Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 16:45
de Iulia Kelt

Anthropic lansează Claude Sonnet 4.5, noul model AI pentru programare la nivel profesional

TEHNOLOGIE
Anthropic lansează Claude Sonnet 4.5, noul model AI pentru programare la nivel profesional
Anthropic lansează Claude Sonnet 4.5 / Foto: JIET Universe

Compania americană Anthropic a anunțat lansarea Claude Sonnet 4.5, un model AI avansat care promite să ofere performanțe de top în domeniul programării.

Noul sistem este prezentat ca fiind capabil să dezvolte aplicații gata de producție, nu doar prototipuri, marcând un progres important în fiabilitatea instrumentelor de inteligență artificială.

Modelul este disponibil atât prin Claude API, cât și direct în chatbotul Claude, la aceleași tarife ca versiunea anterioară Claude Sonnet 4: 3 dolari pentru un milion de tokenuri de input și 15 dolari pentru un milion de tokenuri de output, scrie TechCrunch.

Performanțe demonstrate pe benchmarkuri și utilizare în companii mari

În ultimul an, modelele Anthropic au devenit extrem de populare în rândul dezvoltatorilor și al mediului enterprise, mai ales datorită capacităților lor în sarcini complexe de inginerie software.

Potrivit informațiilor publice, companii precum Apple și Meta folosesc deja intern modelele Claude, iar accesul API este vândut pentru platforme de programare precum Cursor, Windsurf și Replit.

Claude Sonnet 4.5 este descris drept „cel mai performant model de codare al companiei” și a obținut rezultate remarcabile pe teste precum SWE-Bench Verified.

Totuși, cercetătorii Anthropic susțin că succesul modelului nu poate fi măsurat doar prin benchmarkuri. În teste cu clienți enterprise, AI-ul a reușit să lucreze autonom până la 30 de ore, timp în care a construit o aplicație completă, a configurat baze de date, a achiziționat domenii web și chiar a efectuat un audit de securitate SOC 2.

Reprezentanți ai industriei confirmă aceste performanțe: Michael Truell, CEO al Cursor, a declarat că modelul oferă un avantaj clar în sarcini de lungă durată, iar Jeff Wang, CEO al Windsurf, l-a numit „o nouă generație de modele pentru programare”.

Mai multă siguranță și noi instrumente pentru dezvoltatori

Pe lângă îmbunătățirea capacităților de codare, Anthropic susține că Claude Sonnet 4.5 este și cel mai „aliniat” model de până acum, cu o rată mai redusă de erori comportamentale, mai puțină complianță exagerată și protecții sporite împotriva atacurilor de tip prompt injection.

Totodată, compania a prezentat Claude Agent SDK, infrastructura care stă la baza produsului Claude Code și care poate fi folosită acum de dezvoltatori pentru a construi agenți proprii.

În paralel, Anthropic a lansat și o previzualizare de cercetare numită „Imagine with Claude”, disponibilă abonaților Max, prin care modelul generează software în timp real, fără cod prestabilit.

Lansarea survine la mai puțin de două luni după apariția lui Claude Opus 4.1, confirmând ritmul alert al industriei AI, unde companiile scot pe piață modele de vârf la intervale tot mai scurte.

Într-o competiție directă cu OpenAI, care a lansat GPT-5, Anthropic mizează pe Claude Sonnet 4.5 pentru a-și păstra relevanța în zona AI pentru dezvoltatori.

