Filme și seriale noi pe Netflix, în octombrie. La ce te uiți luna aceasta pe rețeaua de streaming

Luna octombrie 2025 aduce un val consistent de noutăți pe Netflix, pregătite să transforme serile de toamnă în maratoane de vizionări.

De la continuări mult așteptate, precum sezonul 4 din The Witcher, până la filme originale cu distribuții de top, oferta Netflix este una dintre cele mai variate din acest an.

The Witcher, Steve și The Woman in Cabin 10, atracțiile centrale ale lunii

Unul dintre cele mai anticipate titluri ale lunii este The Witcher: Sezonul 4, programat să apară pe 30 octombrie.

Povestea îi readuce în prim-plan pe Geralt, Yennefer și Ciri, separați de un război sângeros și obligați să facă față unor adversari redutabili. Noul sezon promite intrigi complexe și personaje noi, cu Liam Hemsworth în rolul lui Geralt.

De asemenea, din 3 octombrie va fi disponibil filmul Steve, o dramă intensă cu Cillian Murphy. Inspirat de romanul Shy al lui Max Porter, filmul urmărește o zi crucială din viața unui director de școală de corecție, prins între responsabilitatea față de instituție și propriile probleme personale.

Personajul Shy, un adolescent tulburat, adaugă profunzime poveștii și ridică întrebări despre fragilitatea umană și supraviețuire.

Tot în prima parte a lunii, mai exact pe 10 octombrie, Netflix lansează The Woman in Cabin 10, adaptare a bestsellerului scris de Ruth Ware.

Keira Knightley interpretează o jurnalistă care crede că a asistat la o crimă pe un iaht de lux, însă nimeni nu pare să-i dea crezare. Suspansul și tensiunea psihologică fac din acest titlu una dintre principalele recomandări pentru iubitorii de thrillere.

Seriale noi, sezoane așteptate și filme originale pe Netflix

Agenda lunii pe Netflix include și alte producții importante. The Diplomat: Sezonul 3 sosește pe 16 octombrie, plasând-o pe Kate într-un context de criză internațională care îi pune la încercare atât cariera, cât și viața personală.

În aceeași zonă tematică, pe 24 octombrie debutează A House of Dynamite, regizat de Kathryn Bigelow, cu Idris Elba și Rebecca Ferguson în roluri principale.

Cei care caută povești noi pot descoperi seriale precum Dudes, despre patru prieteni de 40 de ani confruntați cu provocările masculinității moderne, Genie, Make a Wish, o comedie fantastică despre un duh extravagant, sau The New Force, inspirat din realitatea poliției suedeze din anii ’50.

Alte titluri notabile sunt Monster: The Ed Gein Story, un serial documentar despre celebrul criminal, și True Haunting, care explorează cazuri paranormale prin mărturii directe.

Luna vine și cu filme originale precum Ballad of a Small Player, o dramă psihologică cu Colin Farrell plasată în lumea cazinourilor din Macao, sau Caramelo, o tragicomedie emoționantă despre un bucătar și câinele său.

Totodată, pentru publicul nostalgic, Netflix reintroduce titluri clasice precum Hotel Transylvania, A Quiet Place, Romeo + Juliet, Kill Bill și P.S. I Love You.