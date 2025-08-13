Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 15:14
de Badea Violeta

Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”

Vacanțe și turism
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
Umorul unui turist la un restaurant de pe litoral, dupa ce nu a mai avut bani de bacsis

Un turist român a stârnit hohote de râs pe litoral, după ce a găsit o soluție inedită pentru a lăsa bacșiș. Într-o postare recentă pe pagina de Facebook Eforie Online, a fost distribuită fotografia unei note de plată care a atras imediat atenția internauților. Ce a făcut acesta a uimit și amuzat publicul, generând numeroase comentarii și reacții pe rețelele sociale.

O idee ingenioasă pentru bacșiș

Se pare că, după ce a realizat că nu mai are bani lichizi la dispoziție, turistul a ales să lase în nota de plată un bon valoric în valoare de 14,50 de lei.

Acesta fusese obținut anterior prin reciclarea mai multor sticle la Penny, ceea ce i-a permis să ”acopere” simbolic bacșișul pentru serviciul primit.

Vezi și:
Cum te fac chelnerii să le dai mai mult bacşiş? Detaliile la care să fii atent data viitoare când mergi la restaurant
Meseriile sezoniere nu mai aduc câștiguri ca altădată. Turiștii strâng cureaua și lasă mai puțin bacșiș

Gestul său, plin de umor și creativitate, a captat atenția atât a angajaților restaurantului, cât și a internauților care au comentat postarea.

Reacții amuzante ale internauților

Majoritatea persoanelor care au văzut fotografia s-au amuzat pe seama soluției găsite de român.

”E bine și așa 😜😂😂😂”, a scris o persoană, apreciind ingeniozitatea turistului.

Alt internaut a comentat: ”Doar în România e posibil așa ceva”, evidențiind caracterul unic și umoristic al situației. Nu a lipsit nici reacția scurtă și directă a unui alt utilizator: ”Bun și ăla..”, care a întărit ideea că gestul a fost unul apreciat și admirat pentru originalitate.

Umorul care unește online-ul

Această întâmplare a demonstrat încă o dată cât de repede pot circula momente amuzante în mediul online și cum ele pot deveni virale. Postarea de pe Eforie Online a adunat zeci de distribuiri și reacții, oamenii fiind încântați să vadă că un gest simplu, făcut cu umor, poate transforma o situație aparent neplăcută într-o mică poveste de râs.

Turistul a reușit, astfel, să demonstreze că imaginația și simțul umorului pot rezolva chiar și momentele stânjenitoare, iar internautii au apreciat originalitatea și spontaneitatea sa.

Astfel, un simplu bon valoric obținut din reciclarea sticlelor a devenit subiect de discuție pe rețelele sociale, amintind tuturor că uneori, creativitatea și râsul pot face minuni, chiar și într-un restaurant pe litoralul românesc.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții
Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții
Mărturia unei asistente medicale despre munca grea din spital. „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideţi cât câştigăm”
Mărturia unei asistente medicale despre munca grea din spital. „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideţi cât câştigăm”
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum
Playtech Știri
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou