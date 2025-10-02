Acțiunile Netflix scad după ce Elon Musk își îndeamnă urmăritorii să renunțe la abonamente. Ce acuzație aduce șeful Tesla platformei de streaming

Valoarea acțiunilor Netflix a înregistrat miercuri o scădere de 2,3% după ce Elon Musk, unul dintre cei mai influenți antreprenori ai momentului, a cerut public urmăritorilor săi să își anuleze abonamentele la platforma de streaming. Mesajele postate pe rețeaua X, pe care Musk o deține, au alimentat o dezbatere intensă legată de conținutul promovat de Netflix și de impactul pe care acesta l-ar putea avea asupra publicului tânăr.

Declarațiile vin într-un context în care compania de streaming a fost deja criticată de diverse voci conservatoare pentru politicile sale de diversitate și pentru producțiile considerate „controversate”. Reacția piețelor financiare nu a întârziat să apară, iar acțiunile NFLX au închis ziua cu o valoare mai mică, semnalând vulnerabilitatea gigantului de streaming în fața unor mișcări de opinie virale.

Totul a pornit de la o postare în care Musk a reacționat la acuzații privind serialul animat „Dead End: Paranormal Park”, disponibil pe Netflix. Antreprenorul a susținut că producția „împinge o ideologie trans către copii” și a catalogat situația drept „inacceptabilă”, mai ales având în vedere că serialul este promovat pentru spectatori de la vârsta de șapte ani.

Mesajul său a fost simplu și direct: „Anulează Netflix pentru sănătatea copiilor tăi”. Cu peste 226 de milioane de urmăritori pe X, apelul lui Musk a avut un impact imediat, fiind redistribuit și amplificat de mii de utilizatori. Mai mult, el a sprijinit alte postări care susțineau că tot mai mulți abonați își închid conturile în semn de protest.

Ulterior, Musk a revenit cu o altă critică, de această dată după ce un utilizator a acuzat compania că ar „discrimina împotriva persoanelor albe”, citând un raport de diversitate publicat chiar de Netflix. Documentul arăta că, în 2023, 71,4% dintre producțiile platformei au avut ca protagoniști personaje din grupuri subreprezentate, un procent semnificativ mai mare decât media industriei, estimată la 58,1%.

Reacția piețelor financiare și impactul asupra Netflix

Efectul declarațiilor nu a întârziat să se vadă la bursă. Miercuri, acțiunile Netflix au încheiat sesiunea de tranzacționare cu o scădere de 2,34%, în timp ce Tesla (TSLA), compania condusă de Musk, a înregistrat o creștere de peste 3%. Contrastul dintre cele două evoluții a alimentat discuțiile privind puterea de influență a antreprenorului și capacitatea sa de a afecta direct piața prin simple postări online.

Netflix s-a confruntat în ultimii ani cu o serie de controverse similare, legate de producții considerate prea îndrăznețe sau de politicile sale de diversitate. Totuși, compania a continuat să insiste că obiectivul său este să ofere conținut variat pentru o audiență globală și diversă. Oficialii Netflix nu au emis până acum o reacție oficială la comentariile lui Musk, dar investitorii au privit cu precauție situația, mai ales într-un moment în care concurența în sectorul streamingului este mai intensă ca niciodată.

Unii analiști financiari atrag atenția că scăderea nu ar trebui privită ca un semnal de alarmă major, ci mai degrabă ca o reacție temporară la o campanie de imagine negativă. Totuși, faptul că un singur individ poate influența comportamentul investitorilor și al consumatorilor arată cât de sensibil este echilibrul pieței în era digitală.

Un nou test pentru brandul Netflix

Controversa deschisă de Musk ridică o întrebare esențială: cât de vulnerabil este Netflix la astfel de atacuri publice și cât de mult poate suporta brandul presiunea unor campanii de boicot? Într-o industrie în care fiecare abonat contează, apelul de tip viral lansat de una dintre cele mai influente personalități online poate lăsa urme vizibile.

Deși este puțin probabil ca Netflix să înregistreze o scădere masivă de abonați pe termen lung doar din cauza acestui episod, impactul asupra imaginii companiei nu poate fi ignorat. Într-o perioadă în care diversitatea și incluziunea sunt subiecte intens disputate, orice critică venită din partea unei voci atât de puternice poate polariza publicul și amplifica tensiunile.

Pe de altă parte, este posibil ca situația să întărească loialitatea altor segmente de spectatori, care apreciază politica Netflix de a oferi un spațiu variat și reprezentativ pentru diferite comunități. Dincolo de fluctuațiile bursiere, miza reală este modul în care compania va gestiona această nouă provocare și dacă va reuși să mențină un echilibru între diversitate, libertatea artistică și sensibilitățile unei părți a publicului.

Acțiunile Netflix au scăzut cu 2,3% după apelurile lui Elon Musk la boicot, însă impactul real al acestei campanii va depinde de felul în care compania va reuși să răspundă presiunii publice și să-și protejeze brandul într-un climat tot mai divizat.