Xiaomi intră în 2026 cu venituri de 12,54 miliarde de euro: planul „Human × Car × Home” combină telefonul, casa și mașina electrică, iar rezultatele pozitive se văd deja
Xiaomi începe 2026 cu rezultate financiare solide și cu o direcție strategică tot mai clară: compania nu mai vrea să fie percepută doar ca un producător de smartphone-uri, ci ca un ecosistem tehnologic complet, construit în jurul telefonului, locuinței inteligente și mașinii electrice. În primul trimestru al anului, grupul a raportat venituri totale de 99,1 miliarde RMB, echivalentul a aproximativ 12,54 miliarde de euro, menținându-se la un nivel ridicat într-un context global competitiv.
Profitul net ajustat a ajuns la 6,1 miliarde RMB, adică aproximativ 770 de milioane de euro, peste așteptările pieței, potrivit datelor comunicate de companie. În același timp, profitul operațional al activității de bază, zona smartphone × AIoT, a crescut cu aproape 200% de la un trimestru la altul, semn că Xiaomi își eficientizează operațiunile și monetizează mai bine ecosistemul construit în ultimii ani.
Telefoanele Xiaomi rămân motorul principal, dar compania mizează tot mai mult pe premium
Segmentul smartphone rămâne pilonul principal al Xiaomi, cu venituri de 44,3 miliarde RMB în primul trimestru din 2026, echivalentul a aproximativ 5,61 miliarde de euro. Compania a livrat 33,8 milioane de telefoane la nivel global, iar datele Omdia citate în comunicat arată că Xiaomi s-a menținut în top trei producători mondiali de smartphone-uri pentru al 23-lea trimestru consecutiv.
Pentru un cititor din România, unde Xiaomi are deja o prezență vizibilă în zona de telefoane Android, smart home și gadgeturi accesibile, detaliul important este schimbarea de poziționare. Xiaomi nu mai împinge doar produse cu raport bun calitate-preț, ci încearcă să urce mai sus în zona premium. Prețul mediu global de vânzare al smartphone-urilor sale a crescut cu 8,2% de la an la an și a atins un maxim istoric.
În China continentală, telefoanele premium, definite ca modele cu preț de retail de cel puțin 3.000 RMB, adică aproximativ 380 de euro, au reprezentat 23,5% din totalul unităților vândute de Xiaomi în primul trimestru. În același context, compania a extins seria flagship cu Xiaomi 17 Max, completând gama de modele standard și Pro cu variante cu ecrane mari și mici.
Această strategie are relevanță inclusiv pentru piața europeană, unde Xiaomi concurează direct cu Samsung, Apple, Honor, OPPO și Motorola. Dacă brandul reușește să păstreze percepția de valoare bună, dar să urce în același timp în zona de flagship-uri, poate deveni o opțiune tot mai puternică pentru utilizatorii care vor performanță ridicată fără să intre neapărat în ecosistemul Apple.
Mașinile electrice Xiaomi devin o parte tot mai importantă din poveste
Una dintre cele mai spectaculoase direcții ale companiei rămâne zona auto. În primul trimestru din 2026, veniturile din segmentul de vehicule electrice inteligente, AI și alte inițiative noi au ajuns la 19,9 miliarde RMB, adică aproximativ 2,52 miliarde de euro. Livrările de vehicule noi au atins 80.856 de unități, în creștere cu 6,6% de la an la an.
Seriile Xiaomi SU7 și Xiaomi YU7 par să fi primit confirmarea pieței, cel puțin în China. Noua generație Xiaomi SU7, lansată în martie 2026, a depășit 80.000 de comenzi ferme în etapa inițială de vânzări, iar până la 23 aprilie livrările cumulative pentru acest model trecuseră de 26.000 de unități. În paralel, seria Xiaomi YU7 a ajuns la 232.000 de vehicule livrate în primele 10 luni de la lansare.
Xiaomi SU7 s-a clasat pe primul loc la vânzări în segmentul sedanurilor pur electrice cu prețuri de peste 200.000 RMB, adică aproximativ 25.307 euro, în perioada ianuarie-aprilie 2026, potrivit Yiche, citat în documentul companiei. Xiaomi YU7 s-a clasat pe locul al doilea la vânzări cumulative în rândul SUV-urilor din aceeași clasă.
