Avertismentul MAI legat de cartea electronică de identitate: Documentele plastifiate sunt nule și pot bloca eliberarea buletinului electronic

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage atenția românilor că documentele de stare civilă plastifiate sau modificate pot fi declarate nule și respinse la depunerea cererilor pentru eliberarea cărții de identitate electronice.

Deși procedura online pare simplă, multe persoane se confruntă cu refuzuri neașteptate din cauza neconformității actelor.

Un cetățean a povestit că, deși programarea online pentru schimbarea buletinului a decurs fără probleme, cererea i-a fost respinsă din cauză că certificatul de căsătorie fusese plastifiat. Funcționara de la ghișeu i-a explicat că legea interzice acest lucru, fiind necesară eliberarea unui nou certificat de la primărie.

Legea care interzice plastifierea certificatelor de stare civilă

Conform Legii nr. 105/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 412, documentele de stare civilă precum certificatele de naștere, căsătorie sau deces nu pot fi modificate, completate fără drept sau plastifiate.

Actele care încalcă aceste prevederi sunt considerate nule, iar persoanele care le prezintă vor trebui să solicite duplicate conforme la primăria unde au fost emise inițial.

Ofițerii de stare civilă și funcționarii de la direcțiile de evidență a populației au obligația de a constata nulitatea acestor documente și de a informa solicitantul că trebuie să obțină unul nou. În lipsa unor acte valide, cererile pentru cartea de identitate electronică nu pot fi procesate, ceea ce duce la întârzieri și deplasări suplimentare.

Recomandările MAI pentru solicitanții din România

MAI subliniază importanța verificării atent a stării documentelor înainte de depunerea cererii. Plastifierea, chiar dacă este făcută pentru protecția actului, reprezintă o modificare nepermisă care poate bloca procedura de eliberare a noilor buletine electronice.

Ministerul recomandă ca toate actele prezentate, inclusiv certificatele de naștere, căsătorie sau deces, să fie originale, în stare bună, nealterate și fără elemente de modificare.

Astfel, românii care doresc să obțină cartea electronică de identitate sunt sfătuiți să se asigure din timp că documentele lor respectă legislația în vigoare, pentru a evita respingerea cererii în momentul în care au mai mare nevoie de aceste acte.

Așadar, poate că, înainte să mergi să-ți faci buletinul electronic, poate că ar trebui să fii puțin atent la aceste aspecte pentru a nu întâmpina probleme pe care, în mod evident, nu ți le dorești.