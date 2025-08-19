”Barul cu apă”, noua atracție într-un restaurant de top din Europa. Cea de la robinet nu costă nimic

Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 16:54
de Badea Violeta

Știri Externe
Un bar dedicat apei devine atractia principala a unui restaurant de elita din Europa. Sursa foto: Profimedia

La Popote, un restaurant franțuzesc premiat din nordul Angliei, a făcut un pas surprinzător în universul gastronomic. Renumit pentru selecția sa impresionantă de vinuri, localul a decis să lanseze un meniu special de ape îmbuteliate, adaptat clienților care preferă să evite alcoolul. Apa de la robinet rămâne gratuită, dar varietatea propusă promite o experiență complet diferită.

O tendință globală ”fără alcool”

Chef Joseph Rawlins și partenera sa franțuzoaică, Gaëlle Radigon, au declarat pentru CNN că ideea unui meniu dedicat apei a venit de la Doran Binder, somelier certificat de apă prin Fine Water Academy.

”Am râs de idee. Mi s-a părut inițial o prostie”, a spus Rawlins.

Totuși, după o degustare la barul de apă din Peak District, perspectiva lor s-a schimbat.

”A fost incredibil. Apa nu e doar apă”, a adăugat Rawlins.

La Popote, clienții pot alege între trei tipuri de apă plată și patru ape minerale carbogazoase, în timp ce apa de la robinet este oferită gratuit. Această inițiativă reflectă o tendință globală: tot mai mulți oameni renunță temporar sau definitiv la alcool.

Un sondaj Gallup din anul trecut arată că doar 58% dintre adulții americani consumă alcool, comparativ cu 67% în 2022. Restaurantele extind oferta de mocktail-uri, iar barurile și magazinele ”sober” devin tot mai populare.

Primul restaurant din Marea Britanie cu meniu de apă

Doran Binder, care a conceput meniul La Popote, a selectat sortimente din întreaga Europă: Marea Britanie, Franța, Spania și Portugalia. Prețurile pornesc de la 5 lire pentru o sticlă mare de Crag Water și ajung până la 19 lire pentru The Palace of Vidago, o apă minerală carbogazoasă portugheză. Binder explică că gustul apei depinde de cantitatea de minerale, măsurată prin Total Dissolved Solids (TDS).

”Apa distilată are TDS zero. E excelentă pentru spălat geamuri, pentru aparate electrice, pentru bateria mașinii – dar inutilă pentru consumul uman”, spune Binder.

Apa ca experiență gastronomică

Rawlins povestește că, la prima degustare, au încercat cinci-șase sortimente diferite. Ulterior, au făcut o a doua degustare, asociind apa cu anumite alimente – brânză Manchego, brânză Comté, ciocolată, prosciutto de Parma, măsline.

”Exact ca la vin, gustul se schimba complet”, a afirmat el.

Astfel, La Popote devine primul restaurant din Marea Britanie care oferă un meniu complet de apă și unul dintre puținele din lume. Această inițiativă nu doar că aduce inovație în domeniul gastronomic, ci și atrage clienții care vor să experimenteze apa într-un mod complet diferit, demonstrând că o simplă sticlă poate deveni o adevărată experiență culinară.

