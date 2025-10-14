Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 13:06
de Diana Dumitrache

De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig

METEO - VREME - ANM
De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig
Când se încălzeşte, după valul de frig (Foto: Pixabay)

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar veștile sunt surprinzătoare pentru această perioadă a toamnei. După o săptămână mai rece decât de obicei, între 13 și 19 octombrie, România va traversa două săptămâni cu temperaturi mai ridicate decât mediile climatologice normale, urmate de o ușoară stabilizare spre începutul lunii noiembrie.

Când se încălzeşte, după valul de frig

În prima parte a perioadei analizate ( 13 – 20 octombrie 2025), temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie, pe întreg teritoriul țării. Cel mai mult se va resimți răcirea în regiunile nordice și nord-estice, unde valorile minime pot scădea până la 3–5°C. În sud și sud-vest, vremea va fi ușor mai blândă, însă tot sub normele climatice ale perioadei. În privința ploilor, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar în nord-vest, în timp ce în restul teritoriului precipitațiile vor fi apropiate de media multianuală.

După episodul răcoros, vremea se schimbă considerabil. Din 20 octombrie, temperaturile vor urca peste mediile normale pentru sfârșitul lunii, în toate regiunile țării. Astfel, maximele pot atinge 22–24°C în sud și vest, iar în restul țării se vor înregistra valori de 17–20°C. În același timp, ploile vor fi ușor mai frecvente în zonele vestice și nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului regimul pluviometric se va menține apropiat de cel obișnuit.

Vezi și:
A fost emis din nou Cod roșu. România, lovită de un nou val de vreme severă: vânt și grindină în mai multe județe
Vijeliile se întorc în România. ANM a emis o nouă alertă meteo, vântul va sufla cu 120 de kilometri la oră. Zonele vizate

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie. Vreme de început de septembrie

Ultimele zile din octombrie și primele din noiembrie vor aduce o continuare a tendinței de încălzire. ANM anunță temperaturi ușor mai ridicate decât mediile climatologice, în special în regiunile sudice și estice. Valorile diurne vor rămâne peste 18–20°C, iar nopțile vor fi blânde, cu minime de 7–10°C. Ploile se vor situa în limite normale, fără fenomene extreme semnificative.

În prima parte a lunii noiembrie, vremea va reveni la valori termice normale pentru perioada de toamnă târzie. Temperaturile vor coborî treptat, apropiindu-se de mediile specifice — maxime între 10 și 15°C și minime de 3–5°C. Ploile vor fi moderate și bine distribuite teritorial, fără abateri semnificative de la regimul normal.

Astfel, potrivit ANM, România se pregătește pentru o a doua jumătate a lunii octombrie neobișnuit de caldă, cu temperaturi ce vor aduce mai degrabă aminte de o toamnă timpurie decât de una târzie.

Iarna a venit mai devreme în România. Va fi din ce în ce mai frig în următoarele zile, anunţă ANM
Recomandări
Ce este viteza medie și cum se calculează. Principalele modificări din noul Cod Rutier
Ce este viteza medie și cum se calculează. Principalele modificări din noul Cod Rutier
Pensii militare 2026. Tot ce trebuie să ştie foştii militari despre veniturile lor în anul care urmează
Pensii militare 2026. Tot ce trebuie să ştie foştii militari despre veniturile lor în anul care urmează
Companiile din domeniul financiar trebuie să se pregătească acum pentru computerele cuantice, avertizează experții. Legătura cu siguranța cibernetică
Companiile din domeniul financiar trebuie să se pregătească acum pentru computerele cuantice, avertizează experții. Legătura cu siguranța cibernetică
Cum poţi păstra căldura în locuinţă. Centrala termică va porni astfel din ce în ce mai rar
Cum poţi păstra căldura în locuinţă. Centrala termică va porni astfel din ce în ce mai rar
Un român stabilit în Suedia, uimit de preţurile din supermarketurile româneşti. Produsele care sunt mai scumpe la noi
Un român stabilit în Suedia, uimit de preţurile din supermarketurile româneşti. Produsele care sunt mai scumpe la noi
O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?
O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?
Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat
Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat
Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție
Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce este Sfânta Parascheva numită „Cuvioasa care vede tot”? Semnificația spirituală a sărbătorii de pe 14 octombrie
Playtech Știri
Sfânta Parascheva: ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce rugăciune se citește pentru ajutor
Playtech Știri
Horoscop marți, 14 octombrie 2025. Zodiile protejate de Sfânta Parascheva
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...