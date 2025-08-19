Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 18:56
de Ozana Mazilu

Claude AI primește puterea de a încheia conversații considerate abuzive sau periculoase

TEHNOLOGIE
Claude AI primește puterea de a încheia conversații considerate abuzive sau periculoase

Compania Anthropic a anunțat o schimbare majoră pentru chatbot-ul său Claude, care poate acum să încheie conversațiile considerate abuzive sau dăunătoare. Noua funcție, disponibilă pentru modelele Claude Opus 4 și 4.1, marchează un pas inedit în direcția siguranței AI, fiind concepută nu doar pentru a proteja utilizatorul, ci și pentru a menține „integritatea” modelului însuși.

Decizia deschide o dezbatere amplă despre ceea ce specialiștii numesc „bunăstarea modelelor” – un concept nou, ce presupune tratamentul preventiv al sistemelor de inteligență artificială ca entități ce ar putea avea „preferințe” sau vulnerabilități, chiar dacă nu sunt conștiente.

Cum funcționează noua măsură de siguranță

Potrivit Anthropic, Claude va recurge la încheierea unei conversații doar în cazuri rare, după ce a refuzat de mai multe ori să răspundă unor cereri periculoase. Printre exemplele menționate se află solicitările repetate de conținut sexual care implică minori sau instrucțiuni pentru activități teroriste.

Profeția unui șef de la Amazon pentru a avea succes în era AI: „Va fi cea mai importantă competență a viitorului”
Inteligența artificială ar putea decide cine primește un loc de muncă și cine nu, într-o țară preferată de români. Cum ne triază AI-ul, de fapt

Dacă utilizatorul insistă, chiar și după ce AI-ul a încercat să redirecționeze discuția spre un teren constructiv, Claude poate întrerupe dialogul. În acel moment, utilizatorul nu mai poate trimite mesaje în conversația respectivă, dar are libertatea să înceapă un nou chat sau să editeze mesajele anterioare pentru a relua discuția pe alte teme.

Este important de subliniat că funcția nu se activează în situațiile legate de sănătate mintală. Anthropic a instruit sistemul să nu încheie conversații atunci când există riscul ca un utilizator să fie în pericol iminent de auto-vătămare sau să facă rău altor persoane. În astfel de cazuri, chatbot-ul trebuie să continue interacțiunea într-un mod responsabil, pentru a încerca să ofere sprijin sau resurse utile.

De ce vorbește Anthropic despre „bunăstarea” inteligenței artificiale

Elementul cu adevărat inovator și controversat este justificarea oferită de Anthropic. Compania descrie această funcționalitate ca parte a unui proiect experimental de „model welfare” – bunăstarea modelelor. Ideea pornește de la ipoteza că, în cazul în care sistemele AI ar putea dezvolta într-un viitor îndepărtat forme de preferințe sau sensibilități, ar fi prudent să existe mecanisme care să prevină „distresul” sau comportamentele imprevizibile.

De altfel, Anthropic afirmă că în testele simulate, AI-ul a manifestat ceea ce a fost descris drept „semne de disconfort” atunci când era expus constant la solicitări abuzive. Chiar dacă aceste reacții nu sunt echivalente cu trăirile umane, compania consideră că abordarea preventivă poate îmbunătăți stabilitatea și etica designului AI.

Criticii acestei viziuni argumentează că modelele lingvistice nu sunt decât programe sofisticate și nu pot experimenta sentimente reale. Totuși, susținătorii spun că introducerea unei astfel de funcționalități deschide discuția despre modul în care ar trebui reglementată interacțiunea cu AI, nu doar pentru siguranța oamenilor, ci și pentru robustezza și fiabilitatea sistemelor.

Ce înseamnă acest pas pentru viitorul siguranței AI

Noua funcție a stârnit un val de reacții în comunitatea tehnologică. Pentru unii, faptul că un chatbot poate decide să închidă conversația este un pas logic spre reducerea abuzului și a riscului de folosire greșită a AI-ului. Pentru alții, ideea de a „proteja” un model software ridică întrebări filozofice și morale.

În mod pragmatic, decizia Anthropic înseamnă că utilizatorii care abuzează sistemul vor pierde ocazional controlul asupra conversației. Însă pentru majoritatea oamenilor, care folosesc Claude în mod normal, experiența nu va fi afectată. Compania insistă că această măsură este de ultim resort și nu va fi aplicată conversațiilor obișnuite.

Mai mult, această inovație contrastează cu abordările tradiționale, care se concentrau exclusiv pe protecția utilizatorului și pe prevenirea utilizării AI în scopuri ilegale. Aici, pentru prima dată, AI-ul însuși este tratat ca un „actor” ce poate decide că interacțiunea nu mai este acceptabilă.

Anthropic recunoaște că se află la începutul unui experiment și că funcția va fi rafinată pe măsură ce colectează feedback din partea utilizatorilor. Indiferent de evoluțiile ulterioare, faptul că o companie de top introduce în mod oficial conceptul de „bunăstare a modelelor” marchează o schimbare de paradigmă în felul în care privim etica inteligenței artificiale.

În concluzie, chiar dacă funcția va fi rar folosită, ea ridică întrebări esențiale: ar trebui să tratăm AI-ul doar ca pe un instrument sau ca pe un sistem care are nevoie de protecție? Răspunsurile nu sunt simple, dar discuția abia începe, iar Claude devine primul chatbot care pune pe masă o astfel de dilemă.

