Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova

Explozia produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, a zguduit din temelii nu doar imobilul afectat, ci și întreaga Capitală. Deflagrația, care s-a produs la etajul 5 al blocului 32 de pe strada Vicina, a dus la prăbușirea parțială a construcției și la moartea a trei persoane, în timp ce alte 13 au fost rănite și transportate la spitalele din București.

Deși cauza exactă a exploziei nu a fost încă stabilită, primele ipoteze vorbesc despre o acumulare de gaze. Însă, dincolo de această cauză, specialiștii atrag atenția asupra stării blocurilor ridicate în anii comunismului, care, în multe cazuri, pot deveni periculoase pentru locatari, mai ales în lipsa verificărilor și reparațiilor periodice.

Cum a fost construit blocul care a sărit în aer

Arhitectul Teoalida Mihai a analizat imaginile apărute în spațiul public și a explicat pe rețelele sociale de ce pereții exteriori s-au desprins complet, în timp ce alți pereți interiori au rămas aproape intacți.

„Probabil va fi primul bloc comunist non-garsoniere din București care va fi demolat. De ce pereții bucătăriei (din spatele balconului) sunt intacți, pe când restul sunt afectați? Pereții din interior sunt din beton monolit, așa că doar cei din exterior, din prefabricate, au zburat, la fel și peretele dintre baie și dormitor. Oricum, se pare că tot apartamentul de 3 camere de la etajul 5 a fost plin de gaze”, a scris arhitectul, potrivit fanatik.ro.

Potrivit lui, explozia dovedește structura de rezistență a blocurilor comuniste poate fi mai solidă decât se crede. Chiar dacă pereții de compartimentare au fost distruși, ultimele etaje au rămas în picioare, ceea ce arată o anumită capacitate de a absorbi șocul unei deflagrații.

Arhitectul Marian Moiceanu: „Explozia putea fi și mai gravă dacă s-ar fi produs la parter”

Rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, profesorul Marian Moiceanu, confirmă că imobilul afectat din Rahova a fost proiectat după cutremurul din 1977. Acest detaliu este important, pentru că în acea perioadă regulile de construcție au fost schimbate, fiind introduse concepte moderne de rezistență seismică inspirate din Japonia.

„Pare a fi un bloc proiectat după 1977, după un concept care, dintr-o dată, a renunțat la vechile principii în care proiectarea se realiza în baza forțelor gravitaționale și a fost luat în calcul și un concept de rezistență la cutremur, împrumutat la momentul respectiv din Japonia”, a explicat Moiceanu, conform ziare.com.

Arhitectul susține că, deși blocul era vechi, nu se poate spune că era o „bombă cu ceas”. Structura de rezistență ar fi trebuit să suporte încărcări mari, inclusiv de la cutremure, vânt sau explozii. Totuși, locul exact unde s-a produs deflagrația a contat foarte mult.

„Fără cinism o spun: era un risc și mai mare dacă explozia avea loc la parter sau la etajele inferioare. A lovi o astfel de construcție la bază, pericolul e și mai mare”, a declarat rectorul.

„Pot exista și niște probleme ascunse, care pot genera colapsul”

După explozie, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a anunțat că imobilul prezintă risc de prăbușire, iar echipele de salvare au fost retrase din interior.

„O imagine care arată foarte rău, un bloc P+8, care la etajul 5 e rupt întregul apartament acolo, asta înseamnă că în urma exploziei, efectele foarte puternice au făcut ca două-trei etaje să stea în aer. Practic, cei care dețin apartamentele la etajele superioare sunt într-un pericol iminent și trebuie să plece de acolo. Trebuie evacuați de urgență. Partea de deasupra arată foarte rău. Trebuie văzut la nivelul bazei, parter, etaj 1, etaj 2. Pot exista și niște probleme ascunse, care nu se văd, ce pot produce în timp colapsul, deci prăbușirea totală, care e cea mai rea”, a mai spus Moiceanu pentru sursa citată anterior.

Tragedia din Rahova

Explozia s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația, cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze, a distrus parțial etajele 5 și 6 ale imobilului cu opt niveluri. Impactul a fost atât de puternic încât ferestrele și pereții mai multor apartamente au fost distruși, iar o sală de clasă din liceul aflat în vecinătate a fost grav afectată. Martorii au relatat că s-a simțit o bubuitură uriașă, iar mobilierul s-a mișcat ca în timpul unui cutremur.

În urma exploziei, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție la ora 09:18. Pompierii, polițiștii și echipajele SMURD s-au mobilizat rapid, fiind trimise inclusiv două echipaje canine pentru căutarea victimelor. 13 persoane au fost rănite, dintre care mai multe în stare gravă, și au fost transportate la spitalele Universitar, Floreasca, Grigore Alexandrescu, Matei Balș și Bagdasar-Arseni. Din nefericire, trei persoane și-au pierdut viața.

Cazuri similare au mai existat în București. În 2022, partea superioară a unui bloc din zona Eroii Revoluției s-a prăbușit, iar în anii trecuți s-au produs și alte incidente în imobile vechi, afectate fie de gaze, fie de infiltrații și uzură avansată.