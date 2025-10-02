Ultima ora
02 oct. 2025 | 10:59
de Ozana Mazilu

Acțiunile Netflix scad după ce Elon Musk își îndeamnă urmăritorii să renunțe la abonamente. Ce acuzație aduce șeful Tesla platformei de streaming
Musk acuză Netflix că promovează „ideologii nocive”

Valoarea acțiunilor Netflix a înregistrat miercuri o scădere de 2,3% după ce Elon Musk, unul dintre cei mai influenți antreprenori ai momentului, a cerut public urmăritorilor săi să își anuleze abonamentele la platforma de streaming. Mesajele postate pe rețeaua X, pe care Musk o deține, au alimentat o dezbatere intensă legată de conținutul promovat de Netflix și de impactul pe care acesta l-ar putea avea asupra publicului tânăr.

Declarațiile vin într-un context în care compania de streaming a fost deja criticată de diverse voci conservatoare pentru politicile sale de diversitate și pentru producțiile considerate „controversate”. Reacția piețelor financiare nu a întârziat să apară, iar acțiunile NFLX au închis ziua cu o valoare mai mică, semnalând vulnerabilitatea gigantului de streaming în fața unor mișcări de opinie virale.

Totul a pornit de la o postare în care Musk a reacționat la acuzații privind serialul animat „Dead End: Paranormal Park”, disponibil pe Netflix. Antreprenorul a susținut că producția „împinge o ideologie trans către copii” și a catalogat situația drept „inacceptabilă”, mai ales având în vedere că serialul este promovat pentru spectatori de la vârsta de șapte ani.

