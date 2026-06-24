Actrița Cate Blanchett vrea să oprească furtul feței și vocii tale de către AI: instrument gratuit lansat la Bruxelles

Un registru prin care poți spune „da”, „nu” sau „doar în anumite condiții”

Noul instrument se numește Human Consent Registry și este creat de RSL Media, organizație cofondată de Cate Blanchett. Ideea din spatele lui este simplă: fiecare persoană ar trebui să poată transmite clar dacă acceptă sau nu ca inteligența artificială să îi folosească identitatea.

Registrul le permite utilizatorilor să aleagă între trei variante. Prima este permisiunea completă, adică folosirea identității de către AI este acceptată. A doua presupune acceptarea cu anumite condiții, iar a treia interzice folosirea. Sistemul funcționează ca un semafor digital: verde pentru acord, galben pentru acord limitat și roșu pentru refuz.

În prima etapă, platforma se concentrează pe ceea ce este definit drept identitate: nume, imagine, chip, voce, asemănare fizică, mișcare și alte elemente care pot face o persoană recognoscibilă. Ulterior, proiectul ar trebui să includă și alte categorii importante, precum operele creative, personajele fictive și mărcile comerciale.

Pentru ca un astfel de sistem să fie util, opțiunile utilizatorilor trebuie să poată fi înțelese și de tehnologie, nu doar de oameni. RSL Media susține că preferințele declarate vor fi transformate în semnale care pot fi citite automat de platforme și de companiile care creează produse bazate pe AI.

Cate Blanchett brought Hollywood starpower to Brussels on Tuesday as she launched a free tool to give people the right to decide how their image can be used by AI firms. https://t.co/fExUwUn3rl pic.twitter.com/z7UwMT4YHB — AFP News Agency (@AFP) June 23, 2026

De ce contează consimțământul în epoca deepfake-urilor

Cate Blanchett a atras atenția că elementele care fac o persoană unică pot fi acum copiate, reconstruite și făcute să „performeze” într-un clip artificial. Cu alte cuvinte, chipul și vocea ta pot fi folosite pentru a crea reclame false, mesaje politice, clipuri compromițătoare sau conținut care pare autentic, deși nu are nicio legătură cu tine.

Actorii, muzicienii și creatorii de conținut sunt printre cei mai expuși, deoarece imaginea și vocea lor au valoare comercială directă. Totuși, riscul este la fel de real și pentru utilizatorii obișnuiți. O fotografie de pe Facebook, un videoclip postat pe TikTok sau o înregistrare audio publicată pe Instagram pot deveni materie primă pentru instrumente capabile să genereze conținut fals.