Alocații iulie 2026. Data la care intră banii pe card și când ajung prin poștă
Familiile care beneficiază de alocația de stat pentru copii vor primi și în luna iulie 2026 sumele conform calendarului stabilit de autorități. Plățile vor fi efectuate atât prin transfer bancar, cât și prin intermediul Poștei Române, în funcție de metoda aleasă de fiecare beneficiar. În același timp, cuantumul alocațiilor rămâne neschimbat, 2026 fiind al doilea an consecutiv în care nu este aplicată o nouă indexare a acestor drepturi sociale.
Data la care intră alocațiile pe card în iulie 2026
Pentru părinții care au optat să primească alocația prin virament bancar, banii vor fi transferați în conturi în data de 8 iulie 2026. În aceeași zi sunt programate și alte plăți sociale destinate familiilor cu copii.
Pe lângă alocația de stat, autoritățile vor vira atunci și indemnizația pentru creșterea copilului, precum și stimulentul de inserție acordat părinților care revin la activitate înainte de încheierea concediului de creștere a copilului.
Pentru mulți beneficiari, plata prin cont bancar reprezintă cea mai rapidă variantă de încasare, sumele fiind disponibile imediat după procesarea transferurilor.
Distribuirea prin Poșta Română începe din 10 iulie
Persoanele care au ales să primească alocația prin intermediul Poștei Române vor trebui să aștepte câteva zile în plus.
Potrivit calendarului anunțat, distribuirea sumelor va începe din data de 10 iulie și se va desfășura etapizat. Ritmul livrării depinde de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele de distribuție stabilite la nivel local.
Astfel, data exactă la care banii ajung la fiecare beneficiar poate varia în funcție de zona în care locuiește și de organizarea serviciilor poștale.
Alocațiile rămân la aceleași valori
Anul 2026 este al doilea consecutiv în care nivelul alocațiilor nu este modificat. Autoritățile au păstrat în plată aceleași sume care erau acordate și la sfârșitul anului trecut.
În prezent, copiii cu vârsta de până la doi ani beneficiază de o alocație lunară în valoare de 719 lei.
Aceeași sumă este acordată și copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani.
Pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani, alocația de stat este de 292 de lei pe lună.
De acest sprijin financiar pot beneficia și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, dacă își continuă studiile liceale sau profesionale și îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Cine se ocupă de plata alocațiilor
Procesarea dosarelor și efectuarea plăților sunt realizate de Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.
Transferurile sunt efectuate lunar, prin una dintre cele două modalități disponibile: virament bancar sau distribuire prin Poșta Română.
Autoritățile precizează că, în anumite situații, pot apărea mici decalaje față de datele programate. Acestea sunt posibile atunci când zilele de plată coincid cu sărbători legale sau cu zile nelucrătoare, iar procesarea depinde de programul instituțiilor implicate.
Calendarul din iulie aduce plăți și pentru pensionari
Luna iulie nu aduce doar plata alocațiilor, ci și distribuirea pensiilor către milioane de beneficiari.
Pensionarii care au ales încasarea pensiei prin cont bancar vor primi banii în data de 12 iulie 2026.
În cazul celor care primesc pensia prin Poșta Română, distribuirea se va realiza după calendarul obișnuit al instituției, fie la domiciliu, fie la ghișeele poștale, acolo unde este cazul.
Astfel, atât familiile cu copii, cât și pensionarii au deja un calendar clar privind principalele plăți sociale programate pentru luna iulie, autoritățile menținând sistemul actual de acordare a acestor drepturi.