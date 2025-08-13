Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
13 aug. 2025 | 23:47
de Mădălina Bahrim

Temu și Shein taxate per colet în România – noua taxă se aplică și pentru Trendyol. Guvernul va obliga românii să plătească 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE

ECONOMIE
Temu și Shein taxate per colet în România - noua taxă se aplică și pentru Trendyol. Guvernul va obliga românii să plătească 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE
Taxă de 25 lei pentru coletele din afara Uniunii Europene de pe Temu, Shein sau Trendyol

În curând, românii care obișnuiesc să comande produse de pe platforme internaționale precum Temu, Shein sau Trendyol vor fi nevoiți să plătească o taxă suplimentară. Conform anunțului făcut miercuri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se introduce o taxă fixă de 25 lei pentru fiecare colet cu valoare declarată sub 150 de euro, dacă acesta provine din afara Uniunii Europene, adică din țări precum China sau Turcia.

Măsura va fi implementată în parteneriat cu toate companiile de curierat care operează în România, astfel încât taxarea să se facă direct la livrare sau în procesul de vamă. Practic, indiferent de cât de mică este comanda, dacă este sub 150 euro și vine dintr-o țară non-UE, se va aplica această sumă fixă.

De ce introduce Guvernul taxe pentru coletele de pe Temu sau Shein?

Guvernul justifică această taxă prin nevoia de reducere a deficitului bugetar și de limitare a pierderilor fiscale provocate de comerțul online internațional. Potrivit estimărilor oficiale, doar din această taxă de 25 lei pe coletul extra-comunitar statul ar putea încasa aproximativ 1,3 miliarde de lei anual.

Această sumă vine în completarea altor măsuri, precum taxa pe multinaționale, care ar aduce între 1,7 și 2 miliarde de lei la buget. Oficialii susțin că fără aceste măsuri, diferențele de tratament fiscal între comercianții locali și platformele din afara Uniunii Europene ar continua să dezavantajeze afacerile românești.

Pierderile estimate din comerțul online internațional

Un raport recent al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO) avertizează că, în lipsa unor reglementări clare, platformele internaționale care vând direct consumatorilor români ar putea genera pierderi fiscale de aproximativ 10,86 miliarde de lei în următorii doi ani, echivalentul a 2,12 miliarde euro.

Pentru anul 2025, efectul negativ estimat asupra bugetului este de cel puțin 5,4 miliarde lei (circa 1,06 miliarde euro). Mai mult, dacă ritmul actual de creștere al comenzilor și al valorii medii pe colet se menține, aceste pierderi ar putea să se dubleze până în 2027.

Atenție, comenzile online din afara UE nu vor fi interzise, ci doar taxate suplimentar

Deși măsura va ridica costul final pentru consumator, nu este vorba despre interzicerea comenzilor din afara Uniunii Europene.

Românii vor putea în continuare să cumpere produse de pe Temu, Shein, Trendyol sau alte platforme similare, însă fiecare colet cu valoare sub 150 euro va avea această taxă suplimentară de 25 lei.

 

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
