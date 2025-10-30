Ultima ora
Câini cu blană albastră observați la Cernobîl: Explicația neobișnuitului fenomen

ȘTIINȚĂ
Câini cu blană albastră observați la Cernobîl: Explicația neobișnuitului fenomen
Misterul câinilor albaștri / Foto: Clean Futures Fund

Trei câini cu blană de un albastru intens au fost fotografiați în zona de excludere de la Cernobîl pe 6 octombrie 2025, stârnind numeroase reacții și speculații.

Imaginile autentificate de programul „Dogs of Chernobyl” au alimentat inițial temeri privind posibile mutații cauzate de radiații. Totuși, specialiștii implicați în proiect au clarificat rapid că nu este vorba despre efecte radioactive, ci despre o cauză mult mai banală și, potrivit lor, „puțin dezgustătoare”.

Originea culorii albastre

Potrivit dr. Jennifer Betz, director medical veterinar al programului „Dogs of Chernobyl”, echipa a reușit să identifice o posibilă sursă a colorării neobișnuite: un vechi toaletă mobilă deteriorată aflată în apropierea locului unde au fost văzuți câinii.

„Credem că animalele s-au rostogolit într-o substanță chimică scursă de acolo. Nu există nicio dovadă că ar fi vorba despre radiații”, a declarat aceasta pentru IFLScience.

Substanța, de culoare albastră intensă, ar fi provenit din lichidul dezinfectant folosit în toaletele portabile. Cercetătorii au precizat că, deși aspectul este neobișnuit, efectele asupra sănătății animalelor sunt cel mai probabil minime, atâta timp cât acestea nu înghit cantități mari din substanța respectivă. „Câinii par sănătoși, la fel ca restul animalelor din zonă”, a adăugat dr. Betz.

Supraviețuitorii din zona de excludere

Fenomenul câinilor albaștri aduce din nou în atenție programul „Dogs of Chernobyl”, o inițiativă a organizației non-profit Clean Futures Fund, care monitorizează și sterilizează descendenții animalelor de companie abandonate după catastrofa nucleară din 1986.

După evacuarea a peste 120.000 de oameni din regiunea Pripiat, numeroase animale au rămas în urmă și au format populații semi-sălbatice.

Din 2017, echipa de voluntari a sterilizat peste 1.000 de câini și pisici pentru a controla numărul lor și a le asigura îngrijire medicală de bază. Reprezentanții programului au precizat că nu există legătură între culoarea albastră observată acum și marcajele temporare folosite de echipele veterinare, acelea sunt aplicate doar pe cap și dispar după două-trei zile.

Cazuri similare au fost raportate și în 2021 în orașul Dzerjinsk, Rusia, unde câini cu blană albastră au fost descoperiți lângă o fostă fabrică chimică, după ce s-au tăvălit în sulfat de cupru.

Departe de a fi un efect al radiațiilor, câinii albaștri din Cernobîl sunt încă o dovadă a modului în care animalele continuă să se adapteze și să supraviețuiască într-un mediu marcat de istorie și abandon uman.

Studiile recente arată că zona găzduiește populații sănătoase de mistreți, vulpi, păsări cântătoare și chiar lupi care ar fi dezvoltat mutații genetice ce le sporesc rezistența la cancer.

