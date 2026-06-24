Pericol pe plajele Europei. Bacteria care poate provoca infecții grave se extinde rapid din cauza temperaturilor ridicate
Sezonul vacanțelor de vară a început în forță pe litoralul european, însă odată cu afluxul de turiști au apărut și noi avertismente din partea specialiștilor. Autoritățile sanitare și cercetătorii monitorizează atent extinderea unei bacterii care se dezvoltă în condiții favorizate de temperaturile ridicate ale apei. Fenomenul este observat în mai multe zone de coastă ale Europei, iar experții avertizează că schimbările climatice și încălzirea mărilor contribuie la creșterea riscului de apariție a infecțiilor asociate cu această bacterie, relatează Euronews.
Plaje închise și îngrijorări înainte de vârful sezonului estival
Mai multe plaje din Spania au fost închise temporar în ultimii ani după emiterea unor alerte sanitare legate de prezența bacteriilor din genul „Vibrio”. Specialiștii avertizează că astfel de situații ar putea deveni mai frecvente pe măsură ce temperaturile apei continuă să crească.
Fenomenul este urmărit îndeaproape de comunitatea științifică, în contextul în care milioane de europeni își petrec vacanțele pe litoral în fiecare sezon.
Experții atrag atenția că bacteriile din genul „Vibrio” se extind în condiții favorizate de încălzirea mărilor și de modificările climatice observate în ultimii ani. Cea mai cunoscută dintre acestea este „Vibrio vulnificus”, numită popular și „bacteria mâncătoare de carne”, din cauza complicațiilor severe pe care le poate provoca în anumite situații rare.
Cum pot apărea infecțiile
Conform Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), bacteriile „Vibrio” se găsesc în mod natural în apele marine și salmastre. Acestea sunt întâlnite în special în zonele unde râurile se varsă în mare.
Infecțiile pot apărea în două moduri principale. Primul este prin consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate termic. Al doilea apare atunci când apa contaminată intră în contact cu răni deschise.
În cazurile severe, anumite tulpini ale bacteriei pot provoca fasciită necrozantă, o infecție agresivă care afectează și distruge rapid țesuturile. În situațiile extreme, complicațiile pot duce la amputarea membrului afectat sau la apariția septicemiei.
Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a avertizat deja că riscul infectărilor cu „Vibrio” crește în timpul sezonului cald. Perioadele de caniculă și zonele costiere cu ape puțin adânci sunt considerate cele mai favorabile pentru dezvoltarea acestor bacterii.
Marea Mediterană, considerată un exemplu al viitorului
O atenție specială este acordată Mării Mediterane, unde efectele încălzirii apei sunt analizate de specialiști ca un posibil model pentru ceea ce s-ar putea întâmpla și în alte regiuni ale lumii în următoarele decenii.
„Mediterana nu este o victimă a schimbărilor climatice, ci o avanpremieră a lor”, a declarat pentru Euronews Hatim Aznague, analist în cadrul Uniunii pentru Mediterana.
Potrivit acestuia, temperaturile în creștere ale apei, alături de poluare și modificările nivelului de salinitate, creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor și a altor agenți patogeni.
Experții consideră că fenomenul observat în prezent în bazinul mediteranean poate oferi indicii importante despre evoluția situației în alte zone costiere ale lumii dacă tendințele climatice actuale vor continua.
Efectele se pot resimți și în turism
Dincolo de aspectele medicale, specialiștii atrag atenția și asupra impactului economic pe care astfel de situații îl pot avea asupra destinațiilor turistice.
Regiunile de coastă depind în mare măsură de activitatea turistică, iar orice restricție aplicată în timpul sezonului estival poate genera pierderi importante pentru afacerile locale. Hotelurile, restaurantele și alte servicii dedicate turiștilor sunt direct influențate de eventualele închideri ale plajelor.
Hatim Aznague avertizează că efectele nu se limitează la perioada imediată a unei alerte sanitare.
„O plajă închisă înseamnă o factură climatică foarte reală”, spune acesta.
Impactul poate fi resimțit și asupra imaginii destinațiilor turistice, mai ales în cazul unor regiuni care își bazează economia pe afluxul constant de vizitatori. Acest aspect este cu atât mai important cu cât Mediterana rămâne cea mai vizitată regiune turistică din lume, iar orice perturbare a activităților de pe litoral poate avea consecințe economice semnificative pentru comunitățile locale.