Avertismentul unui medic psihiatru: „Dacă locuința ta nu respectă regula 3-30-300, ai un risc crescut de disconfort psihic”

Sănătatea mintală nu depinde doar de gene, alimentație sau stresul cotidian, ci și de locul în care trăim. Un psihiatru spaniol avertizează că mediul construit din jurul nostru poate avea efecte semnificative asupra echilibrului psihologic. Iar o regulă simplă, dar ignorată de mulți, poate face diferența dintre liniște sufletească și suferință psihologică.

Regula 3-30-300 și efectul ei asupra psihicului

Nevoia de a fi aproape de natură nu este doar un moft, ci o necesitate pentru sănătatea noastră mintală, susțin specialiștii. Psihiatrul spaniol José Luis Marín a lansat un avertisment ferm în cadrul podcastului Whatever You Say: ”Dacă locuința dumneavoastră nu respectă regula 3-30-300, riscați să suferiți de disconfort psihic.”

Dar ce presupune această regulă? Concret, ar trebui să puteți vedea cel puțin trei copaci de la fereastra locuinței, 30% din cartierul dumneavoastră ar trebui să fie acoperit de spații verzi, iar cel mai apropiat parc mare să se afle la maximum 300 de metri.

Potrivit lui Marín, nerespectarea acestor condiții ”multiplică riscul de suferință psihologică de până la șapte ori.” Această formă de suferință nu vine singură. Psihiatrul explică: ”Este aproape întotdeauna însoțită de simptome fizice și dificultăți în viața de zi cu zi, de la probleme în relațiile personale la complicații la locul de muncă sau de studiu.”

Un context ignorat în planificarea urbană

Potrivit publicației 20minutos.es, regula 3-30-300 este respectată de doar 30–40% din populația din Spania, iar situația nu este diferită nici în România, unde dezvoltarea haotică a orașelor lasă puțin loc naturii.

Psihiatrul Marín susține că ”împărțirea simptomelor în categorii separate este o abordare artificială care nu reflectă complexitatea ființei umane sau a contextului său” și pledează pentru o viziune mai globală asupra echilibrului psihic.

Locuirea în medii lipsite de verdeață poate deveni un factor cronic de stres, adesea trecut cu vederea, dar cu impact direct asupra stării de bine.

Natura: terapie gratuită pentru minte

Importanța apropierii de natură este confirmată și de Organizația Mondială a Sănătății. În raportul ”Spații verzi și albastre și sănătatea mintală”, OMS subliniază că petrecerea timpului în zone verzi – chiar și în interiorul orașelor – îmbunătățește starea de spirit, reduce stresul și favorizează interacțiunea socială.

Mai multe studii au arătat că persoanele care locuiesc în apropierea zonelor verzi prezintă un risc mai scăzut de tulburări psihice și necesită mai rar tratament cu medicamente psihotrope.

În concluzie, dacă vrei să-ți protejezi sănătatea mintală, nu e suficient să mergi la psiholog sau să meditezi – uneori, soluția stă în copacii de lângă fereastră.

