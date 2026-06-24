Actrița Cate Blanchett vrea să oprească furtul feței și vocii tale de către AI: instrument gratuit lansat la Bruxelles
Inteligența artificială poate crea deja clipuri în care o persoană pare să spună lucruri pe care nu le-a spus niciodată, poate copia o voce și poate reproduce chipuri cu un realism care devine tot mai greu de depistat. Problema nu mai este rezervată vedetelor de la Hollywood, ci îi poate afecta pe oricine are fotografii, videoclipuri sau înregistrări audio publicate online.
Cate Blanchett a adus această discuție în Parlamentul European, la Bruxelles, scrie presa străină, unde a lansat un instrument gratuit menit să le ofere oamenilor mai mult control asupra felului în care imaginea, vocea și identitatea lor pot fi folosite de companiile care dezvoltă sisteme AI. Actrița a fost însoțită de regizorul Steven Soderbergh la prezentarea proiectului, care vine într-un moment în care deepfake-urile devin tot mai convingătoare și mai ușor de produs.
Un registru prin care poți spune „da”, „nu” sau „doar în anumite condiții”
Noul instrument se numește Human Consent Registry și este creat de RSL Media, organizație cofondată de Cate Blanchett. Ideea din spatele lui este simplă: fiecare persoană ar trebui să poată transmite clar dacă acceptă sau nu ca inteligența artificială să îi folosească identitatea.
Registrul le permite utilizatorilor să aleagă între trei variante. Prima este permisiunea completă, adică folosirea identității de către AI este acceptată. A doua presupune acceptarea cu anumite condiții, iar a treia interzice folosirea. Sistemul funcționează ca un semafor digital: verde pentru acord, galben pentru acord limitat și roșu pentru refuz.
În prima etapă, platforma se concentrează pe ceea ce este definit drept identitate: nume, imagine, chip, voce, asemănare fizică, mișcare și alte elemente care pot face o persoană recognoscibilă. Ulterior, proiectul ar trebui să includă și alte categorii importante, precum operele creative, personajele fictive și mărcile comerciale.
Pentru ca un astfel de sistem să fie util, opțiunile utilizatorilor trebuie să poată fi înțelese și de tehnologie, nu doar de oameni. RSL Media susține că preferințele declarate vor fi transformate în semnale care pot fi citite automat de platforme și de companiile care creează produse bazate pe AI.
Cate Blanchett brought Hollywood starpower to Brussels on Tuesday as she launched a free tool to give people the right to decide how their image can be used by AI firms. https://t.co/fExUwUn3rl pic.twitter.com/z7UwMT4YHB
— AFP News Agency (@AFP) June 23, 2026
De ce contează consimțământul în epoca deepfake-urilor
Cate Blanchett a atras atenția că elementele care fac o persoană unică pot fi acum copiate, reconstruite și făcute să „performeze” într-un clip artificial. Cu alte cuvinte, chipul și vocea ta pot fi folosite pentru a crea reclame false, mesaje politice, clipuri compromițătoare sau conținut care pare autentic, deși nu are nicio legătură cu tine.
Actorii, muzicienii și creatorii de conținut sunt printre cei mai expuși, deoarece imaginea și vocea lor au valoare comercială directă. Totuși, riscul este la fel de real și pentru utilizatorii obișnuiți. O fotografie de pe Facebook, un videoclip postat pe TikTok sau o înregistrare audio publicată pe Instagram pot deveni materie primă pentru instrumente capabile să genereze conținut fals.
Instrumentul lansat la Bruxelles nu reprezintă o lege și nu poate opri automat folosirea abuzivă a imaginii unei persoane. El este, mai degrabă, o infrastructură de consimțământ: o metodă prin care oamenii își pot face vizibile și ușor de verificat alegerile privind modul în care AI le poate folosi identitatea.
Aceasta este și limita sa cea mai importantă. Registrul poate funcționa cu adevărat doar dacă dezvoltatorii de AI, platformele online și companiile care lucrează cu date personale aleg să îl consulte și să respecte opțiunile declarate. Fără implicarea marilor jucători din industrie, un astfel de mecanism riscă să rămână mai degrabă o declarație de intenție decât o protecție efectivă.
Hollywood-ul intră într-o luptă care îi privește pe toți
Prezența lui Cate Blanchett și Steven Soderbergh la Bruxelles arată că disputa privind AI nu mai este doar una tehnică sau juridică. Hollywood-ul încearcă să își protejeze actorii, vocile și personajele, dar miza este mult mai mare. În viitor, granița dintre ceea ce este real și ceea ce a fost generat de un algoritm va deveni tot mai greu de observat.
RSL Media este susținută și de alte nume importante din industria filmului, precum George Clooney, Tom Hanks, Meryl Streep, Viola Davis și Kristen Stewart. Inițiativa are și sprijin din partea unor organizații care reprezintă artiști și creatori, ceea ce sugerează că problema drepturilor asupra identității digitale va deveni tot mai importantă în următorii ani.
Lansarea are loc și într-un context european sensibil. AI Act, regulamentul Uniunii Europene privind inteligența artificială, a intrat în vigoare în 2024 și urmărește să introducă reguli pentru sistemele cu risc ridicat, pentru transparența conținutului generat artificial și pentru protecția drepturilor fundamentale.
Human Consent Registry nu rezolvă singur problema deepfake-urilor, dar transmite un mesaj simplu: chipul, vocea și identitatea unei persoane nu ar trebui să devină resurse gratuite pentru companiile de inteligență artificială. Într-o lume în care un clip fals poate deveni viral în câteva minute, consimțământul riscă să fie una dintre cele mai valoroase forme de protecție digitală.
Contextul legislativ european invocat în articol este susținut de informațiile Comisiei Europene privind AI Act. (commission.europa.eu)