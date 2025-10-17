Angajările de absolvenți în IT scad cu 46% în această țară din Europa: Inteligența artificială preia joburile entry-level

Un raport al Institute of Student Employers arată o prăbușire de 46% a angajărilor de absolvenți în sectorul tech britanic, pe fondul înlocuirii sarcinilor de bază cu inteligență artificială.

Industria IT din Regatul Unit traversează o perioadă de transformare profundă: conform datelor publicate de Institute of Student Employers (ISE), recrutările de absolvenți în domeniul tehnologic au scăzut cu 46% în ultimul an, iar previziunile indică un declin suplimentar de 53% în următoarea perioadă, scrie The Register.

Cauza principală este adoptarea accelerată a inteligenței artificiale, care a început să preia munca repetitivă și operațională din companii, exact acele activități cu care tinerii își începeau cariera.

ISE raportează că, la nivel general, angajările de absolvenți în toate domeniile au scăzut cu 8% în ultimul an, primul declin de acest fel de la pandemia din 2020, când s-a înregistrat o scădere de 12%.

Totuși, domeniile tehnologic și farmaceutic sunt cele mai afectate, în timp ce firmele preferă să angajeze specialiști cu experiență în locul formării de noi talente.

AI-ul preia munca de rutină, blocând accesul tinerilor în industrie

Stephen Isherwood, copreședinte executiv al ISE, a declarat pentru Financial Times că temerile privind impactul AI asupra tinerilor profesioniști devin realitate.

„Este o perioadă dificilă pentru studenți și tineri. Piața muncii este rigidă, iar mobilitatea este redusă. Tinerii sunt cei care suferă cel mai mult”, a afirmat el.

Deși companiile continuă să caute competențe digitale, IT și AI, acestea preferă candidați cu experiență.

Paradoxal, sectorul tehnologic rămâne cel mai activ în recrutare, 46% dintre organizațiile analizate intenționează să angajeze persoane cu abilități în domenii digitale, chiar dacă numărul posturilor de nivel entry a scăzut dramatic.

În același timp, utilizarea AI în procesul de recrutare rămâne limitată. Doar 15% dintre angajatori folosesc AI pentru evaluări gamificate, iar peste jumătate utilizează sisteme automatizate doar pentru etapele preliminare de testare.

Cu toate acestea, majoritatea (79%) afirmă că își revizuiesc procedurile de selecție pentru a preveni folosirea abuzivă a AI de către candidați.

Eficiență pe termen scurt, dar pierderi de talente pe termen lung

Tendința de automatizare a sarcinilor de bază a fost accelerată de marile companii IT. Giganți precum Microsoft, Salesforce și Workday au anunțat reduceri masive de personal, în paralel cu integrarea tehnologiilor de inteligență artificială.

Această schimbare creează un efect de domino: fără joburi de început, absolvenții nu pot acumula experiență, ceea ce înseamnă că, peste câțiva ani, companiile vor resimți lipsa profesioniștilor de nivel mediu.

Raportul ISE avertizează astfel asupra unei posibile crize structurale în piața muncii din tehnologie. În goana după eficiență imediată, firmele riscă să își compromită viitorul, închizând, practic, poarta generației Z către carierele digitale pe care, până nu demult, le promiteau drept simbol al progresului.