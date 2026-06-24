Controale pe litoralul bulgăresc după plângerile privind scumpirile. Sunt verificate șezlongurile, umbrelele și restaurantele

Inspectorii verifică tarifele pentru șezlonguri, umbrele și produse alimentare

Echipele Comisiei pentru Protecția Consumatorilor au început verificările pe litoralul sudic al Mării Negre. Până acum au fost efectuate zeci de inspecții în stațiuni precum Primorsko, Cernomoreț și Țarevo.

Autoritățile controlează prețurile afișate pentru șezlonguri, umbrele de plajă, băuturi și preparate alimentare, verificând dacă acestea sunt prezentate clar atât în leva, cât și în euro. De asemenea, inspectorii urmăresc dacă turiștii plătesc exact suma indicată pe etichete și în meniuri.

Verificările fac parte dintr-o acțiune mai amplă menită să prevină eventualele abuzuri și să asigure transparența prețurilor în sezonul turistic.

Turiștii reclamă scumpiri față de anul trecut

Mai mulți turiști și-au exprimat nemulțumirea față de costurile întâlnite în această vară pe litoralul bulgăresc.

Unii susțin că prețurile au crescut considerabil după adoptarea monedei euro și că anumite servicii costă acum aproape dublu față de anii precedenți. Printre cele mai frecvente reclamații se numără tarifele pentru umbrelele și șezlongurile de pe plajă.

Potrivit declarațiilor unor turiști, produse și servicii care anul trecut costau câțiva leva sunt acum tarifate în euro la valori similare, ceea ce înseamnă o creștere semnificativă a costului final.

Autoritățile compară prețurile cu cele din sezonul trecut

Inspectorii vor analiza și evoluția tarifelor față de vara anului trecut pentru a stabili dacă anumite majorări pot fi considerate nejustificate.