de scaune tip lounge, dotate cu funcţii de înclinare şi suport electric pentru picioare, transformând călătoria într-o experienţă relaxantă. Materialele folosite, piele de înaltă calitate şi finisaje metalice fine, consolidează poziţionarea modelului în zona premium a segmentului MPV.

Noul Nissan Elgrand

Motorizare hibridă şi sisteme avansate de asistenţă

Noul Nissan Elgrand este echipat cu generaţia a treia a sistemului e-POWER, care combină un motor pe benzină turbo de 1,5 litri cu un motor electric, asigurând o acceleraţie lină şi eficienţă energetică ridicată.

Modelul devine, totodată, primul din gama globală Nissan care utilizează sistemul e-4ORCE, o tracţiune integrală electrică capabilă să regleze cuplul între punţi pentru stabilitate optimă.

La capitolul siguranţă, Elgrand 2025 include cea mai nouă versiune a pachetului ProPILOT. Acesta permite condusul semi-autonom la viteze de până la 50 km/h, iar versiunea ProPILOT 2.0 adaugă funcţii hands-free pentru autostradă şi asistenţă la schimbarea benzii.

Prin designul spectaculos, interiorul high-tech şi tehnologia hibridă modernă, Nissan Elgrand 2025 redefineşte standardele segmentului şi aduce o notă de îndrăzneală pe piaţa monovolumelor japoneze.

