Alocații iulie 2026. Data la care intră banii pe card și când ajung prin poștă

Pe lângă alocația de stat, autoritățile vor vira atunci și indemnizația pentru creșterea copilului, precum și stimulentul de inserție acordat părinților care revin la activitate înainte de încheierea concediului de creștere a copilului.

Pentru mulți beneficiari, plata prin cont bancar reprezintă cea mai rapidă variantă de încasare, sumele fiind disponibile imediat după procesarea transferurilor.

Distribuirea prin Poșta Română începe din 10 iulie

Persoanele care au ales să primească alocația prin intermediul Poștei Române vor trebui să aștepte câteva zile în plus.

Potrivit calendarului anunțat, distribuirea sumelor va începe din data de 10 iulie și se va desfășura etapizat. Ritmul livrării depinde de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele de distribuție stabilite la nivel local.

Astfel, data exactă la care banii ajung la fiecare beneficiar poate varia în funcție de zona în care locuiește și de organizarea serviciilor poștale.

Alocațiile rămân la aceleași valori

Anul 2026 este al doilea consecutiv în care nivelul alocațiilor nu este modificat. Autoritățile au păstrat în plată aceleași sume care erau acordate și la sfârșitul anului trecut.

În prezent, copiii cu vârsta de până la doi ani beneficiază de o alocație lunară în valoare de 719 lei.