Un detaliu de imagine important este Xiaomi YU7 GT, prezentat drept un SUV cu performanțe de mașină sport pentru călătorii lungi. Modelul a stabilit un timp de 7:22.755 pe Nürburgring Nordschleife, fiind prezentat de Xiaomi ca primul SUV chinezesc care revendică primul loc mondial în această zonă de performanță. Pentru Xiaomi, mașina electrică nu mai este doar un experiment de diversificare, ci o piesă centrală în ambiția de a deveni un producător auto global de top.
Casa inteligentă și AI-ul leagă toate dispozitivele într-un singur ecosistem
Al treilea pilon al strategiei „Human × Car × Home” este zona IoT și lifestyle. În primul trimestru din 2026, veniturile acestei divizii au ajuns la 24,7 miliarde RMB, adică aproximativ 3,13 miliarde de euro, iar marja profitului brut a fost de 25,2%. Xiaomi a raportat și un maxim istoric pentru veniturile internaționale din produsele IoT și de lifestyle, pe fondul creșterii vânzărilor de tablete, televizoare și electrocasnice mari.
Platforma AIoT a companiei a ajuns la 1.118,7 milioane de dispozitive conectate, fără a include smartphone-urile, tabletele și laptopurile. Numărul utilizatorilor cu cinci sau mai multe dispozitive conectate în ecosistemul Xiaomi a atins 23,6 milioane, în creștere cu 22,3% față de anul anterior. Pentru utilizatorii obișnuiți, aceasta este miza reală: un telefon Xiaomi, un televizor, un aspirator robot, o brățară smart, o cameră de supraveghere și, în viitor, o mașină electrică pot funcționa tot mai mult ca părți ale aceleiași platforme.
Compania investește agresiv și în AI. În primul trimestru, cheltuielile de cercetare și dezvoltare au crescut cu 33,4%, până la 9 miliarde RMB, echivalentul a aproximativ 1,14 miliarde de euro. Xiaomi a anunțat că va investi cel puțin 16 miliarde RMB în AI în acest an, adică aproximativ 2,02 miliarde de euro, iar totalul va depăși 60 de miliarde RMB în următorii trei ani, echivalentul a aproximativ 7,59 miliarde de euro.
Xiaomi vorbește despre o experiență AI în circuit închis în ecosistemul „Human × Car × Home”, iar acest lucru sugerează o direcție în care asistenții inteligenți, automatizările smart home, mașinile electrice și dispozitivele personale vor comunica mai natural între ele. Pentru piața de tehnologie, inclusiv pentru România, întrebarea nu mai este dacă Xiaomi poate vinde telefoane bune, ci dacă poate convinge utilizatorii să rămână într-un ecosistem complet.
De ce contează rezultatele Xiaomi pentru piața globală de tehnologie
Rezultatele Xiaomi din primul trimestru al anului 2026 arată o companie aflată într-un moment de transformare. Veniturile de 12,54 miliarde de euro, profitul ajustat de 770 de milioane de euro și investițiile masive în AI indică o strategie care depășește cu mult zona tradițională de electronice de consum. Xiaomi încearcă să joace simultan în mai multe ligi: smartphone-uri premium, mașini electrice, smart home, AI și servicii digitale.
Pentru consumatori, acest lucru poate însemna produse mai integrate și mai multe opțiuni în zona de tehnologie conectată. Pentru rivali, înseamnă o presiune mai mare, mai ales acolo unde Xiaomi poate combina prețuri competitive cu volum, design, software și servicii.
Compania are deja 746,2 milioane de utilizatori activi lunar la nivel global, incluzând smartphone-uri și tablete, și este prezentă în peste 100 de țări și regiuni. În plus, includerea pentru al șaptelea an consecutiv în Fortune Global 500 confirmă că Xiaomi nu mai este doar un challenger, ci unul dintre actorii mari ai industriei tehnologice globale.
Dacă planul „Human × Car × Home” va continua să livreze rezultate, Xiaomi ar putea deveni unul dintre cele mai interesante exemple de companie care trece de la hardware accesibil la ecosistem complet, cu AI în centru. Primele cifre din 2026 arată că această tranziție nu este doar o promisiune de marketing, ci începe deja să se vadă în venituri, profit și poziționarea pe piețe-cheie.