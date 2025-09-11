Cele mai agresive rase de câini. Proprietarii pot stăpâni comportamentul patrupedelor prin dresaj

Câinii sunt printre cele mai iubite animale de companie, aducând afecțiune și loialitate în viețile oamenilor. Totuși, unele rase sunt considerate mai dificile prin prisma instinctelor de pază, protecție și forță, ceea ce le face să fie catalogate drept „rase agresive”. Aceste etichete nu înseamnă însă că patrupedele respective nu pot deveni animale echilibrate și prietenoase. Cu o abordare responsabilă, dresaj consecvent și socializare corectă, chiar și cele mai puternice rase pot fi stăpânite și integrate armonios în familie.

Rase de câini considerate cu potențial agresiv

Există câteva rase care, de-a lungul timpului, au fost asociate mai frecvent cu incidente violente sau cu un comportament dificil de gestionat. Printre acestea se regăsesc:

American Bully și American Pitbull Terrier – rase robuste, foarte energice și cu un instinct de protecție puternic.

Rottweiler – inteligenți și loiali, dar pot deveni imprevizibili fără o conducere fermă.

Doberman – vigilenți și protectivi, necesită o socializare timpurie pentru a preveni agresivitatea.

Cane Corso și Mastino Napoletano – câini masivi, cu instincte teritoriale dezvoltate.

Ciobănesc Caucazian – extrem de puternic, folosit în mod tradițional pentru pază, cu tendințe agresive față de necunoscuți.

Trebuie subliniat că temperamentul câinelui nu este determinat exclusiv de rasă, ci și de modul în care este crescut, educat și tratat de stăpân.

Dresajul – cheia pentru un câine echilibrat

Indiferent de rasă, un câine poate fi modelat printr-un dresaj corespunzător și o socializare constantă. Specialiștii recomandă ca procesul să înceapă încă din primele luni de viață, astfel încât animalul să învețe să răspundă la comenzi de bază și să interacționeze corect cu oamenii și alte animale.

Proprietarii au responsabilitatea de a impune reguli clare, de a oferi activitate fizică suficientă și de a evita comportamentele care stimulează agresivitatea. În plus, legislația din România prevede măsuri specifice pentru câinii considerați periculoși: utilizarea botniței, lesa și declararea acestora la autorități.

Cazuri care arată importanța responsabilității

Deși fiecare câine poate fi educat, unele situații arată ce se poate întâmpla atunci când măsurile de siguranță lipsesc. În județul Caraș-Severin, o femeie de 70 de ani din localitatea Zorlențu Mare a murit după ce a fost atacată chiar de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully.

„La faţa locului a fost solicitată de urgenţă intervenţia unui elicopter SMURD, echipajul medical efectuând manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, femeia a fost declarată decedată”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Cazurile dramatice atrag atenția asupra riscurilor, dar nu ar trebui să ducă la stigmatizarea întregilor rase. Agresivitatea nu este o caracteristică inevitabilă, ci rezultatul unor factori precum lipsa socializării, neglijența sau mediul stresant.

Prin dresaj, fermitate și grijă, chiar și cele mai agresive rase de câini pot deveni animale loiale și echilibrate. Diferența o face, în final, responsabilitatea omului care alege să le aibă în grijă.