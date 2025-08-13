Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”

Un turist român a stârnit hohote de râs pe litoral, după ce a găsit o soluție inedită pentru a lăsa bacșiș. Într-o postare recentă pe pagina de Facebook Eforie Online, a fost distribuită fotografia unei note de plată care a atras imediat atenția internauților. Ce a făcut acesta a uimit și amuzat publicul, generând numeroase comentarii și reacții pe rețelele sociale.

O idee ingenioasă pentru bacșiș

Se pare că, după ce a realizat că nu mai are bani lichizi la dispoziție, turistul a ales să lase în nota de plată un bon valoric în valoare de 14,50 de lei.

Acesta fusese obținut anterior prin reciclarea mai multor sticle la Penny, ceea ce i-a permis să ”acopere” simbolic bacșișul pentru serviciul primit.

Gestul său, plin de umor și creativitate, a captat atenția atât a angajaților restaurantului, cât și a internauților care au comentat postarea.

Reacții amuzante ale internauților

Majoritatea persoanelor care au văzut fotografia s-au amuzat pe seama soluției găsite de român.

”E bine și așa 😜😂😂😂”, a scris o persoană, apreciind ingeniozitatea turistului.

Alt internaut a comentat: ”Doar în România e posibil așa ceva”, evidențiind caracterul unic și umoristic al situației. Nu a lipsit nici reacția scurtă și directă a unui alt utilizator: ”Bun și ăla..”, care a întărit ideea că gestul a fost unul apreciat și admirat pentru originalitate.

Umorul care unește online-ul

Această întâmplare a demonstrat încă o dată cât de repede pot circula momente amuzante în mediul online și cum ele pot deveni virale. Postarea de pe Eforie Online a adunat zeci de distribuiri și reacții, oamenii fiind încântați să vadă că un gest simplu, făcut cu umor, poate transforma o situație aparent neplăcută într-o mică poveste de râs.

Turistul a reușit, astfel, să demonstreze că imaginația și simțul umorului pot rezolva chiar și momentele stânjenitoare, iar internautii au apreciat originalitatea și spontaneitatea sa.

Astfel, un simplu bon valoric obținut din reciclarea sticlelor a devenit subiect de discuție pe rețelele sociale, amintind tuturor că uneori, creativitatea și râsul pot face minuni, chiar și într-un restaurant pe litoralul românesc.