Copacii care au împânzit Sectorul 6 din Bucureşti. De ce se plantează sute de Liquidambar printre blocuri

Locuitorii unui colț al Capitalei au primit un cadou „verde” de la Primărie. Sute de copaci au împânzit Sectorul 6 din Bucureşti, se plantează un număr impresionant de Liquidambar printre blocuri.

În Sectorul 6, curățenia de primăvară include și plantarea a sute de copaci. Pe pagina de Facebook a Primăriei au fost publicate mai multe imagini din operațiunea de plantare ce se desfășoară în aceste zile în Militari, Drumul Taberei și Crângași.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 au punctat că, în ultimii patru ani, zona a trecut prin cel mai amplu program de revitalizare a spațiilor publice redate comunității.

„Sectorul 6 a trecut, în ultimii patru ani, prin cel mai amplu program de revitalizare a spațiilor publice redate comunității.

Am plantat 13.616 arbori și 330.437 de arbuști; sute de metri pătrați de terenuri abandonate, insalubre, le-am transformat în oaze de verdeață; am amenajat de la zero parcuri; am plantat pajiști de flori.

Și, încet și sigur, sectorul nostru se transformă în „oraș – parc”, după conceptul implementat de primarul Ciprian Ciucu.

Bucurați-vă de el, respectați natura și mențineți curățenia!”