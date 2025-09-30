Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 09:31
de Iulia Kelt

Filme și seriale noi pe Netflix, în octombrie. La ce te uiți luna aceasta pe rețeaua de streaming

ENTERTAINMENT
Filme și seriale noi pe Netflix, în octombrie. La ce te uiți luna aceasta pe rețeaua de streaming
Ce vezi nou pe Netflix în luna octombrie / Foto: ABC News

Luna octombrie 2025 aduce un val consistent de noutăți pe Netflix, pregătite să transforme serile de toamnă în maratoane de vizionări.

De la continuări mult așteptate, precum sezonul 4 din The Witcher, până la filme originale cu distribuții de top, oferta Netflix este una dintre cele mai variate din acest an.

The Witcher, Steve și The Woman in Cabin 10, atracțiile centrale ale lunii

Unul dintre cele mai anticipate titluri ale lunii este The Witcher: Sezonul 4, programat să apară pe 30 octombrie.

Vezi și:
Toamna aduce pe National Geographic investigații dure, culisele aeroportului din Melbourne și misterul Cleopatrei
Chris Hemsworth revine de astăzi pe Disney+ cu „Dincolo de limite: O viață mai bună”. Legătura cu România

Povestea îi readuce în prim-plan pe Geralt, Yennefer și Ciri, separați de un război sângeros și obligați să facă față unor adversari redutabili. Noul sezon promite intrigi complexe și personaje noi, cu Liam Hemsworth în rolul lui Geralt.

De asemenea, din 3 octombrie va fi disponibil filmul Steve, o dramă intensă cu Cillian Murphy. Inspirat de romanul Shy al lui Max Porter, filmul urmărește o zi crucială din viața unui director de școală de corecție, prins între responsabilitatea față de instituție și propriile probleme personale.

Personajul Shy, un adolescent tulburat, adaugă profunzime poveștii și ridică întrebări despre fragilitatea umană și supraviețuire.

Tot în prima parte a lunii, mai exact pe 10 octombrie, Netflix lansează The Woman in Cabin 10, adaptare a bestsellerului scris de Ruth Ware.

Keira Knightley interpretează o jurnalistă care crede că a asistat la o crimă pe un iaht de lux, însă nimeni nu pare să-i dea crezare. Suspansul și tensiunea psihologică fac din acest titlu una dintre principalele recomandări pentru iubitorii de thrillere.

Seriale noi, sezoane așteptate și filme originale pe Netflix

Agenda lunii pe Netflix include și alte producții importante. The Diplomat: Sezonul 3 sosește pe 16 octombrie, plasând-o pe Kate într-un context de criză internațională care îi pune la încercare atât cariera, cât și viața personală.

În aceeași zonă tematică, pe 24 octombrie debutează A House of Dynamite, regizat de Kathryn Bigelow, cu Idris Elba și Rebecca Ferguson în roluri principale.

Cei care caută povești noi pot descoperi seriale precum Dudes, despre patru prieteni de 40 de ani confruntați cu provocările masculinității moderne, Genie, Make a Wish, o comedie fantastică despre un duh extravagant, sau The New Force, inspirat din realitatea poliției suedeze din anii ’50.

Alte titluri notabile sunt Monster: The Ed Gein Story, un serial documentar despre celebrul criminal, și True Haunting, care explorează cazuri paranormale prin mărturii directe.

Luna vine și cu filme originale precum Ballad of a Small Player, o dramă psihologică cu Colin Farrell plasată în lumea cazinourilor din Macao, sau Caramelo, o tragicomedie emoționantă despre un bucătar și câinele său.

Totodată, pentru publicul nostalgic, Netflix reintroduce titluri clasice precum Hotel Transylvania, A Quiet Place, Romeo + Juliet, Kill Bill și P.S. I Love You.

Cât mai ține frigul în România și unde va ninge din nou în perioada următoare. Un vortex polar lovește România la început de octombrie
Recomandări
Taxa de 25 de lei pe Temu si Shein, explicată de ANAF. Românii trebuie să fie atenți la achizițiile din afara UE
Taxa de 25 de lei pe Temu si Shein, explicată de ANAF. Românii trebuie să fie atenți la achizițiile din afara UE
S-a dat startul oficial RABLA 2025 – Cum te înscrii, ce bani se dau
S-a dat startul oficial RABLA 2025 – Cum te înscrii, ce bani se dau
EvilAI, campania globală de malware care se deghizează în unelte AI și atacă organizații. Ce pericole pândesc, cum te aperi de ele?
EvilAI, campania globală de malware care se deghizează în unelte AI și atacă organizații. Ce pericole pândesc, cum te aperi de ele?
VIDEO | Ce au descoperit inginerii când au desfăcut un iPhone Air: baterie nemaîntâlnită și surprinzător de ușor de reparat
VIDEO | Ce au descoperit inginerii când au desfăcut un iPhone Air: baterie nemaîntâlnită și surprinzător de ușor de reparat
Nicole Kidman și Keith Urban anunță despărțirea după aproape 20 de ani de căsnicie
Nicole Kidman și Keith Urban anunță despărțirea după aproape 20 de ani de căsnicie
Un telefon furat a dus la dezvăluirea unei rețele infracționale internaționale
Un telefon furat a dus la dezvăluirea unei rețele infracționale internaționale
„Vecina”, o comedie românească în care ne regăsim toți. De când vezi filmul în cinema
„Vecina”, o comedie românească în care ne regăsim toți. De când vezi filmul în cinema
WhatsApp se schimbă din nou pe Android si IOS: partajare foto „live”, teme personalizate cu AI și găsire rapidă a grupurilor
WhatsApp se schimbă din nou pe Android si IOS: partajare foto „live”, teme personalizate cu AI și găsire rapidă a grupurilor
Revista presei
Adevarul
De ce nu mai gătesc românii? Generația Glovo, bucătăriile-fantomă și obiceiul pierdut al mesei de acasă
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii
Playtech Știri
Ultimele mesaje pe care Ioana Popescu i le-a trimis iubitului. Bărbatul a cerut bani pe internet pentru înmormântarea ei
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...