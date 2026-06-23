Inteligența artificială care sperie lumea: Mythos 5 ar fi demonstrat că poate găsi vulnerabilități informatice în timp record
Inteligența artificială intră într-o etapă în care nu mai vorbim doar despre generare de texte, imagini sau cod, ci despre sisteme capabile să analizeze infrastructuri digitale complexe.
Un nou model AI dezvoltat de Anthropic, numit Mythos 5, a atras atenția după teste care ar fi demonstrat capacități avansate în zona securității cibernetice, scrie The Economist.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, sistemul ar fi reușit în cadrul unor evaluări să identifice și să exploateze vulnerabilități informatice la o viteză care ar depăși cu mult metodele tradiționale. Performanța ar fi ridicat semne de întrebare în rândul autorităților americane, care analizează tot mai atent riscurile noilor generații de inteligență artificială.
Mythos 5 și noua etapă a războiului cibernetic
Testele realizate în cadrul programului Project Glasswing ar fi arătat că modelul poate descoperi mii de probleme de securitate, inclusiv vulnerabilități considerate critice. Anthropic susține că tehnologia a identificat peste 10.000 de breșe importante în sisteme software, unele dintre ele existând de ani de zile fără să fie observate în verificările obișnuite făcute de experți.
Cea mai controversată parte a acestor rezultate este viteza. Potrivit unor declarații atribuite oficialilor americani, Mythos 5 ar fi demonstrat că poate analiza sisteme informatice extrem de complexe într-un interval de timp foarte scurt, sarcini care în trecut ar fi necesitat echipe întregi de specialiști și perioade lungi de cercetare.
Un astfel de nivel de automatizare schimbă complet discuția despre securitatea digitală. Pe de o parte, aceeași tehnologie poate ajuta companiile și instituțiile să descopere probleme înainte ca acestea să fie exploatate. Pe de altă parte, în mâinile greșite, un sistem capabil să găsească rapid puncte slabe poate deveni un instrument extrem de periculos.
Din acest motiv, Anthropic ar fi decis să nu ofere acces public complet pentru Mythos 5. Compania ar fi limitat utilizarea modelului la un grup restrâns de parteneri, tocmai pentru a reduce riscul ca tehnologia să fie folosită în atacuri informatice.
De ce se tem autoritățile americane de noile modele AI
Odată cu apariția unor sisteme capabile să lucreze autonom pe probleme complexe, guvernele încep să trateze inteligența artificială ca pe o tehnologie strategică. În Statele Unite, oficialii au discutat despre posibilitatea unor reguli mai stricte pentru modelele avansate, în special cele care pot avea aplicații în securitate cibernetică.
Administrația americană a analizat măsuri prin care dezvoltatorii de AI să colaboreze mai strâns cu autoritățile înainte de lansarea publică a unor modele puternice. Ideea principală este că anumite tehnologii ar putea avea un impact similar cu alte domenii considerate sensibile, unde accesul și distribuția sunt controlate.
În paralel, Anthropic ar fi dezvoltat o versiune mai accesibilă a tehnologiei, numită Fable 5. Spre deosebire de Mythos 5, aceasta ar include restricții suplimentare pentru solicitări legate de hacking, biologie sau chimie. Compania susține că noul model oferă performanțe îmbunătățite în programare, analiză de date, procesarea imaginilor și sarcini complexe desfășurate în mai multe etape.
Totuși, specialiștii avertizează că limitarea accesului nu rezolvă complet problema. Pe măsură ce modelele AI devin mai puternice, apar și metode alternative prin care tehnologia poate ajunge în afara controlului inițial.
Situația amintește de perioade în care Statele Unite au încercat să protejeze tehnologii considerate esențiale pentru securitatea națională. Diferența este că acum nu mai vorbim despre o tehnologie fizică, ci despre sisteme software care pot fi copiate, modificate și distribuite mult mai rapid.
Anthropic, compania din spatele Mythos 5, a fost fondată în 2021 de foști angajați OpenAI și este considerată una dintre cele mai importante companii din domeniul inteligenței artificiale. Evoluția modelelor sale arată cât de repede se schimbă această industrie și cât de dificil devine echilibrul dintre progres și control.
Dacă generațiile actuale de AI pot deja identifica probleme ascunse în infrastructuri informatice, următoarea întrebare nu mai este doar ce poate face inteligența artificială, ci cine va controla aceste capacități și în ce scop vor fi folosite.