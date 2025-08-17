Cât a plătit un român pentru o cină cu două feluri de mâncare și desert, într-un restaurant din Brașov. Totalul l-a uimit, ce le-a transmis celor care spun că e scump în Grecia

Discuțiile despre vacanțele în Grecia se aprind din nou pe grupurile de Facebook, unde turiștii români își împărtășesc experiențele legate de prețuri. Deși mulți consideră că Thassos și alte insule elene au devenit destinații scumpe, unii români spun că, în comparație cu restaurantele din România, nota de plată în Grecia poate fi chiar mai mică. Un internat a postat o dovadă elocventă, după ce a fost la restaurant din Brașov.

Un român a rămas șocat după ce a mâncat la un restaurant din Brașov

Un turist întors recent din Thassos a făcut rapid o comparație între prețurile din Grecia și cele din România, după ce a ales să ia masa în oraș, într-un restaurant din Brașov. Acesta a publicat pe Facebook chitanță pentru o porție mare de coaste, o tigaie picantă de vită, papanași, o limonadă, o apă minerală, o Cola și o apă tonică.

Ei bine, nota de plată a fost de 261 de lei, mai mare decât cele plătite de român în vacanța sa din Grecia. „Cea mai mare notă din Thassos a fost de 77,50 euro, la o tavernă excelentă, unde am comandat trei feluri de mâncare, aperitive și băuturi. În rest, mesele nu au depășit 55 de euro”, a scris acesta.

”Mai ieftin să mănânci în Thassos”

Un alt brașovean a confirmat: „Mi s-a părut mai ieftin să mănânci în Thassos decât la mine acasă. Din păcate, Brașovul e oraș turistic, cu prețuri pentru străini. Nemților, englezilor sau nordicilor nu li se pare scump, dar pentru localnici devine o povară”.

Situația nu e singulară. Un alt turist povestește că în Kavala, cea mai scumpă masă a costat 78 de euro, în timp ce, la întoarcerea în România, la un restaurant dintre Giurgiu și București, a plătit 180 de lei pentru trei ciorbe, două sucuri și o bere, după o așteptare de 45 de minute.

”Vita e scumpă peste tot”

Comentariile nu au întârziat să apară: „Prețul pentru Brașov e chiar acceptabil, ținând cont că vita e scumpă peste tot”, spune cineva. Un alt internaut punctează ironic: „Mergeți la Sinaia! Dar nu uitați să faceți credit de nevoi personale de cel puțin 50.000 de lei.”

Concluzia românilor? Atât Grecia, cât și România nu mai pot fi considerate destinații ieftine. Însă, în multe cazuri, mâncarea și serviciile de pe litoralul elen par mai avantajoase decât cele din marile orașe turistice din România.