„Întoarcerea în timp” poate fi posibilă, dar nu ca în filme. Experimentul cu fotoni care i-a uimit pe fizicieni

Ce au măsurat fizicienii

Potrivit Corriere della Sera, experimentul a pornit de la o întrebare aparent simplă: cât timp petrece un foton într-un nor de atomi înainte să fie reemis? Cercetătorii au trimis fotoni printr-un nor de atomi de rubidiu, răcit la temperaturi apropiate de zero absolut, și au urmărit felul în care aceștia interacționează cu atomii.

În mod obișnuit, când un foton întâlnește un atom, energia lui poate fi absorbită temporar, iar atomul intră într-o stare excitată. Apoi energia este reemisă, iar atomul revine la starea inițială. Problema este că, în anumite condiții, măsurătorile au arătat valori negative pentru timpul petrecut de foton în acea stare de interacțiune.

De ce nu înseamnă că vom călători în trecut

Rezultatul pare absurd în limbaj obișnuit: cum poate ceva să iasă înainte să intre? În fizica cuantică, însă, timpul interacțiunii nu trebuie înțeles ca într-un film sau ca într-o cronologie simplă de zi cu zi. Vorbim despre valori medii, probabilități și măsurători foarte fine ale unui sistem cuantic.

Studiul, publicat în Physical Review Letters, arată că fotonii transmiși prin norul de atomi pot avea un timp mediu de excitație atomică negativ, fără ca asta să încalce legile fizicii și fără să permită transmiterea de informație mai repede decât lumina. Pe scurt, nu apare nicio „scurtătură” reală prin timp, ci un efect cuantic care devine vizibil doar în condiții de laborator.

Subiectul a mai fost discutat și în contextul timpului negativ măsurat în laborator, tocmai pentru că astfel de rezultate pot suna spectaculos, dar trebuie explicate cu mare atenție. Nu este dovada unei mașini a timpului, ci o demonstrație a felului în care mecanica cuantică sfidează intuiția noastră obișnuită.

De ce este important experimentul

Importanța descoperirii nu stă în promisiunea că vom putea schimba trecutul, ci în faptul că fizicienii pot măsura mai precis cum se comportă lumina în materie. Pentru tehnologii viitoare bazate pe fotoni, comunicații cuantice sau calcul cuantic, astfel de detalii contează enorm.

Experimentul a trecut prin verificări serioase și a fost discutat pe larg în comunitatea științifică. Tom’s Hardware notează că rezultatele au fost obținute după aproximativ un milion de rulări experimentale și zeci de ore de măsurători, tocmai pentru că efectul este extrem de fin și greu de observat direct.