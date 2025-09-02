Ultima ora
02 sept. 2025 | 08:25
de Vieriu Ionut

Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții
În relațiile de vecinătate, apar adesea situații tensionate care pot escalada rapid dacă nu sunt clarificate prin lege. Una dintre cele mai frecvente probleme o reprezintă întreținerea gardului comun dintre două proprietăți. Atunci când unul dintre vecini refuză să contribuie la reparații sau să participe la construcția gardului, mulți proprietari nu știu exact ce drepturi au și cum pot acționa legal.

Ce prevede legea despre gardurile comune

Legea stabilește reguli clare în ceea ce privește gardurile comune, însă aplicarea acestora poate ridica semne de întrebare. Tocmai de aceea, cunoașterea drepturilor și obligațiilor este esențială pentru a evita conflictele inutile și pentru a găsi soluții corecte.

Potrivit dispozițiilor Codului Civil, gardul aflat pe linia de hotar dintre două proprietăți este considerat comun, dacă nu există dovezi contrare. Aceasta înseamnă că ambii proprietari au atât drepturi, cât și obligații legate de întreținerea lui. Atunci când gardul necesită reparații sau înlocuire, costurile trebuie suportate în mod egal de ambele părți.

În cazul în care unul dintre vecini refuză să participe la cheltuieli, celălalt are dreptul să solicite pe cale legală împărțirea costurilor. Legea oferă cadrul necesar pentru ca astfel de situații să fie rezolvate prin înțelegere, iar în lipsa acesteia, prin instanță.

Este important de reținut că obligația întreținerii gardului comun derivă din ideea de folosință și beneficiu reciproc. Practic, gardul protejează și delimitează ambele proprietăți, motiv pentru care contribuția la reparații este obligatorie pentru ambele părți.

Când gardul nu este considerat comun

Există și situații în care gardul nu intră în categoria celor comune. Dacă un proprietar poate demonstra, prin acte de proprietate sau alte înscrisuri legale, că gardul îi aparține în totalitate, atunci el este singurul responsabil de întreținere și reparații. În acest caz, vecinul nu poate fi obligat să participe la costuri.

Totodată, dacă gardul a fost construit pe terenul unuia dintre vecini, fără acordul celuilalt, acesta nu va fi considerat comun. Astfel de situații pot genera dispute care, de cele mai multe ori, se tranșează doar în instanță.

Cum procedezi dacă vecinul refuză să repare gardul comun

Dacă gardul este comun, iar unul dintre vecini refuză să își îndeplinească obligațiile, primul pas recomandat de specialiști este încercarea unei soluționări amiabile. O discuție deschisă și prezentarea prevederilor legale pot fi suficiente pentru a evita un conflict de durată.

În cazul în care refuzul persistă, proprietarul prejudiciat are la dispoziție posibilitatea de a acționa în instanță. Judecătorii pot obliga partea care refuză să contribuie la reparații să își plătească partea de cheltuieli. De asemenea, instanța poate stabili modul concret de efectuare a lucrărilor, astfel încât să fie respectat dreptul ambilor proprietari.

Este bine de știut că un proprietar nu poate fi împiedicat să repare gardul comun chiar dacă vecinul nu este de acord. Cheltuielile efectuate pot fi ulterior recuperate prin acțiune în justiție.

Importanța documentării și a respectării legii

Experții subliniază faptul că, înainte de a începe orice lucrare la gardul comun, este necesară o verificare atentă a actelor de proprietate și, dacă este cazul, o consultare cu un notar sau un avocat. Doar așa se poate evita o eventuală dispută și se poate demonstra cu exactitate natura juridică a gardului.

În plus, legea încurajează înțelegerea între vecini și cooperarea în probleme ce țin de bunul mers al comunității. Un gard bine întreținut nu doar că delimitează proprietățile, dar asigură și siguranța, estetica și respectul reciproc dintre proprietari.

Prin urmare, atunci când vecinul refuză să repare gardul comun, proprietarul are mai multe variante: de la dialog și negocieri, până la acțiuni legale ferme. Cunoașterea drepturilor și a obligațiilor impuse de lege reprezintă cheia pentru rezolvarea corectă a unei astfel de situații.

