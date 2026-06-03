Xiaomi intră în 2026 cu venituri de 12,54 miliarde de euro: planul „Human × Car × Home” combină telefonul, casa și mașina electrică, iar rezultatele pozitive se văd deja

Telefoanele Xiaomi rămân motorul principal, dar compania mizează tot mai mult pe premium

Segmentul smartphone rămâne pilonul principal al Xiaomi, cu venituri de 44,3 miliarde RMB în primul trimestru din 2026, echivalentul a aproximativ 5,61 miliarde de euro. Compania a livrat 33,8 milioane de telefoane la nivel global, iar datele Omdia citate în comunicat arată că Xiaomi s-a menținut în top trei producători mondiali de smartphone-uri pentru al 23-lea trimestru consecutiv.

Pentru un cititor din România, unde Xiaomi are deja o prezență vizibilă în zona de telefoane Android, smart home și gadgeturi accesibile, detaliul important este schimbarea de poziționare. Xiaomi nu mai împinge doar produse cu raport bun calitate-preț, ci încearcă să urce mai sus în zona premium. Prețul mediu global de vânzare al smartphone-urilor sale a crescut cu 8,2% de la an la an și a atins un maxim istoric.

În China continentală, telefoanele premium, definite ca modele cu preț de retail de cel puțin 3.000 RMB, adică aproximativ 380 de euro, au reprezentat 23,5% din totalul unităților vândute de Xiaomi în primul trimestru. În același context, compania a extins seria flagship cu Xiaomi 17 Max, completând gama de modele standard și Pro cu variante cu ecrane mari și mici.

Această strategie are relevanță inclusiv pentru piața europeană, unde Xiaomi concurează direct cu Samsung, Apple, Honor, OPPO și Motorola. Dacă brandul reușește să păstreze percepția de valoare bună, dar să urce în același timp în zona de flagship-uri, poate deveni o opțiune tot mai puternică pentru utilizatorii care vor performanță ridicată fără să intre neapărat în ecosistemul Apple.

Mașinile electrice Xiaomi devin o parte tot mai importantă din poveste

Una dintre cele mai spectaculoase direcții ale companiei rămâne zona auto. În primul trimestru din 2026, veniturile din segmentul de vehicule electrice inteligente, AI și alte inițiative noi au ajuns la 19,9 miliarde RMB, adică aproximativ 2,52 miliarde de euro. Livrările de vehicule noi au atins 80.856 de unități, în creștere cu 6,6% de la an la an.

Seriile Xiaomi SU7 și Xiaomi YU7 par să fi primit confirmarea pieței, cel puțin în China. Noua generație Xiaomi SU7, lansată în martie 2026, a depășit 80.000 de comenzi ferme în etapa inițială de vânzări, iar până la 23 aprilie livrările cumulative pentru acest model trecuseră de 26.000 de unități. În paralel, seria Xiaomi YU7 a ajuns la 232.000 de vehicule livrate în primele 10 luni de la lansare.

Xiaomi SU7 s-a clasat pe primul loc la vânzări în segmentul sedanurilor pur electrice cu prețuri de peste 200.000 RMB, adică aproximativ 25.307 euro, în perioada ianuarie-aprilie 2026, potrivit Yiche, citat în documentul companiei. Xiaomi YU7 s-a clasat pe locul al doilea la vânzări cumulative în rândul SUV-urilor din aceeași clasă.