Inteligența artificială care sperie lumea: Mythos 5 ar fi demonstrat că poate găsi vulnerabilități informatice în timp record

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, sistemul ar fi reușit în cadrul unor evaluări să identifice și să exploateze vulnerabilități informatice la o viteză care ar depăși cu mult metodele tradiționale. Performanța ar fi ridicat semne de întrebare în rândul autorităților americane, care analizează tot mai atent riscurile noilor generații de inteligență artificială.

Mythos 5 și noua etapă a războiului cibernetic

Testele realizate în cadrul programului Project Glasswing ar fi arătat că modelul poate descoperi mii de probleme de securitate, inclusiv vulnerabilități considerate critice. Anthropic susține că tehnologia a identificat peste 10.000 de breșe importante în sisteme software, unele dintre ele existând de ani de zile fără să fie observate în verificările obișnuite făcute de experți.

Cea mai controversată parte a acestor rezultate este viteza. Potrivit unor declarații atribuite oficialilor americani, Mythos 5 ar fi demonstrat că poate analiza sisteme informatice extrem de complexe într-un interval de timp foarte scurt, sarcini care în trecut ar fi necesitat echipe întregi de specialiști și perioade lungi de cercetare.

Un astfel de nivel de automatizare schimbă complet discuția despre securitatea digitală. Pe de o parte, aceeași tehnologie poate ajuta companiile și instituțiile să descopere probleme înainte ca acestea să fie exploatate. Pe de altă parte, în mâinile greșite, un sistem capabil să găsească rapid puncte slabe poate deveni un instrument extrem de periculos.

Din acest motiv, Anthropic ar fi decis să nu ofere acces public complet pentru Mythos 5. Compania ar fi limitat utilizarea modelului la un grup restrâns de parteneri, tocmai pentru a reduce riscul ca tehnologia să fie folosită în atacuri informatice.

De ce se tem autoritățile americane de noile modele AI

Odată cu apariția unor sisteme capabile să lucreze autonom pe probleme complexe, guvernele încep să trateze inteligența artificială ca pe o tehnologie strategică. În Statele Unite, oficialii au discutat despre posibilitatea unor reguli mai stricte pentru modelele avansate, în special cele care pot avea aplicații în securitate cibernetică.

Administrația americană a analizat măsuri prin care dezvoltatorii de AI să colaboreze mai strâns cu autoritățile înainte de lansarea publică a unor modele puternice. Ideea principală este că anumite tehnologii ar putea avea un impact similar cu alte domenii considerate sensibile, unde accesul și distribuția sunt controlate.