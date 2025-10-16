Inteligența artificială nu se mai poate „da drept om”. Legea care separă chatbotul AI de ființa umană

Guvernatorul Gavin Newsom a semnat o serie de legi care impun transparență în utilizarea AI, protecție sporită pentru minori și avertismente privind sănătatea mintală.

Statul California a adoptat, la jumătatea lunii octombrie 2025, un pachet amplu de legi care reglementează folosirea inteligenței artificiale și a rețelelor sociale, stabilind noi standarde de transparență și siguranță online.

Printre acestea se numără legea SB 243, care impune ca chatboturile să ofere o notificare „clară și vizibilă” că nu sunt persoane reale. Măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Noua reglementare prevede, de asemenea, că sistemele AI care interacționează cu minori trebuie să le reamintească acestora, la fiecare trei ore, să ia o pauză, și interzice generarea de conținut cu caracter sexual explicit pentru utilizatorii sub 18 ani.

Totodată, companiile care dezvoltă AI conversațională vor fi obligate să introducă mecanisme de protecție pentru utilizatorii aflați în stare de criză psihologică și să raporteze autorităților modul în care gestionează cazurile legate de idei suicidare sau autovătămare.

Guvernatorul Gavin Newsom a declarat că aceste măsuri au fost concepute pentru a preveni efectele dăunătoare ale tehnologiei asupra tinerilor:

„Tehnologia emergentă, precum chatboturile și rețelele sociale, poate inspira, educa și conecta oamenii, dar fără reguli clare, poate exploata, induce în eroare și pune în pericol copiii”, a spus el, citat de LifeHacker.

Noi obligații pentru platforme și magazinele de aplicații

Legea SB 243 face parte dintr-un set mai amplu de inițiative legislative care vizează controlul tehnologiilor digitale și a modului în care acestea influențează viața utilizatorilor.

Actul AB 853, denumit „AI Transparency Act”, impune platformelor mari să dezvăluie atunci când conținutul este generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Mai mult decât atât, toate dispozitivele de înregistrare audio-video comercializate în California vor trebui să includă o funcție care permite inserarea automată a datelor de verificare.

O altă lege, AB 56, cere rețelelor sociale să afișeze periodic mesaje de avertizare pentru utilizatorii minori, informându-i despre riscurile psihologice asociate utilizării excesive a aplicațiilor.

În plus, AB 621 înăsprește pedepsele pentru companiile care găzduiesc sau distribuie materiale pornografice realizate prin tehnici de „deepfake”.

Tot în cadrul acestui pachet legislativ, AB 1043 obligă dezvoltatorii de sisteme de operare și magazine de aplicații, în special Apple și Google, să implementeze instrumente robuste de verificare a vârstei utilizatorilor înainte de descărcarea anumitor aplicații.

Impactul național al legilor californiene

Deși aceste măsuri se aplică doar în California, efectul lor ar putea fi mult mai extins. Având în vedere dimensiunea pieței și influența tehnologică a statului, experții consideră probabil ca marile companii IT să adopte noile standarde la nivel național, pentru a evita aplicarea unor reguli diferite în fiecare stat american.

Totuși, implementarea acestor legi ar putea fi contestată în instanță, întrucât ele ating un echilibru delicat între protecția minorilor și respectarea libertății de exprimare a adulților.

Dacă vor rezista provocărilor juridice, noile reglementări din California ar putea deveni un precedent legislativ care va modela viitorul AI și al social media în Statele Unite.