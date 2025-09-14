Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein

Dacă ai comandat măcar o dată de pe Temu sau Shein, probabil te întrebi când și de ce vei plăti o taxă la livrare. Noile reguli discutate în „pachetul 2” de măsuri fiscale păstrează o taxă fixă pentru fiecare colet extracomunitar, chiar și atunci când valoarea comenzii este mică. Scopul declarat este să echilibreze competiția dintre platformele din afara Uniunii Europene și comercianții locali și să acopere costurile de procesare vamală.

În cele ce urmează găsești pe scurt când se aplică taxa, cine o încasează, ce alte costuri pot apărea și ce situații speciale trebuie avute în vedere (retururi, comenzi „splitate”, cadouri, marketplace etc.). Ghidul e gândit practic, ca să știi la ce să te aștepți când comanzi.

Când se aplică taxa și pentru ce colete

Taxa se aplică la fiecare colet livrat de pe platforme online din afara UE (Temu, Shein, AliExpress, Trendyol și altele). Nu contează dacă pachetul vine din China, Turcia sau o altă țară non-UE: criteriul este originea extracomunitară a vânzătorului și a expediției. Chiar dacă valoarea produselor este mică, coletul este supus taxei administrative de procesare.

Regula de 150 de euro rămâne relevantă pentru taxele vamale: sub acest prag, în mod obișnuit nu se percep taxe vamale (în UE), însă taxa administrativă fixă pe colet se aplică în continuare. Altfel spus, poți fi scutit de taxe vamale la valori mici, dar nu ești scutit de taxa fixă pe colet. Pentru colete de peste 150 de euro, pe lângă taxă se pot adăuga și taxe vamale potrivit încadrării tarifare a produsului.

Cine plătește și cum se colectează

În practică, taxa este percepută de operatorul poștal sau curier (în numele autorităților) la momentul livrării sau al formalităților vamale. De regulă, destinatarul (cumpărătorul) achită taxa odată cu preluarea coletului, online sau numerar, în funcție de curier.

Dacă o singură comandă este expediată în mai multe colete separate („split shipment”), taxa se aplică pentru fiecare colet în parte, deoarece fiecare are propriile formalități de intrare în țară. Atenție la ofertele cu livrare „gratuită” din aplicație: aceasta privește transportul comercial, nu și taxele/cheltuielile de procesare vamală din România, care rămân datorate.

Ce alte costuri se pot adăuga

Pe lângă taxa fixă pe colet, se poate percepe TVA (în general 19%) pentru valoarea bunurilor și a transportului, conform regulilor UE privind comerțul online. Dacă platforma colectează TVA la checkout (lucru tot mai întâlnit), ar trebui să apară separat pe bonul tău; cu toate acestea, taxa fixă de procesare rămâne datorată la sosirea coletului.

Dacă valoarea depășește 150 de euro (sau dacă produsul are o încadrere tarifară cu taxe vamale), se pot adăuga taxe vamale conform codului tarifar. Unele firme de curierat pot percepe și un comision de reprezentare vamală (serviciu opțional, dar frecvent). Toate acestea se comunică înainte de livrare, de obicei prin SMS sau email, însoțite de instrucțiuni de plată.

Calendarul aplicării și normele de implementare

Taxa intră în vigoare odată cu „pachetul 2” de măsuri fiscale. Normele de aplicare (procedurile exacte, cine încasează, excepții, documente necesare) sunt de regulă publicate într-un termen de 30–90 de zile de la adoptare. Până la apariția normelor, pot exista diferențe de interpretare între operatori; după publicare, procedurile se uniformizează.

Dacă ai comenzi în curs la momentul intrării în vigoare, se aplică regulile valabile la data la care coletul intră în țară și este procesat. Asta înseamnă că o comandă plasată înainte, dar livrată după intrarea în vigoare, poate fi supusă noii taxe.

Retururi, cadouri, comenzi prin marketplace

Pentru retururile către vânzător, taxa achitată la intrarea în țară nu se restituie de regulă automat, deoarece a acoperit o operațiune deja efectuată (procesare/handling). Politica de returnare a banilor pentru bunuri rămâne între tine și platformă, conform termenilor comerciali ai acesteia.

Dacă primești un colet marcat „cadou” din afara UE, acesta poate fi totuși supus taxei și, în funcție de valoare, TVA sau taxe vamale. Eticheta „gift” nu te scutește automat de costuri, iar autoritățile pot solicita documente care să probeze valoarea sau natura bunurilor.

În cazul marketplace-urilor (când plătești prin platformă, dar vânzătorul e o firmă terță din afara UE), regulile se aplică identic: contează unde este stabilit vânzătorul și de unde se expediază marfa. Dacă vânzătorul livrează dintr-un depozit din UE, coletul nu este extracomunitar; dacă trimite direct din afara UE, se aplică taxarea ca la orice import.

Cum te poți organiza ca să eviți surprize atunci când comanzi de pe Temu, Shein au alte magazine online

Verifică la finalizarea comenzii dacă platforma colectează TVA pentru România; te ajută să eviți o a doua taxare de TVA la intrare. Urmărește notificările curierului: vei primi suma totală de achitat înainte de livrare, astfel încât să confirmi sau să refuzi. Dacă ai mai multe produse mici, ia în calcul că expedierea separată în mai multe plicuri/colete poate duce la plata taxei de mai multe ori.

Pentru produse sensibile (electronice, cosmetice, jucării), verifică certificările și standardele de siguranță; controlul sporit la frontieră poate încetini livrarea sau poate bloca produse neconforme. Păstrează facturile și confirmările de plată: te ajută dacă apar clarificări la vamă sau la retur.

De ce există taxa și ce își propune

Autoritățile argumentează că platformele non-UE beneficiază de costuri mai mici (inclusiv datorită pragului de 150 de euro pentru taxe vamale), ceea ce creează un avantaj de preț față de comercianții din România. Taxa fixă pe colet are două obiective: să finanțeze procesarea unui volum uriaș de pachete mici și să reducă decalajul competitiv, fără a interzice achizițiile din afara UE.

În paralel, la nivel european se discută reforme care să elimine treptat pragul de 150 de euro pentru taxe vamale și să unifice regulile de control. Până atunci, taxa națională pe colet funcționează ca măsură tranzitorie, cu efecte imediate în fluxul de livrări extracomunitare.