Când ai nevoie de acordul vecinilor pentru a-ți închiria locuința

Tot mai mulți români aleg să-și transforme locuințele în surse suplimentare de venit prin intermediul platformelor de cazare precum Airbnb sau Booking. Ideea este tentantă – închirierea unui apartament în regim hotelier poate aduce profituri mai mari decât o chirie clasică. Totuși, dincolo de câștiguri, activitatea vine cu o serie de obligații și reguli stricte. Printre cele mai importante se numără obținerea acordului vecinilor, o condiție esențială pentru legalitatea acestei forme de închiriere.

Această cerință nu este doar o formalitate birocratică, ci o garanție a faptului că liniștea și confortul celorlalți locatari sunt respectate. Într-un bloc unde locuiesc zeci de familii, apariția constantă a turiștilor poate schimba dinamica și echilibrul comunității.

Ce presupune închirierea în regim hotelier

Închirierea în regim hotelier transformă o locuință obișnuită într-un spațiu destinat cazării temporare. Spre deosebire de chiria pe termen lung, durata șederii oaspeților poate varia de la o noapte la câteva săptămâni. Proprietarul trebuie să ofere condiții similare celor dintr-o unitate turistică – mobilă completă, obiecte de uz zilnic, curățenie și siguranță.

Totodată, această activitate este reglementată de legislația în vigoare și presupune obținerea unei clasificări turistice de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Fără acest document, închirierea este considerată ilegală și poate atrage sancțiuni semnificative.

Acordul vecinilor, o condiție impusă de lege

Potrivit Ordinului nr. 510/2022 emis de Ministerul Economiei, dosarul pentru obținerea certificatului de clasificare turistică trebuie să includă acordul asociației de proprietari sau acordul vecinilor direcți care au pereți comuni cu unitatea respectivă, pe verticală și orizontală.

Cu alte cuvinte, dacă locuiești într-un bloc, ai nevoie de semnăturile vecinilor de deasupra, de dedesubt și de alături. Scopul acestei prevederi este de a proteja liniștea și siguranța locatarilor, întrucât activitatea hotelieră poate genera trafic crescut, zgomot și o prezență constantă de persoane necunoscute în imobil.

În unele cazuri, vecinii pot refuza să își dea acordul. Dacă acest lucru se întâmplă, proprietarul are dreptul să se adreseze instanței, însă procedura este de durată și poate fi evitată printr-o comunicare deschisă și transparentă.

Pașii legali pentru a-ți închiria locuința

Pentru a transforma locuința într-o unitate turistică, primul pas este stabilirea statutului juridic: poți închiria ca persoană fizică, dacă ai până la 7 camere, sau ca PFA/SRL, dacă activitatea are o amploare mai mare. În ambele situații, veniturile trebuie declarate la ANAF, prin Declarația Unică, și impozitate conform legii.

Următorul pas este obținerea certificatului de clasificare turistică, care atestă că spațiul respectă standardele minime de confort și siguranță. Dosarul trebuie să conțină:

cererea tip pentru clasificare;

actul de proprietate;

planul locuinței;

acordul vecinilor sau al asociației de proprietari;

fișa privind dotările și încadrarea unității.

După depunerea actelor, o comisie verifică spațiul și, dacă toate condițiile sunt îndeplinite, eliberează certificatul. Documentul trebuie afișat la vedere în locuință, exact ca în cazul hotelurilor.

Ce riscuri implică închirierea fără acordul vecinilor

Desfășurarea activității fără respectarea legii poate avea consecințe serioase. Închirierea fără acordul vecinilor sau fără clasificarea turistică este considerată ilegală și se sancționează cu amenzi de până la zeci de mii de lei. În plus, autoritățile pot dispune suspendarea activității până la intrarea în legalitate.

Pe lângă sancțiuni, relațiile tensionate cu vecinii pot duce la reclamații repetate și chiar la intervenția poliției locale pentru tulburarea ordinii publice.

Cum menții o relație bună cu vecinii

Chiar dacă legea impune acordul lor, menținerea unei relații bune cu vecinii depinde de atitudinea proprietarului. Înainte de a demara activitatea, este recomandat să discuți cu ei, să le explici cum vei gestiona oaspeții și să impui reguli clare: fără petreceri, fără zgomot după o anumită oră și fără acces liber în spațiile comune.

O comunicare deschisă și respectuoasă poate evita multe conflicte și poate asigura o conviețuire armonioasă. În plus, investițiile în izolație fonică, camere de supraveghere și curățenie regulată sunt elemente care pot reduce impactul asupra comunității.

Închirierea locuinței în regim hotelier poate fi o sursă de venit stabilă și profitabilă, dar doar dacă este făcută în conformitate cu legea. Acordul vecinilor nu este o opțiune, ci o condiție obligatorie care garantează că toți locatarii se pot bucura de liniște și siguranță.

Respectarea legislației, obținerea certificatului de clasificare și comunicarea constantă cu vecinii sunt pașii esențiali pentru a dezvolta o activitate legală, sigură și de succes în domeniul turismului urban.

