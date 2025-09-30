Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 11:01
de Ozana Mazilu

Conflict între prosumatori și distribuitori: cine controlează producția de energie solară în România

ACTUALITATE
Conflict între prosumatori și distribuitori: cine controlează producția de energie solară în România
Acuzațiile prosumatorilor: „control abuziv” asupra instalațiilor private

O nouă dispută a izbucnit între prosumatorii români și distribuitorii de energie, după ce două mari companii, Delgaz Grid și Distribuție Oltenia, au fost acuzate că vor să obțină acces direct la setările invertoarelor din sistemele fotovoltaice montate pe locuințe. Prosumatorii, reprezentați de Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE), susțin că această solicitare este un abuz și că deschide calea către un control total asupra producției private de energie verde. În replică, distribuitorii afirmă că scopul nu este limitarea producției, ci protecția rețelei, deoarece peste jumătate dintre instalațiile verificate nu respectă parametrii tehnici impuși de reglementări.

APCE a transmis public că, începând cu sfârșitul lunii august, Delgaz Grid și Distribuție Oltenia au trimis notificări instalatorilor de panouri fotovoltaice prin care condiționează racordarea prosumatorilor de oferirea accesului cu user și parolă la platformele informatice ale invertoarelor.

Asociația acuză distribuitorii că încearcă să intre „pe ușa din spate” în casele românilor care au investit în energie verde, obținând astfel posibilitatea de a modifica setări sau de a limita producția, fără acordul proprietarilor și în afara oricărui cadru legal.

În opinia organizației, problema reală nu este producția prosumatorilor, ci lipsa investițiilor în rețelele de distribuție. APCE susține că operatorii nu și-au respectat angajamentele asumate la concesionarea rețelelor, acum 15 ani, privind modernizarea și digitalizarea infrastructurii. În loc să implementeze tehnologii smart grid și să automatizeze stațiile de transformare, distribuitorii ar încerca să transfere responsabilitatea pe umerii prosumatorilor, invocând riscurile de supratensiune apărute în momentele de producție maximă.

Mai mult, organizația avertizează că, prin accesul solicitat, distribuitorii ar putea reduce intenționat producția panourilor solare în orele de vârf, forțând astfel prosumatorii să cumpere energie din rețele.

Replica distribuitorilor: probleme tehnice și lipsa conformității

Distribuție Oltenia a răspuns acuzațiilor subliniind că solicitarea de acces vizează exclusiv parametrii tehnici ai invertoarelor conectate la rețea, nu datele personale ale utilizatorilor și nici capacitatea de producție a sistemelor. Potrivit companiei, verificările efectuate asupra a 460 de invertoare au arătat că 60% dintre acestea nu respectau protecțiile obligatorii stabilite prin ordinul ANRE nr. 132/2020.

Operatorul susține că aceste neconformități pot afecta stabilitatea rețelei electrice și că accesul este cerut doar punctual și justificat, atunci când există suspiciuni privind parametrii de funcționare sau când trebuie soluționate reclamații. Distribuție Oltenia insistă că nu a modificat setările invertoarelor, ci doar a notificat instalatorii pentru a corecta problemele identificate.

La rândul său, Delgaz Grid a precizat, conform Hotnews. că accesul la setările invertoarelor este reglementat prin legislația în vigoare și că are ca unic scop verificarea conformității cu normele tehnice. Compania respinge ideea unui „control total” asupra instalațiilor și afirmă că nu a condiționat niciodată racordarea la rețea de primirea accesului la aceste setări.

Ce urmează: autoritățile, chemate să tranșeze conflictul

APCE a anunțat că va sesiza mai multe instituții, inclusiv ANRE, Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, Consiliul Concurenței și Parchetul, acuzând distribuitorii de abuz de putere, interpretare trunchiată a reglementărilor și chiar încălcarea Codului Penal.

Pe de altă parte, distribuitorii se apără cu argumentul obligațiilor legale și al responsabilității de a menține stabilitatea și siguranța rețelei pentru toți utilizatorii. În viziunea lor, lipsa conformității tehnice în cazul unui număr mare de instalații reprezintă un risc real, pe care sunt obligați să îl gestioneze.

Conflictul dintre prosumatori și distribuitori ridică întrebări fundamentale despre viitorul energiei verzi în România. Pe de o parte, prosumatorii investesc în sisteme fotovoltaice cu speranța de a contribui la tranziția energetică și de a-și reduce facturile, dar se tem de un control excesiv al distribuitorilor. Pe de altă parte, operatorii de rețea avertizează că extinderea rapidă a prosumatorilor trebuie acompaniată de respectarea unor standarde stricte, altfel rețeaua riscă să devină instabilă.

Disputa scoate în evidență tensiunea dintre interesul privat al cetățenilor care investesc în energia solară și responsabilitățile publice ale distribuitorilor de a menține un sistem funcțional și sigur. În lipsa unor investiții masive în digitalizare și modernizarea rețelelor, conflictul riscă să se adâncească, iar tranziția către energie verde să fie încetinită de lipsa de încredere dintre actorii implicați. Rămâne de văzut ce decizie vor lua autoritățile și cum vor reuși să echilibreze drepturile prosumatorilor cu nevoia de stabilitate a sistemului energetic național.

