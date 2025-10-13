Noi reguli în România pentru proprietarii de câini: amenzi de până la 500 de lei pentru cei care nu se conformează

Proprietarii de câini din România trebuie să respecte, de acum, o serie de reguli stricte privind îngrijirea și întreținerea animalelor de companie, menite să asigure bunăstarea acestora și să prevină conflictele cu vecinii. Autoritățile au introdus noi cerințe obligatorii, iar nerespectarea lor poate duce la amenzi de până la 500 de lei, în unele cazuri chiar la sancțiuni penale, dacă se constată rele tratamente aplicate animalelor.

Condiții minime de bunăstare pentru câini

Noua reglementare stabilește clar că fiecare câine trebuie să beneficieze de adăpost adecvat, hrană suficientă și acces permanent la apă. Cușca animalului trebuie să fie proporțională cu dimensiunea acestuia — suficient de spațioasă încât să-i permită să stea în picioare, să se întoarcă și să se odihnească confortabil. Adăpostirea câinilor în spații înguste sau în condiții care le pot provoca suferință fizică sau psihică este considerată neglijență și atrage sancțiuni.

Un aspect care a stârnit numeroase discuții se referă la distanța minimă dintre cușca câinelui și gardul vecinului. Conform noilor reguli, adăpostul trebuie amplasat la cel puțin 60 de centimetri față de limita proprietății. Scopul acestei măsuri este de a evita disconfortul fonic și eventualele conflicte cauzate de lătratul excesiv sau de comportamentele teritoriale ale animalelor. În zonele urbane și periurbane, această prevedere devine esențială pentru menținerea unei conviețuiri civilizate între vecini.

Pentru câinii ținuți legați, legea prevede cerințe stricte. Lesa trebuie să aibă cel puțin 2 metri lungime și să fie fabricată dintr-un material moale, care nu rănește animalul. Lesa scurtă, din lanțuri metalice sau cabluri, este interzisă. În plus, câinii nu pot fi ținuți permanent legați. Lipsa libertății de mișcare duce la stres, comportamente distructive și chiar afecțiuni fizice.

Reguli pentru plimbarea câinilor în spațiile publice

Cei care își scot câinii la plimbare trebuie să aibă asupra lor pungi și accesorii pentru curățarea dejecțiilor, altfel riscă amenzi. Proprietarii trebuie să dețină și carnetul de sănătate al animalului, care dovedește vaccinările și starea medicală actuală. Aceste reguli nu sunt doar chestiuni administrative — ele contribuie la igiena publică, la protejarea sănătății oamenilor și la o relație echilibrată între stăpâni, animale și comunitate.

Cei care nu respectă regulile pot fi sancționați cu amenzi de până la 500 de lei, însă în cazurile grave de abuz sau neglijență, autoritățile pot dispune confiscarea animalului și deschiderea unui dosar penal.

Totodată, noile norme atrag atenția și asupra fenomenului comerțului ilegal cu animale, o industrie care, potrivit specialiștilor, valorează milioane de euro anual în România. Veterinarii semnalează că peste 95% dintre animalele vândute pe internet provin din surse ilegale, fiind adesea bolnave, subnutrite sau chiar vopsite pentru a imita rase populare.

Specialiștii recomandă achiziționarea animalelor doar de la crescători autorizați, care oferă certificat de sănătate autentic și microcip înregistrat. Documentele falsificate, frecvent întâlnite pe piața neagră, pun în pericol nu doar animalele, ci și oamenii, prin riscul de zoonoze — boli transmisibile de la animale la om.