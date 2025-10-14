De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar veștile sunt surprinzătoare pentru această perioadă a toamnei. După o săptămână mai rece decât de obicei, între 13 și 19 octombrie, România va traversa două săptămâni cu temperaturi mai ridicate decât mediile climatologice normale, urmate de o ușoară stabilizare spre începutul lunii noiembrie.

Când se încălzeşte, după valul de frig

În prima parte a perioadei analizate ( 13 – 20 octombrie 2025), temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie, pe întreg teritoriul țării. Cel mai mult se va resimți răcirea în regiunile nordice și nord-estice, unde valorile minime pot scădea până la 3–5°C. În sud și sud-vest, vremea va fi ușor mai blândă, însă tot sub normele climatice ale perioadei. În privința ploilor, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar în nord-vest, în timp ce în restul teritoriului precipitațiile vor fi apropiate de media multianuală.

După episodul răcoros, vremea se schimbă considerabil. Din 20 octombrie, temperaturile vor urca peste mediile normale pentru sfârșitul lunii, în toate regiunile țării. Astfel, maximele pot atinge 22–24°C în sud și vest, iar în restul țării se vor înregistra valori de 17–20°C. În același timp, ploile vor fi ușor mai frecvente în zonele vestice și nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului regimul pluviometric se va menține apropiat de cel obișnuit.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie. Vreme de început de septembrie

Ultimele zile din octombrie și primele din noiembrie vor aduce o continuare a tendinței de încălzire. ANM anunță temperaturi ușor mai ridicate decât mediile climatologice, în special în regiunile sudice și estice. Valorile diurne vor rămâne peste 18–20°C, iar nopțile vor fi blânde, cu minime de 7–10°C. Ploile se vor situa în limite normale, fără fenomene extreme semnificative.

În prima parte a lunii noiembrie, vremea va reveni la valori termice normale pentru perioada de toamnă târzie. Temperaturile vor coborî treptat, apropiindu-se de mediile specifice — maxime între 10 și 15°C și minime de 3–5°C. Ploile vor fi moderate și bine distribuite teritorial, fără abateri semnificative de la regimul normal.

Astfel, potrivit ANM, România se pregătește pentru o a doua jumătate a lunii octombrie neobișnuit de caldă, cu temperaturi ce vor aduce mai degrabă aminte de o toamnă timpurie decât de una târzie.