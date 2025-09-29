ANAF introduce drone și inteligență artificială în controale pentru a combate frauda și construcțiile ilegale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește implementarea unor tehnologii moderne, drone, sisteme bazate pe inteligență artificială și camere tip bodycam, pentru a crește eficiența controalelor și a spori colectarea veniturilor la bugetul de stat.

Tehnologii inspirate de modelul dat de Grecia

Noua inițiativă a fost anunțată în vară de Ministerul Dezvoltării și are ca punct de plecare experiența Greciei, unde autoritățile fiscale utilizează deja drone și software-uri avansate pentru monitorizarea afacerilor și identificarea fraudei.

În România, planul prevede ca inspectorii ANAF să poată urmări din aer activitatea firmelor, circulația mărfurilor sau extinderile imobiliare, comparând aceste date cu profiturile și declarațiile fiscale existente.

Astfel, orice discrepanță între realitatea observată și datele declarate ar putea fi depistată mai rapid. De exemplu, în cazul unei companii care raportează venituri reduse, dar are un flux constant de aprovizionare și dezvoltări vizibile din imagini aeriene, inspectorii ar putea verifica imediat dacă taxele și impozitele sunt calculate corect.

În plus, dronele vor putea fi utilizate și de autoritățile locale pentru identificarea construcțiilor realizate fără autorizație sau a anexelor nedeclarate.

Odată descoperite, aceste modificări ar urma să fie incluse în baza de impozitare, ceea ce ar aduce venituri suplimentare la bugetele locale.

Bodycam-uri pentru transparență și siguranță, direct la ANAF „în curte”

Pe lângă drone și AI, ANAF intenționează să introducă și camere portabile de tip bodycam pentru inspectorii săi. Acestea vor funcționa după modelul utilizat deja de poliție și vor avea rolul de a documenta controalele, reducând suspiciunile și conflictele dintre contribuabili și autorități. În același timp, înregistrările video pot fi folosite ca probă în situațiile litigioase.

Autoritățile estimează că prin implementarea acestor măsuri va fi redusă evaziunea fiscală și va crește gradul de conformare voluntară.

Experții atrag însă atenția că pentru ca aceste tehnologii să fie cu adevărat eficiente este nevoie de un cadru legislativ bine definit, de personal specializat și de garanții privind protecția datelor.

Inițiativa marchează o schimbare de paradigmă în modul în care statul român abordează controlul fiscal și urbanistic, trecând de la metodele clasice, adesea ineficiente, la instrumente moderne, capabile să ofere o imagine în timp real a situației din teren.