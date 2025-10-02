Pericol la centrala nucleară de la Cernobîl. Structura care izolează reactorul distrus în 1986 a rămas fără energie electrică, după un atac rusesc

Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără alimentare cu energie electrică în urma unui atac al armatei ruse, a anunțat Kievul.

Potrivit Ministerului ucrainean al Energiei, bombardamentele asupra infrastructurii energetice din regiunea Kiev au provocat oprirea curentului în instalațiile de la Cernobîl, ceea ce a determinat declararea unei situații de urgență.

„Din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurilor energetice din regiunea Kiev, a fost declarată o situaţie de urgenţă în instalaţiile centralei nucleare de la Cernobîl. Ca urmare a supraîncărcării rețelei, noul înveliş de protecție – structura esențială care izolează reactorul numărul 4, distrus în 1986, și împiedică scurgerile de materiale radioactive – a rămas fără energie electrică”, a precizat ministerul pe Telegram, menționând că echipele tehnice încearcă să restabilească alimentarea.

Autoritățile nu au specificat care ar putea fi efectele lipsei de curent asupra instalației.

Zelenski: “O ameninţare globală”

Finalizată în 2016, Arca de la Cernobîl este o construcție metalică de mari dimensiuni menită să acopere rămășițele reactorului și să limiteze eliberarea de radiații. În februarie, aceeași structură a fost afectată de un atac cu drone, însă fără ca nivelul radiațiilor să crească, potrivit oficialilor ucraineni.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat miercuri Rusia că reprezintă o „ameninţare globală”, după bombardamentul rusesc.

„Fiecare zi în care Rusia prelungeşte războiul, refuză să pună în aplicare un armistiţiu cuprinzător şi fiabil şi continuă să atace toate siturile noastre energetice – inclusiv pe cele esenţiale pentru siguranţa centralelor nucleare şi a altor instalaţii nucleare – reprezintă o ameninţare globală”, a scris Zelenski pe Facebook.