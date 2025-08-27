De când vor plăti românii taxă pentru comenzile de pe Temu și Shein: de la ce dată se va aplica noua măsură

Românii care obișnuiesc să comande de pe platforme asiatice precum Temu, Shein sau Trendyol trebuie să se pregătească de o schimbare importantă. În pachetul al doilea de măsuri fiscale, Guvernul a introdus taxa fixă de 25 de lei pentru fiecare colet livrat din afara Uniunii Europene, atunci când valoarea sa este mai mică de 150 de euro.

Când intră în vigoare noua taxă

Măsura va intra în vigoare odată cu aplicarea celui de-al doilea pachet de austeritate. Normele exacte urmează să fie redactate în perioada stabilită prin lege, ceea ce înseamnă că românii ar putea plăti această taxă în 30 până la 90 de zile de la adoptarea pachetului fiscal. Practic, pentru fiecare comandă mică venită din afara UE, clienții vor fi taxați suplimentar cu 25 de lei, indiferent de natura produsului.

Platformele non-UE au câștigat teren masiv în ultimii ani prin prețuri extrem de mici, reușind să atragă milioane de clienți în Europa. Spre deosebire de retailerii locali, aceste companii profită de scutirea de taxe vamale pentru coletele cu valoare sub 150 de euro, ceea ce le permite să practice tarife de multe ori imposibil de egalat. În plus, unele firme declară valori mai mici decât cele reale, micșorând și mai mult prețul final.

Pentru consumatori, acest lucru se traduce prin chilipiruri online. Pentru micii comercianți români însă, situația echivalează cu pierderi semnificative de vânzări.

Ce propune mediul de afaceri

Asociațiile din industria de e-commerce au cerut de mai mult timp măsuri pentru echilibrarea pieței. Printre soluțiile discutate se numără:

Eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro. Uniunea Europeană intenționează să facă acest lucru abia în 2028, dar mediul de afaceri din România cere devansarea termenului.

O taxă administrativă procentuală pentru fiecare colet extracomunitar. Aceasta ar putea genera venituri de peste un milion de euro pe zi la bugetul de stat și ar reduce avantajul companiilor asiatice.

Impozitarea veniturilor acolo unde se consumă produsele. Astfel, marile platforme ar fi obligate să contribuie la bugetul statului român, la fel ca firmele locale.

Taxa de 25 de lei pe colet este considerată o soluție simplă și rapidă. Nu descurajează complet cumpărăturile online, dar încearcă să creeze condiții de competiție mai corecte și să finanțeze un control mai riguros la frontieră.

Ce măsuri au luat alte state

Problema nu este doar a României. În întreaga Uniune Europeană, volumul coletelor ieftine din Asia a explodat: numai în 2024 au intrat în UE peste 4,6 miliarde de pachete de mică valoare, dintre care 91% proveneau din China.

Franța a anunțat că, din 2026, va introduce o taxă tranzitorie pentru coletele extracomunitare de valoare mică. Olanda sprijină eliminarea rapidă a pragului de 150 de euro, iar Statele Unite au renunțat deja la propria regulă de minimis pentru importurile din China, tocmai pentru a elimina avantajul nejustificat al acestor platforme.

Noua taxă de 25 de lei pe coletele de sub 150 de euro reprezintă doar primul pas al României în încercarea de a limita distorsiunile create de marile platforme asiatice pe piața locală. Data exactă a aplicării va depinde de ritmul în care vor fi redactate normele, dar cel mai probabil românii vor resimți costurile suplimentare în următoarele luni.