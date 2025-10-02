Ultima ora
Când se încălzeşte în România, după ciclonul de aer rece? Temperaturile ajung iar la 23 de grade

METEO - VREME - ANM
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Românii mai au de aşteptat doar câteva zile până când vremea rece și ploioasă va fi înlocuită de temperaturi mai blânde, potrivite pentru începutul lunii octombrie. Potrivit prognozei meteo furnizate de AccuWeather, Bucureștiul și mare parte din sudul țării vor scăpa de ciclonul de aer rece care a adus ploi torențiale, vânt puternic și maxime de doar 10–11 grade Celsius.

Temperaturile cresc

Vineri, vremea se menține mohorâtă, cu ploi și intensificări ale vântului, iar temperaturile maxime nu vor depăși 10–11 °C, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 7–8 °C. Conform meteorologilor, aceste valori sunt neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului și sunt influențate de frontul atmosferic rece care traversează regiunea.

Veștile bune vin însă de săptămâna viitoare. Începând de duminică și luni, norii se risipesc, ploile se restrâng, iar temperaturile încep să urce treptat. Potrivit AccuWeather, în Capitală maximele vor ajunge la 18–20 °C la începutul săptămânii viitoare, urmând ca, în jurul datei de 9 octombrie, mercurul din termometre să urce chiar până la 23 °C, într-o zi cu mult soare.

