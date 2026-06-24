Pericol pe plajele Europei. Bacteria care poate provoca infecții grave se extinde rapid din cauza temperaturilor ridicate

Fenomenul este urmărit îndeaproape de comunitatea științifică, în contextul în care milioane de europeni își petrec vacanțele pe litoral în fiecare sezon.

Experții atrag atenția că bacteriile din genul „Vibrio” se extind în condiții favorizate de încălzirea mărilor și de modificările climatice observate în ultimii ani. Cea mai cunoscută dintre acestea este „Vibrio vulnificus”, numită popular și „bacteria mâncătoare de carne”, din cauza complicațiilor severe pe care le poate provoca în anumite situații rare.

Cum pot apărea infecțiile

Conform Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), bacteriile „Vibrio” se găsesc în mod natural în apele marine și salmastre. Acestea sunt întâlnite în special în zonele unde râurile se varsă în mare.

Infecțiile pot apărea în două moduri principale. Primul este prin consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate termic. Al doilea apare atunci când apa contaminată intră în contact cu răni deschise.

În cazurile severe, anumite tulpini ale bacteriei pot provoca fasciită necrozantă, o infecție agresivă care afectează și distruge rapid țesuturile. În situațiile extreme, complicațiile pot duce la amputarea membrului afectat sau la apariția septicemiei.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a avertizat deja că riscul infectărilor cu „Vibrio” crește în timpul sezonului cald. Perioadele de caniculă și zonele costiere cu ape puțin adânci sunt considerate cele mai favorabile pentru dezvoltarea acestor bacterii.

Marea Mediterană, considerată un exemplu al viitorului

O atenție specială este acordată Mării Mediterane, unde efectele încălzirii apei sunt analizate de specialiști ca un posibil model pentru ceea ce s-ar putea întâmpla și în alte regiuni ale lumii în următoarele decenii.