Ilie Bolojan prezintă Pachetul 2 de măsuri fiscale în Parlament: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate”
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a prezentat în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte incluse în Pachetul fiscal 2, într-un context tensionat marcat de conflictele din coaliție.
Este pentru prima dată când o astfel de procedură este utilizată pentru un număr atât de mare de proiecte într-o singură zi. Din acest motiv, plenul va organiza ședințe succesive pentru a discuta și vota fiecare proiect în parte.
„În urmă cu o lună și jumătate am trecut cu sprijinul Parlamentului primul pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar și restabilirea încrederii internaționale, cu măsuri nepopulare, dar necesare. Le mulțumesc românilor pentru răbdare și încredere. Plătim astăzi prețul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare, am cheltuit prea mult și am început investiții fără să avem fonduri să le terminăm.
Tot această clasă politică este chemată azi să dovedească faptul că a învățat lecția primită la ciclurile recente de votare. Unii au crezut că este suficient să înceapă proiecte și au făcut cheltuieli azi fără să se gândească la ziua de mâine. Nu e vreme de vânătoare de vrăjitoare, trebuie să trecem la acțiune pentru a face curățenie.
Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate, unii își angajează rudele, unii fac raportări false ca să încaseze mai mult. Asta este România pe care ne-o dorim? Vă rog să susțineți reformele. Când am pornit întregul demers am spus că avem trei direcții de principiu – ordine în finanțe, bună guvernare, respect pentru cetățeni.”
Reforma pensiilor magistraților
Primul proiect prezentat de premier este cel ce vizează pensiilor magistraților.
„Acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipă și privilegii, taie sinecuri, aduce respect pentru oameni și dreptate – un stat mai corect cu românii. Dacă va fi nevoie să ajustăm unele politici, o vom face. Dacă vom putea să ușurăm povara fiscală, o vom face. Eu cred că undeva spre jumătatea anului următor, dacă se va merge înainte, vom constata că am reușit o corecție de curs.
Cât voi avea sprijinul colegilor din cabinet și al Parlamentului, voi merge înainte cu încredere în țara noastră și în viitorul ei.
Primul proiect privește reforma pensiilor magistraților. Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistrați, dar trebuie să asigurăm o doză de echitate. Magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani, o pensie medie trece de 24.000 de lei, dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere.
Va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește la 35 de ani.
Am văzut protestele magistraților, nu este o lege împotriva lor, ci pentru echitate și încredere în justiție. Magistratura rămâne un pilon fundamental al statului de drept. Vă cer sprijinul pentru ca împreună să dăm un semnal clar că România poate fi condusă cu responsabilitate și respect pentru principiile asumate”, a mai spus Ilie Bolojan.