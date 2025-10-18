Ultima ora
18 oct. 2025 | 09:04
de Iulia Kelt

METEO - VREME - ANM
Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Cum va fi vremea în București / Foto: Profimedia

Pe măsură ce toamna se apropie de final, bucureștenii încep să se întrebe când vor vedea primele ninsori ale sezonului.

Deocamdată, prognozele meteo pentru Capitală nu sunt prea încurajatoare: există șanse mari ca luna decembrie 2025 să fie una fără zăpadă.

Meteorologii avertizează că, deși temperaturile vor scădea treptat, valorile termice vor rămâne ușor peste mediile climatologice ale perioadei.

Potrivit estimărilor pe termen mediu, Bucureștiul ar putea traversa o perioadă mai lungă de vreme uscată, cu temperaturi situate între 5 și 10 grade Celsius în timpul zilei și apropiate de zero noaptea. Condițiile de formare a ninsorilor ar putea apărea abia la finalul lunii decembrie sau chiar în ianuarie 2026.

Prognozele meteo indică o iarnă blândă pentru sudul României

Anul 2025 pare să continue tendința ultimilor ani, în care iernile din sudul țării au devenit din ce în ce mai blânde.

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează că primele ninsori consistente ar putea apărea mai devreme în zonele montane și în centrul țării, în timp ce sudul, inclusiv Bucureștiul, ar putea fi lipsit de strat de zăpadă până în ianuarie.

Fenomenul este pus pe seama schimbărilor climatice, care determină variații tot mai accentuate ale circulației atmosferice. În lipsa maselor de aer rece din nord și est, precipitațiile care ajung în zona Capitalei rămân sub formă de ploaie, chiar și la începutul iernii.

Când sunt cele mai mari șanse de ninsoare în Capitală

Meteorologii spun că, statistic, în București primele ninsori se produc de obicei între 20 noiembrie și 10 decembrie, însă în ultimii ani această fereastră s-a mutat spre finalul lunii decembrie. În 2024, de exemplu, stratul consistent de zăpadă a apărut abia la sfârșitul lui ianuarie.

Pentru 2025, modelele climatice sugerează o iarnă cu precipitații reduse și temperaturi medii mai ridicate cu 1-2 grade față de normal.

Dacă aceste prognoze se confirmă, Capitala ar putea avea o iarnă predominant uscată, cu episoade scurte de ninsoare spre începutul lui februarie.

Chiar dacă lipsa zăpezii este o veste bună pentru trafic și utilități, mulți locuitori spun că le va lipsi atmosfera de sărbători cu fulgi și troiene.

Meteorologii avertizează totuși că, în ciuda iernii mai blânde, nu sunt excluse episoade scurte de viscol, mai ales în lunile ianuarie și februarie, când aerul rece ar putea reveni temporar asupra României.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
