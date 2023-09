Afecțiunea de care suferă Ilinca Vandici. Vedeta a trecut prin momente extrem de grele: ”N-am știut despre ce e vorba”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară. Recent, îndrăgita vedetă a dezvăluit, în cadrul emisiunii Ego Life, că a suferit de depresie, atât după ce a devenit mamă, cât și în timpul pandemiei de coronavirus. Cum a reușit să treacă peste momentele extrem de dificile.

De-a lungul timpului, nu foarte multe vedete din showbiz-ul românesc au avut curajul să afirme că au suferit de depresie și să povestească momentele prin care a trecut. Dar nu este și cazul Ilinca Vandici, care a ales să vorbească deschis, de mai multe ori, pe marginea acestui subiect,

Invitată în cadrul emisiunii Ego Life, moderată de Dana Săvuică, prezentatoarea de televiziune a vorbit despre depresie, probleme și soluționarea lor. Aceasta susține că face terapie de când a devenit mamă și că acest lucru o ajută să evolueze în bine.

Ilinca Vandici a constatat că ceva este în neregulă cu ea în perioada pandemiei. Cu toate că s-a confruntat cu stări de depresie și în perioada postnatală, gazda emisiunii Bravo, ai stil spune că nu a acordat prea multă atenție și nici timp nu avea pentru a verifica ce se întâmplă cu ea.

Cu toate acestea, în perioada de lockdown, stările au reapărut, moment în care a decis că este momentul să apeleze la ajutor specializat. Așa a ajuns să facă terapie și să descopere o mulțime de lucruri despre ea însăși.

”Prima dată am simțit după ce am născut (n.r. că trebuie să schimbe ceva). Atunci m-am confruntat cu depresia postnatală, n-am știut la momentul respectiv despre ce este vorba, n-am avut timp să îmi aloc mie în primul rând, pentru că începuserăm și filmările, era și copilul mic, și a trecut să le duc pe toate și am ascuns cumva totul sub preș.

A venit perioada de pandemie, atunci când din nou m-am dus cumva spre aceleași stări, emoții, sentimente și trăiri și atunci mi-a dat seama: e ceva în neregulă, e clar că undeva trebuie să caut niște răspunsuri. Am început un proces de psihoanaliză, nu cu Alina, cu altcineva la vremea respectivă.

Descoperind lucruri despre mine mi s-a activat butonul ăsta al curiozității. Am vrut din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult pentru că eram fascinată de cât de multe straturi și substraturi există înăuntrul nostru, și în corp, și în minte și în celule, peste tot de care habar nu avem”, a dezvăluit Ilinca Vandici.