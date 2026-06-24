Controale pe litoralul bulgăresc după plângerile privind scumpirile. Sunt verificate șezlongurile, umbrelele și restaurantele
Autoritățile din Bulgaria au declanșat o amplă campanie de verificări pe litoralul Mării Negre, după ce tot mai mulți turiști au reclamat scumpiri semnificative în stațiunile de la malul mării. Inspectorii urmăresc să afle dacă prețurile practicate sunt afișate corect și dacă există majorări nejustificate față de sezonul trecut.
Controalele au loc în plin sezon estival și vizează atât plajele, cât și restaurantele, hotelurile și alte unități turistice frecventate de vacanțieri.
Inspectorii verifică tarifele pentru șezlonguri, umbrele și produse alimentare
Echipele Comisiei pentru Protecția Consumatorilor au început verificările pe litoralul sudic al Mării Negre. Până acum au fost efectuate zeci de inspecții în stațiuni precum Primorsko, Cernomoreț și Țarevo.
Autoritățile controlează prețurile afișate pentru șezlonguri, umbrele de plajă, băuturi și preparate alimentare, verificând dacă acestea sunt prezentate clar atât în leva, cât și în euro. De asemenea, inspectorii urmăresc dacă turiștii plătesc exact suma indicată pe etichete și în meniuri.
Verificările fac parte dintr-o acțiune mai amplă menită să prevină eventualele abuzuri și să asigure transparența prețurilor în sezonul turistic.
Turiștii reclamă scumpiri față de anul trecut
Mai mulți turiști și-au exprimat nemulțumirea față de costurile întâlnite în această vară pe litoralul bulgăresc.
Unii susțin că prețurile au crescut considerabil după adoptarea monedei euro și că anumite servicii costă acum aproape dublu față de anii precedenți. Printre cele mai frecvente reclamații se numără tarifele pentru umbrelele și șezlongurile de pe plajă.
Potrivit declarațiilor unor turiști, produse și servicii care anul trecut costau câțiva leva sunt acum tarifate în euro la valori similare, ceea ce înseamnă o creștere semnificativă a costului final.
Autoritățile compară prețurile cu cele din sezonul trecut
Inspectorii vor analiza și evoluția tarifelor față de vara anului trecut pentru a stabili dacă anumite majorări pot fi considerate nejustificate.
În situația în care vor fi identificate nereguli sau practici comerciale incorecte, autoritățile bulgare anunță că vor aplica sancțiuni operatorilor economici.
Controalele vor continua pe întreaga perioadă a sezonului estival și se desfășoară în colaborare cu Ministerul Turismului. Scopul declarat este protejarea turiștilor și prevenirea speculei într-una dintre cele mai importante perioade pentru industria turistică din Bulgaria.
Litoralul bulgăresc rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor
În ciuda discuțiilor legate de scumpiri, Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români. Stațiuni precum Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Albena, Obzor sau Sveti Vlas atrag în fiecare an sute de mii de vizitatori datorită plajelor întinse, ofertelor all inclusive și distanței relativ mici față de România.
În ultimii ani, litoralul bulgăresc a fost perceput ca o alternativă mai accesibilă decât alte destinații din Europa, însă mulți turiști spun că diferențele de preț față de alte țări au început să se reducă. Creșterea costurilor la energie, salarii și servicii a influențat tarifele practicate de hotelieri și de operatorii de pe plajă.
Autoritățile bulgare susțin că verificările au rolul de a menține încrederea turiștilor și de a evita situațiile în care anumite afaceri profită de sezonul estival pentru a majora nejustificat prețurile. În special după introducerea obligativității afișării tarifelor atât în leva, cât și în euro, inspectorii urmăresc dacă informațiile sunt prezentate clar și dacă nu există diferențe între prețurile afișate și cele încasate efectiv.
Reprezentanții industriei turistice afirmă, la rândul lor, că majoritatea operatorilor respectă regulile și că eventualele abateri sunt cazuri izolate. Cu toate acestea, controalele vor continua pe tot parcursul verii, iar rezultatele verificărilor ar putea influența imaginea litoralului bulgăresc într-un sezon în care concurența pentru turiști este mai mare ca niciodată.