Vremea în octombrie, surprinzătoare. Anunț de la meteo și pentru București
27 sept. 2025 | 21:29
de Iulia Kelt

Prognozele pentru octombrie 2025 indică absența ploilor și temperaturi neobișnuit de ridicate, o situație rar întâlnită pentru această perioadă a anului.

Meteorologii Accuweather au anunțat că România va traversa în octombrie 2025 o perioadă cu totul atipică din punct de vedere climatic.

Conform prognozei, luna viitoare se va caracteriza prin lipsa totală a precipitațiilor și temperaturi cu mult peste media normală a sezonului.

Cum se anunță vremea în octombrie pentru București

Pentru București, dar și pentru alte zone ale țării, specialiștii estimează temperaturi minime de aproximativ 16 grade Celsius și maxime care vor ajunge la 23 de grade, valori ce amintesc mai degrabă de finalul verii decât de mijlocul toamnei.

În mod obișnuit, această perioadă a anului ar fi adus zile reci, cu ploi frecvente și chiar primele episoade de temperaturi negative.

Diferența față de toamna precedentă este evidentă. În octombrie 2024, termometrele au coborât chiar și la -1 grad Celsius în anumite regiuni, marcând un debut timpuriu al sezonului rece.

Prin comparație, anul acesta va aduce o vreme stabilă și neobișnuit de blândă, o surpriză care schimbă radical așteptările legate de tranziția către iarnă.

Prognoza Accuweather sugerează, de asemenea, că luna noiembrie nu va aduce modificări majore. Singura zi de ploaie estimată este 5 noiembrie, în timp ce restul lunii ar urma să fie dominată tot de soare și temperaturi peste medie.

Când se schimbă vremea semnificativ

Abia în decembrie se va produce o schimbare semnificativă, când sunt așteptate ploi și ninsori, în special spre finalul lunii, chiar înaintea sărbătorilor de iarnă.

Fenomenul ridică semne de întrebare privind schimbările climatice și impactul acestora asupra regiunii. O toamnă complet lipsită de precipitații poate avea efecte asupra agriculturii, rezervelor de apă și ecosistemelor locale, chiar dacă, la nivel individual, românii se pot bucura de temperaturi mai prietenoase decât în alți ani.

Despre AccuWeather

AccuWeather, compania care furnizează aceste estimări, are o experiență de peste șase decenii în domeniul meteorologiei.

Fondată în 1962 de Joel N. Myers, compania oferă prognoze comerciale la nivel global, având sedii în Statele Unite și birouri internaționale în Asia și America de Nord.

Reputația de furnizor de date meteo precise o transformă într-o sursă de referință pentru public și companii deopotrivă.

Astfel, octombrie 2025 se conturează ca o lună aparte în istoria recentă a vremii din România, marcând un contrast puternic cu tiparele tradiționale ale toamnei și întărind tendințele tot mai vizibile ale schimbărilor climatice.

