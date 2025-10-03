„Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”. Elon Musk îndeamnă la boicotul platformei de streaming

Elon Musk, CEO-ul Tesla și proprietarul platformei X, are iar un puseu de extremism tipic și le-a cerut celor aproximativ 227 de milioane de urmăritori ai săi să-și anuleze abonamentele la Netflix, pe fondul unei controverse reaprinse de animația „Dead End: Paranormal Park”, centrată pe Barney, un adolescent transgender. „Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, a scris Musk luni, declanșând un nou val de reacții și dezbateri pe rețelele sociale, notează News.ro.

Gigantul de streaming a mai fost criticat în ultimele zile de internauți care acuză promovarea unui „discurs transgender”, deși Netflix a renunțat la serial în 2023. Fragmente din producție au reapărut recent pe X, distribuite de conturi conservatoare, iar Musk a calificat includerea temelor de identitate de gen în conținutul pentru public tânăr drept „inacceptabilă”.

Ce a declanșat disputa și care este poziția lui Elon Musk

La originea discuției se află „Dead End: Paranormal Park”, un serial animat despre aventurile supranaturale ale lui Barney, un adolescent transgender, și ale Normei, o fată autistă, într-un parc bântuit. Deși producția are recomandare „7+”, Musk a susținut că ar „promova ideologia transgender” în rândul copiilor. Mesajele sale au alimentat un val de îndemnuri la dezabonare, inclusiv postări care susțin – fără a putea fi verificate – că numărul anulărilor a crescut.

Musk are o istorie de comentarii critice la adresa tranziției de gen; fiica sa transgender, Vivian Jenna Wilson (21 de ani), a întrerupt relația cu el, iar miliardarul a numit tratamentul medical aferent „o sterilizare”. În paralel, căutările „Netflix Elon Musk” și „boicot Netflix” au explodat pe Google Trends. Netflix a refuzat să comenteze polemica, iar tendința de dezabonare nu poate fi confirmată independent.

Reacțiile creatorului și contextul bursier

Hamish Steele, creatorul serialului, a respins pe Bluesky „minciunile și calomniile” și a subliniat că „Netflix NU face promovare în acest moment”, având în vedere că titlul a fost oprit încă din 2023. El a mai spus că a primit „e-mailuri homofobe și antisemite extrem de neplăcute”, motiv pentru care a decis să ia o pauză de pe rețelele sociale. Reapariția secvențelor din serial pe X a fost pusă pe seama unor conturi conservatoare, precum Libs of TikTok, care au alimentat controversa.

Pe bursă, acțiunile Netflix au scăzut cu 2,3% miercuri și au rămas ușor î n roșu joi. Nu există însă o legătură demonstrabilă între evoluția titlului și apelurile la boicot, iar compania nu a oferit explicații suplimentare. Rămâne astfel un amestec de percepții, campanii online și evoluții de piață care nu pot fi atribuite direct unei singure cauze.

Tensiuni în creștere și cifre îngrijorătoare din societate

Controversa se suprapune peste un climat social tot mai tensionat în jurul persoanelor transgender. Potrivit GLAAD, incidentele care vizează comunitatea transgender în Statele Unite au crescut cu 14% în perioada mai 2024–aprilie 2025, comparativ cu anul anterior. Aceste date oferă un fundal îngrijorător pentru discuțiile care migrează din zona culturală (conținutul platformelor) în polemici de natură politică și socială.

Între timp, Netflix continuă să evite comentariile publice privind acest caz, în timp ce pe X curg atât apeluri la boicot, cât și mesaje de susținere pentru libertatea de creație și reprezentarea diversității. Dincolo de tabere, un fapt rămâne necontestat: „Dead End: Paranormal Park” nu este promovat de Netflix în prezent, serialul fiind oprit încă din 2023. Disputa, însă, a reaprins o dezbatere mai largă despre rolul platformelor în reprezentarea minorităților și limitele responsabilității culturale în raport cu publicul tânăr.